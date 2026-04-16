Обстрелы гражданских городов Украины не являются темой переговоров с РФ: А кому это интересно? - Буданов

Сегодняшним обстрелом украинских гражданских городов Россия не демонстрирует ничего нового.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

По его словам, пока идет война, такие обстрелы будут продолжаться.

"Пока война продолжается, ее влияние будут видеть и ощущать на себе все. Не будет так, что война идет где-то там, а здесь ее нет", — подчеркнул глава Офиса президента.

Говоря о том, специально ли россияне бьют по домам ради жертв среди гражданских, Буданов отметил:

"Давайте так скажем: какое бы намерение у них ни было, результат вы четко видите… Он, мягко говоря, неприятен: погибло 13 гражданских лиц, 84 — пострадали. Это по Украине".

Отвечая на вопрос, обсуждаются ли на переговорах с Россией обстрелы украинских гражданских городов, он отметил:

"А кому это интересно?! Есть другие темы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массированный комбинированный удар: в регионах погибло 15 человек, больше всего пострадали Одесса, Киев и Днепр. ФОТОрепортаж

Массированный обстрел 16 апреля

В ночь на 16 апреля 2026 года российские войска осуществили комбинированную атаку на территорию Украины с применением ракет и ударных дронов. Под ударом оказались Киев, Одесса, Днепр, Харьков и другие регионы.

По состоянию на утро известно о по меньшей мере 15 погибших и более 100 пострадавших, данные уточняются.

В Киеве погибли 4 человека, среди них ребенок. Ранены более 50 человек. Самые большие разрушения в Подольском и Оболонском районах.

В Одессе в результате двух волн атак погибли 9 человек, десятки пострадали. Повреждена портовая и жилая инфраструктура, частично разрушено многоэтажное здание.

В Днепре и области погибли по меньшей мере 3 человека, есть раненые, среди них дети. Повреждены жилые дома, учебные заведения и объекты инфраструктуры.

В Харькове в результате ударов дронов пострадали мирные жители, зафиксированы разрушения в жилых районах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обмен пленными состоится в ближайшее время, — Буданов