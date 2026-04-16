Стрілецькі бої тривають у районі Гришиного: ворог намагається розвинути наступ і закріпитися в селищі, - УВ "Схід"
У районі Гришиного в Донецькій області ситуація залишається напруженою, війська РФ намагаються розвинути наступ та закріпитися в селищі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів речник УВ "Схід" майор Григорій Шаповал.
Ситуація біля Гришиного
"Залишається напруженою ситуація у районі Гришиного. Противник намагається розвинути наступ та закріпитися у населеному пункті, діє малими піхотними групами. Тривають стрілецькі бої", - розповів речник.
Обстановка у Покровській агломерації
Він зазначив, що загарбники намагаються посилити наступ у Покровській агломерації, наростити кількість штурмової піхоти, застосування далекобійної артилерії та дронових підрозділів.
"У Покровську Сили оборони продовжують стримувати ворога на північних околицях. У південній частині міста росіяни намагаються накопичити техніку та особовий склад, розраховуючи створити умови для подальшого просування у північному напрямку", - розповів Шаповал.
Речник наголосив, що Сили оборони виявляють і знищують цілі, не дозволяючи окупантам сформувати ударні угруповання. Ураження відбуваються як у Покровську, так і на південь від міста.
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