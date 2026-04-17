В Покровске врага сдерживают на северных окраинах. На юге россияне накапливают технику и личный состав, - ГВ "Схід"
Силы обороны отразили десятки атак на востоке, наиболее сложная ситуация - на Покровском направлении. Враг несет значительные потери в живой силе и технике.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГВ "Схід".
Боевые действия
На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили одну попытку оккупантов продвинуться вперед в районе Ямполя.
На Краматорском направлении враг дважды атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Миньковка и Никифоровка.
На Константиновском направлении противник совершил 25 атак вблизи Ильиновки, Константиновки, Плещиевки, Степановки, Софиевки и Новопавловки.
Ситуация на Покровском направлении
На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Муравка, Удачное, Новоалександровка, Покровск, Молодецкое, Котлино.
В частности, остается напряженной ситуация в районе Гришиного. Противник пытается развить наступление и закрепиться в населенном пункте, действует небольшими пехотными группами. Продолжаются стрелковые бои.
В Покровске Силы обороны продолжают сдерживать врага на северных окраинах. В южной части города россияне пытаются накопить технику и личный состав, рассчитывая создать условия для дальнейшего продвижения в северном направлении.
Наши подразделения выявляют и уничтожают цели, не позволяя оккупантам сформировать ударные группировки. Поражения наносятся как в Покровске, так и к югу от города.
В целом, вчера на Покровском направлении ситуация остается сложной. Захватчики пытаются усилить наступление в Покровской агломерации, нарастить количество штурмовой пехоты, применение дальнобойной артиллерии и дронных подразделений.
Потери врага
В зоне ответственности группировки нашими подразделениями осуществляется усиленная аэроразведка, дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения врага и блокировка вражеской логистики, проводятся поисково-ударные действия. Активно работают дронные подразделения и артиллерия.
Наши воины наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.
В целом, по предварительным данным, в зоне ответственности ГВ "Схід" потери оккупантов остаются самыми большими - 389 захватчиков за прошедшие сутки. Уничтожено более 2050 БПЛА различных типов. Уничтожено и поражено 157 единиц другого вооружения и техники:
- уничтожена РСЗО;
- уничтожено и повреждено 20 единиц другого артиллерийского вооружения;
- 71 единица автомобильного транспорта;
- 48 единиц специальной техники, 6 ББМ и 3 танка.
Подразделения группировки войск "Схід" сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 82 пункта управления российских БПЛА.
техніка теж в трубах та підвалах ховається?