Обстрелы гражданских городов Украины не являются темой переговоров с РФ: А кому это интересно? - Буданов

Буданов: обстрелы гражданских городов Украины не являются темой переговоров с РФ

Сегодняшним обстрелом украинских гражданских городов Россия не демонстрирует ничего нового.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

По его словам, пока идет война, такие обстрелы будут продолжаться.

"Пока война продолжается, ее влияние будут видеть и ощущать на себе все. Не будет так, что война идет где-то там, а здесь ее нет", — подчеркнул глава Офиса президента.

Говоря о том, специально ли россияне бьют по домам ради жертв среди гражданских, Буданов отметил:

"Давайте так скажем: какое бы намерение у них ни было, результат вы четко видите… Он, мягко говоря, неприятен: погибло 13 гражданских лиц, 84 — пострадали. Это по Украине".

Отвечая на вопрос, обсуждаются ли на переговорах с Россией обстрелы украинских гражданских городов, он отметил:

"А кому это интересно?! Есть другие темы".

Массированный обстрел 16 апреля

  • В ночь на 16 апреля 2026 года российские войска осуществили комбинированную атаку на территорию Украины с применением ракет и ударных дронов. Под ударом оказались Киев, Одесса, Днепр, Харьков и другие регионы.
  • По состоянию на утро известно о по меньшей мере 15 погибших и более 100 пострадавших, данные уточняются.
  • В Киеве погибли 4 человека, среди них ребенок. Ранены более 50 человек. Самые большие разрушения в Подольском и Оболонском районах.
  • В Одессе в результате двух волн атак погибли 9 человек, десятки пострадали. Повреждена портовая и жилая инфраструктура, частично разрушено многоэтажное здание.
  • В Днепре и области погибли по меньшей мере 3 человека, есть раненые, среди них дети. Повреждены жилые дома, учебные заведения и объекты инфраструктуры.
  • В Харькове в результате ударов дронов пострадали мирные жители, зафиксированы разрушения в жилых районах.

+7
Хай стріляють - Буданов
16.04.2026 13:29 Ответить
+5
А де наша балістика, ракети? Фінансуйте не Штілєрмана, а КБ Луч, Южмаш, тих, хто здатний зробити ракету. А то знову бюджети освоюють кореши Гундосого. Режисер Сватів Кирющенко дрони робить, які нікуди не летять. Просто освоєння бюджетів мільярдних.
16.04.2026 13:40 Ответить
+5
Коли будуть іПашити по мАЦквЄ тоді будуть розмовляти.
16.04.2026 13:44 Ответить
хла це точно не цікавить..
16.04.2026 13:25 Ответить
ось, що вiн розумного каже? Капiтан очевиднiсть.
16.04.2026 13:25 Ответить
Вообще никого? Даже вас? Ну так поднимите тему. Хотя кому вы там всрались если русня только с американцами и разговаривает более менее. А вам мединский лекции читает. После чего глава офиса выходит с полным штанами субъектности и такой, ну да, такие дела. Ну а что поделаешь, воюем дальше. Типа от нас один хрен ничего не зависит.
16.04.2026 13:36 Ответить
І ось ми прекрасно бачимо, що бусифікація ніяким чином не допомагає в протидії ракетно-дроновим ударам. Тобто захиститися чи захистити когось від цього, пішовши на фронт - не вийде ну ніяк. І з цього постає питання, а чому? Чому нема протидії ракетно-дроновму терору? А тому що всім хазяїнам життя це і нахрін не впало. І це ніяким чином не педалюється, мовляв давайте шось думать та робить. А от бусифікнуть когось, то це залюбки, адже там щей підзаробить можна на ухилянтах.
16.04.2026 13:37 Ответить
А кого цікавлять висери тупого завгоспа ?
16.04.2026 13:38 Ответить
Ще, продає електроенергію Харкову.
"Кінець епохи бідності!"
16.04.2026 14:01 Ответить
Він вже не соромиться майже прямо казати "нам насрати що там з цивільними, головне що війна йде далі"
16.04.2026 13:46 Ответить
я вам ничего не должен 2.0
16.04.2026 13:47 Ответить
Так це навіть вас не цікавить, їздять собі по закордону просто так без результатів, пусто порожнє , зате засвітив свою дружину з рашки в хусточці за 500 баксів, це у вас війна а в нас все нормально, можна хоч десять років воювати, ми живемо своє найкраще життя , кавопич
16.04.2026 14:00 Ответить
"А кого там це цікавить?! Є інші теми". Відповідаючи на питання, чи обговорюються на перемовинах з Росією обстріли українських цивільних міст, він зазначив: (((ТОРГАШІ УКРАЇНСЬКИМИ ТЕРИТОРІЯМИ ВІД "ЗЕЛЕНОЇ ВЛАДИ" НАВІТЬ НЕ СТАВЛЯТЬ ПИТАННЯ ПРО РАШИСТСЬКІ ОБСТРІЛИ І ГЕНОЦИД УКРАЇНЦІВ...ВОНО ЇМ ДАРОМ НЕ ПОТРІБНО...ВОНО ЇХ " НЕ ГРЕБЕ "
16.04.2026 14:07 Ответить
а кого цікавить муданов ?
16.04.2026 14:12 Ответить
Шпрехшталмейстер Zeленого шапіто в плавках знов зпчастив на екрани тв та визивпє восторг у ********* та інших розумово недоразвинених верст населення України.
16.04.2026 14:29 Ответить
я так вам скажу, панове. обстріли України кацапнею не цікавлять на перемовинах нікого. а ні путінську сволоту, а ні трампівських дуполизів, а ні чебуреко-сухумських істот
16.04.2026 14:34 Ответить
 
 