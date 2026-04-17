На Покровському напрямку зростає роль роботизованих систем, росіяни переходять до тактики "просочування", - бригада "Рубіж"

На фронті в районі Покровська в наземних операціях дедалі активніше використовують роботи. Росіяни посилюють тактику "просочування".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповів офіцер батальйону "Свобода" бригади НГУ "Рубіж" Андрій Іллєнко.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Зараз велике навантаження на нашу безпілотну систему. Тому що нам треба весь час моніторити кожен кущ, щоб ніде кацап там не проліз. Як тільки пролазить хоча б декілька, це вже стає проблемою. Вони десь там накопичаться в якомусь підвалі розбитого будинку, в якійсь ямі. Вже потім доволі проблематично їх звідти вибивати", - зазначив офіцер батальйону "Свобода".

Військовий додав, що зараз дуже велику роль почали відігравати наземні роботизовані комплекси. Без них не відбувається жодна важлива операція.

"Усі евакуації важких поранених. Вони відбувалися з червоної зони саме завдяки НРК. Тобто всі врятовані життя завдяки НРК. Також завдяки НРК велика частка звичайної логістики відбувається", - констатував Іллєнко.

Що передувало?

Минулої доби на Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Муравка, Удачне, Новоолександрівка, Покровськ, Молодецьке, Котлине.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стрілецькі бої тривають у районі Гришиного: ворог намагається розвинути наступ і закріпитися в селищі, - УВ "Схід"