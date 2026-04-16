Обмен пленными состоится в ближайшее время, - Буданов

В ближайшее время должен состояться очередной обмен пленными между Украиной и Россией.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов.

Что известно?

"Я подтверждаю, что в ближайшее время состоится обмен. Просто мы не всегда успеваем с физическими и юридическими процедурами - как они (россияне. - Ред.), так и мы. Например, вот как раз (в прошлый раз. - Ред.) мы успели, а они - нет", - отметил он.

Обмен пленными 11 апреля

Ранее глава ОП Кирилл Буданов сообщал, что крупный обмен пленными возможен на Пасху.

11 апреля обмен состоялся. Освобождены 175 военных и семь гражданских лиц.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал об освобожденных из плена РФ гражданских лицах, отметив, что они находятся в тяжелом психологическом состоянии, имеют травмы и болезни. В частности, один из освобожденных находится в критическом состоянии: черепно-мозговая травма, ушибы внутренних органов, ожоги кожи в результате пыток.

