Новости Боевые действия на Покровском направлении
Рашисты продолжают давление и продвижение в направлении Гришино из Покровска, - DeepState

Ситуация в Покровске и Мирнограде: что известно?

Российские оккупанты почти полностью захватили Гришино в Покровском районе.

Об этом сообщили аналитики DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Противник имеет возможность накапливать пехоту и технику на юге Мирнограда, в частности, за счет того, что украинские пилоты не могут туда добраться с помощью дронов. Ранее мы упоминали, что кацапы начали стягивать к южным окраинам огневую артиллерию.

В данное время накопленные ресурсы противник использует для давления на северные окраины города, чтобы дожать город и его агломерацию. Одновременно с этим идет продвижение и закрепление врага по посадке к северу от Ривно, что ставит под угрозу тех, кто удерживает этот мешок в районе Свитлого", - говорится в сообщении.

Kill-zone

По данным аналитиков, россияне контролируют дронами kill-zone в радиусе 20 км от центра Мирнограда и наносят удары по всему, что движется, что затрудняет любое передвижение и действия в данном районе.

Продвижение врага

"Продолжается давление и продвижение в направлении Гришино из Покровска. Враг постепенно проникает в село и почти полностью оккупировал его. Все чаще фиксируются инфильтрации в районе Новоалександровки и Васильевки", - добавили в DeepState.

