Ворог намагається посилити наступ у Покровській агломерації, - УВ "Схід"

На Покровському напрямку ситуація залишається складною. Загарбники намагаються посилити наступ у Покровській агломерації, наростити кількість штурмової піхоти, застосування далекобійної артилерії та дронових підрозділів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

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Ситуація у Покровську

Як зазначається, попри постійний тиск противника, наші підрозділи продовжують утримувати позиції, зокрема в північній частині Покровська.

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Наступ на Гришине

В умовах активної протидії з боку Сил оборони України ворог сповільнив просування і намагається активізуватися, зокрема у напрямку населеного пункту Гришине. Штурмові групи, які задіюють окупанти, знищуються.

В цілому, вчора на Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Затишок, Гришине, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новопавлівка.

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У зоні відповідальності угруповання нашими підрозділами здійснюється посилена аеророзвідка, додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога та блокування ворожої логістики, проводяться пошуково-ударні дії.

Активно працюють дронові підрозділи та артилерія.

Ліквідація військ РФ

Наші воїни завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Загалом, за попередніми даними у зоні відповідальності УВ "Схід" втрати окупантів залишаються найбільшими - 329 загарбників за минулу добу.

Знищено понад 1860 БпЛА різних типів, знищено та уражено 111 одиниць іншого озброєння і техніки. Зокрема, знищено та пошкоджено РСЗВ та 7 одиниць іншого артилерійського озброєння, 61 одиницю автомобільного транспорту, 36 - спеціальної техніки, уражено 45 укриттів.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що під час "перемир’я" зафіксовано спроби росіян просунутися в бік Гришиного малими піхотними групами.