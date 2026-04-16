Обстріли цивільних міст України не є темою переговорів з РФ: А кого це цікавить? - Буданов
Сьогоднішнім обстрілом українських цивільних міст Росія не демонструє нічого нового.
Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив голова Офісу президента України Кирило Буданов.
За його словами, поки йде війна, такі обстріли продовжуватимуться.
"Поки війна триває, її вплив бачитимуть і відчуватимуть на собі всі. Так не буде, що війна йде десь там, а тут її немає", - наголосив голова Офісу президента.
Говорячи про те, чи спеціально росіяни бʼють по будинках задля жертв серед цивільних, Буданов зазначив:
"Давайте так скажемо: яку б думку вони не мали на меті, результат ви чітко бачите… Він, мʼяко кажучи, неприємний: загинуло 13 цивільних осіб, 84 - постраждали. Це по Україні".
Відповідаючи на питання, чи обговорюються на перемовинах з Росією обстріли українських цивільних міст, він зазначив:
"А кого там це цікавить?! Є інші теми".
Масований обстріл 16 квітня
- У ніч на 16 квітня 2026 року російські війська здійснили комбіновану атаку по території України із застосуванням ракет і ударних дронів. Під ударом опинилися Київ, Одеса, Дніпро, Харків та інші регіони.
- Станом на ранок відомо про щонайменше 15 загиблих та понад 100 постраждалих, дані уточнюються.
- У Києві загинули 4 людини, серед них дитина. Поранено понад 50 осіб. Найбільших руйнувань зазнали Подільський та Оболонський райони.
- В Одесі внаслідок двох хвиль атак загинули 9 людей, десятки постраждали. Пошкоджено портову та житлову інфраструктуру, частково зруйновано багатоповерхівку.
- У Дніпрі та області загинули щонайменше 3 людини, є поранені, серед них діти. Пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та об’єкти інфраструктури.
- У Харкові через удари дронів постраждали цивільні, зафіксовані руйнування у житлових районах.
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