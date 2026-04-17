У Покровську ворога стримують на північних околицях. На півдні росіяни накопичують техніку та особовий склад, - УВ "Схід"

Сили оборони відбили десятки атак на сході, найскладніша ситуація - на Покровському напрямку. Ворог зазнає значних втрат у живій силі та техніці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УВ "Схід".

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Бойові дії

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили одну спробу окупантів просунутися вперед у районі Ямполя.

На Краматорському напрямку ворог двічі атакував позиції Сил оборони у районах населених пунктів Міньківка та Никифорівка.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 25 атак поблизу Іллінівки, Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки, Софіївки та Новопавлівки.

Ситуація на Покровському напрямку

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Муравка, Удачне, Новоолександрівка, Покровськ, Молодецьке, Котлине.

Зокрема, залишається напруженою ситуація у районі Гришиного. Противник намагається розвинути наступ та закріпитися у населеному пункті, діє малими піхотними групами. Тривають стрілецькі бої.

У Покровську Сили оборони продовжують стримувати ворога на північних околицях. У південній частині міста росіяни намагаються накопичити техніку та особовий склад, розраховуючи створити умови для подальшого просування у північному напрямку.

Наші підрозділи виявляють і знищують цілі, не дозволяючи окупантам сформувати ударні угруповання. Ураження відбуваються як у Покровську, так на південь від міста.

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В цілому, вчора на Покровському напрямку ситуація залишається складною. Загарбники намагаються посилити наступ у Покровській агломерації, наростити кількість штурмової піхоти, застосування далекобійної артилерії та дронових підрозділів.

Втрати ворога

У зоні відповідальності угруповання нашими підрозділами здійснюється посилена аеророзвідка, додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога та блокування ворожої логістики, проводяться пошуково-ударні дії. Активно працюють дронові підрозділи та артилерія.

Наші воїни завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

Загалом, за попередніми даними у зоні відповідальності УВ "Схід" втрати окупантів залишаються найбільшими - 389 загарбники за минулу добу. Знищено понад 2050 БпЛА різних типів. Знищено та уражено 157 одиниць іншого озброєння і техніки:

знищено РСЗВ;

знищено та пошкоджено 20 одиниць іншого артилерійського озброєння;

71 одиниця автомобільного транспорту;

48 - спеціальної техніки, 6 ББМ і 3 танки.

Підрозділи угруповання військ "Схід" зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 82 пункти управління російських БпЛА.

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