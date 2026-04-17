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Новини Бойові дії на Покровському напрямку Бригада Рубіж
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На Покровському напрямку зростає роль роботизованих систем, росіяни переходять до тактики "просочування", - бригада "Рубіж"

Покровський напрямок: росіяни переходять до тактики "просочування"

На фронті в районі Покровська в наземних операціях дедалі активніше використовують роботи. Росіяни посилюють тактику "просочування".

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це в ефірі Армія TV розповів офіцер батальйону "Свобода" бригади НГУ "Рубіж" Андрій Іллєнко.

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"Зараз велике навантаження на нашу безпілотну систему. Тому що нам треба весь час моніторити кожен кущ, щоб ніде кацап там не проліз. Як тільки пролазить хоча б декілька, це вже стає проблемою. Вони десь там накопичаться в якомусь підвалі розбитого будинку, в якійсь ямі. Вже потім доволі проблематично їх звідти вибивати", - зазначив офіцер батальйону "Свобода".

Військовий додав, що зараз дуже велику роль почали відігравати наземні роботизовані комплекси. Без них не відбувається жодна важлива операція.

"Усі евакуації важких поранених. Вони відбувалися з червоної зони саме завдяки НРК. Тобто всі врятовані життя завдяки НРК. Також завдяки НРК велика частка звичайної логістики відбувається", - констатував Іллєнко.

Що передувало?

Минулої доби на Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Муравка, Удачне, Новоолександрівка, Покровськ, Молодецьке, Котлине.

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Донецька область (11549) бойові дії (6147) Покровськ (1364) Покровський район (1821)
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