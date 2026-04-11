Тяжелое психологическое состояние, травмы и болезни: Лубинец рассказал об освобожденных из плена РФ гражданских лицах. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня в рамках обмена, помимо военных, были освобождены семь гражданских лиц Украины, которых россияне фактически похитили из своих домов.
Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
Без суда и следствия
По словам Лубинца, они были лишены свободы без законных оснований, содержались в местах лишения свободы без суда и следствия.
"Это сложный трек переговоров — освобождение незаконно удерживаемых гражданских лиц. Над этим работала переговорная группа Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Процесс был усилен с моей стороны: велась гуманитарная коммуникация с российским уполномоченным по правам человека Т. Москальковой", — рассказал он.
Ребята преимущественно 2000-х годов рождения
Отмечается, что по результатам переговоров удалось вернуть из плена молодых парней, преимущественно 2000-х годов рождения. Это жители Харьковской, Киевской, Херсонской и Донецкой областей. Все они незаконно удерживались с 2022 года.
"Всех их без каких-либо на то оснований похитили из собственных домов, задерживали на блокпостах. Одного украинца похитили, когда он направлялся к своему отцу", — добавил омбудсмен.
Состояние ребят
Лубинец подчеркнул, что вернувшиеся домой находятся в тяжелом психологическом состоянии, имеют травмы и болезни. В частности, один из освобожденных находится в критическом состоянии: черепно-мозговая травма, ушибы внутренних органов, ожоги кожи вследствие пыток.
"Все это — прямое нарушение Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Гражданских вообще не должны были задерживать, но их похитили, пытали, удерживали как заложников! Нормы МГП должны соблюдаться — гражданские должны вернуться домой", — отметил омбудсмен.
Что предшествовало?
Сегодня обмен состоялся. Освобождены 175 военных и семь гражданских лиц.
