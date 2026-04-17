На Покровському напрямку зростає роль роботизованих систем, росіяни переходять до тактики "просочування", - бригада "Рубіж"
На фронті в районі Покровська в наземних операціях дедалі активніше використовують роботи. Росіяни посилюють тактику "просочування".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповів офіцер батальйону "Свобода" бригади НГУ "Рубіж" Андрій Іллєнко.
"Зараз велике навантаження на нашу безпілотну систему. Тому що нам треба весь час моніторити кожен кущ, щоб ніде кацап там не проліз. Як тільки пролазить хоча б декілька, це вже стає проблемою. Вони десь там накопичаться в якомусь підвалі розбитого будинку, в якійсь ямі. Вже потім доволі проблематично їх звідти вибивати", - зазначив офіцер батальйону "Свобода".
Військовий додав, що зараз дуже велику роль почали відігравати наземні роботизовані комплекси. Без них не відбувається жодна важлива операція.
"Усі евакуації важких поранених. Вони відбувалися з червоної зони саме завдяки НРК. Тобто всі врятовані життя завдяки НРК. Також завдяки НРК велика частка звичайної логістики відбувається", - констатував Іллєнко.
Що передувало?
Минулої доби на Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Муравка, Удачне, Новоолександрівка, Покровськ, Молодецьке, Котлине.
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