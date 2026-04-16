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Новини Масований комбінований удар
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Обстріли цивільних міст України не є темою переговорів з РФ: А кого це цікавить? - Буданов

Буданов: обстріли цивільних міст України не є темою переговорів з РФ

Сьогоднішнім обстрілом українських цивільних міст Росія не демонструє нічого нового.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив голова Офісу президента України Кирило Буданов.

За його словами, поки йде війна, такі обстріли продовжуватимуться.

"Поки війна триває, її вплив бачитимуть і відчуватимуть на собі всі. Так не буде, що війна йде десь там, а тут її немає", - наголосив голова Офісу президента.

Говорячи про те, чи спеціально росіяни бʼють по будинках задля жертв серед цивільних, Буданов зазначив:

"Давайте так скажемо: яку б думку вони не мали на меті, результат ви чітко бачите… Він, мʼяко кажучи, неприємний: загинуло 13 цивільних осіб, 84 - постраждали. Це по Україні".

Відповідаючи на питання, чи обговорюються на перемовинах з Росією обстріли українських цивільних міст, він зазначив:

"А кого там це цікавить?! Є інші теми".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Масований комбінований удар: у регіонах загинуло 15 людей, найбільше постраждали Одеса, Київ і Дніпро. ФОТОрепортаж

Масований обстріл 16 квітня

  • У ніч на 16 квітня 2026 року російські війська здійснили комбіновану атаку по території України із застосуванням ракет і ударних дронів. Під ударом опинилися Київ, Одеса, Дніпро, Харків та інші регіони.
  • Станом на ранок відомо про щонайменше 15 загиблих та понад 100 постраждалих, дані уточнюються.
  • У Києві загинули 4 людини, серед них дитина. Поранено понад 50 осіб. Найбільших руйнувань зазнали Подільський та Оболонський райони.
  • В Одесі внаслідок двох хвиль атак загинули 9 людей, десятки постраждали. Пошкоджено портову та житлову інфраструктуру, частково зруйновано багатоповерхівку.
  • У Дніпрі та області загинули щонайменше 3 людини, є поранені, серед них діти. Пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та об’єкти інфраструктури.
  • У Харкові через удари дронів постраждали цивільні, зафіксовані руйнування у житлових районах.

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Буданов Кирило (649) обстріл (35247) переговори з Росією (1633)
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Топ коментарі
+11
Хай стріляють - Буданов
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16.04.2026 13:29 Відповісти
+10
Він вже не соромиться майже прямо казати "нам насрати що там з цивільними, головне що війна йде далі"
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16.04.2026 13:46 Відповісти
+9
І ось ми прекрасно бачимо, що бусифікація ніяким чином не допомагає в протидії ракетно-дроновим ударам. Тобто захиститися чи захистити когось від цього, пішовши на фронт - не вийде ну ніяк. І з цього постає питання, а чому? Чому нема протидії ракетно-дроновму терору? А тому що всім хазяїнам життя це і нахрін не впало. І це ніяким чином не педалюється, мовляв давайте шось думать та робить. А от бусифікнуть когось, то це залюбки, адже там щей підзаробить можна на ухилянтах.
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16.04.2026 13:37 Відповісти

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