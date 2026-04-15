Рашисты продолжают давление и продвижение в направлении Гришино из Покровска, - DeepState
Российские оккупанты почти полностью захватили Гришино в Покровском районе.
Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Противник имеет возможность накапливать пехоту и технику на юге Мирнограда, в частности, за счет того, что украинские пилоты не могут туда добраться с помощью дронов. Ранее мы упоминали, что кацапы начали стягивать к южным окраинам огневую артиллерию.
В данное время накопленные ресурсы противник использует для давления на северные окраины города, чтобы дожать город и его агломерацию. Одновременно с этим идет продвижение и закрепление врага по посадке к северу от Ривно, что ставит под угрозу тех, кто удерживает этот мешок в районе Свитлого", - говорится в сообщении.
Kill-zone
По данным аналитиков, россияне контролируют дронами kill-zone в радиусе 20 км от центра Мирнограда и наносят удары по всему, что движется, что затрудняет любое передвижение и действия в данном районе.
Продвижение врага
"Продолжается давление и продвижение в направлении Гришино из Покровска. Враг постепенно проникает в село и почти полностью оккупировал его. Все чаще фиксируются инфильтрации в районе Новоалександровки и Васильевки", - добавили в DeepState.
Источник: https://censor.net/ru/n3605320