В Покровске врага сдерживают на северных окраинах. На юге россияне накапливают технику и личный состав, - ГВ "Схід"

Силы обороны отразили десятки атак на востоке, наиболее сложная ситуация - на Покровском направлении. Враг несет значительные потери в живой силе и технике.

Боевые действия

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили одну попытку оккупантов продвинуться вперед в районе Ямполя.

На Краматорском направлении враг дважды атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Миньковка и Никифоровка.

На Константиновском направлении противник совершил 25 атак вблизи Ильиновки, Константиновки, Плещиевки, Степановки, Софиевки и Новопавловки.

Ситуация на Покровском направлении

На Покровском направлении наши защитники остановили 32 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Муравка, Удачное, Новоалександровка, Покровск, Молодецкое, Котлино.

В частности, остается напряженной ситуация в районе Гришиного. Противник пытается развить наступление и закрепиться в населенном пункте, действует небольшими пехотными группами. Продолжаются стрелковые бои.

В Покровске Силы обороны продолжают сдерживать врага на северных окраинах. В южной части города россияне пытаются накопить технику и личный состав, рассчитывая создать условия для дальнейшего продвижения в северном направлении.

Наши подразделения выявляют и уничтожают цели, не позволяя оккупантам сформировать ударные группировки. Поражения наносятся как в Покровске, так и к югу от города.

В целом, вчера на Покровском направлении ситуация остается сложной. Захватчики пытаются усилить наступление в Покровской агломерации, нарастить количество штурмовой пехоты, применение дальнобойной артиллерии и дронных подразделений.

Потери врага

В зоне ответственности группировки нашими подразделениями осуществляется усиленная аэроразведка, дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения врага и блокировка вражеской логистики, проводятся поисково-ударные действия. Активно работают дронные подразделения и артиллерия.

Наши воины наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

В целом, по предварительным данным, в зоне ответственности ГВ "Схід" потери оккупантов остаются самыми большими - 389 захватчиков за прошедшие сутки. Уничтожено более 2050 БПЛА различных типов. Уничтожено и поражено 157 единиц другого вооружения и техники:

уничтожена РСЗО;

уничтожено и повреждено 20 единиц другого артиллерийского вооружения;

71 единица автомобильного транспорта;

48 единиц специальной техники, 6 ББМ и 3 танка.

Подразделения группировки войск "Схід" сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 82 пункта управления российских БПЛА.

