Рашисти продовжують тиск та просування в напрямку Гришиного з Покровська, - DeepState

Російські окупанти майже повністю окупували Гришине Покровського району.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Противник має можливість накопичувати піхоту та техніку на півдні Мирнограду, зокрема, за рахунок того, що українські пілоти не мають змогу туди діставати дронами. Раніше ми згадували, що кацапи почали стягувати до південних околиць ствольну арту.

Наразі накопичені ресурси противник використовує для тиску на північні околиці міста, щоб дотиснути місто та його агломерацію. Одночасно з цим є просування та закріплення ворога по посадці на північ від Рівного, що ставить під загрозу тих, хто утримує цей мішок в районі Світлого", - йдеться в повідомленні.

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Kill-zone

За даними аналітики, росіяни контролюють дронами kill-zone в радіусі 20-ти км від центру Мирнограду та здійснює ураження по всьому, що рухається, що ускладнює будь-який рух та дії в даному районі.

Просування ворога

"Продовжується тиск та просування в напрямку Гришиного з Покровська. Ворог поступово затягується в село та майже повністю окупував село. Все частіше фікуються інфільтрації в районі Новоолександрівки та Василівки", - додали у DeepState.

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