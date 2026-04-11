Тяжкий психологічний стан, травми та хвороби: Лубінець розповів про звільнених з полону РФ цивільних. ФОТОрепортаж

Сьогодні в межах обміну, крім військових, були звільнені семеро цивільних громадян України, яких росіяни фактично викрали зі своїх домівок.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

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Без суду та слідства

За словами Лубінця, вони були позбавлені волі без законних підстав, утримувалися у місцях несвободи без суду та слідства.

"Це складний трек перемовин - звільнення незаконно утримуваних цивільних осіб. Над цим працювала перемовна група Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Процес був підсилений з моєї сторони: велася гуманітарна комунікація з російською уповноваженою з прав людини Т. Москальковою", - розповів він.

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Хлопці переважно 2000-х років народження

Зазначається, що за результатами перемовин вдалося повернути з полону молодих хлопців, переважно 2000-х років народження. Це жителі Харківщини, Київщини, Херсонщини, Донеччини. Усі вони незаконно утримувалися з 2022 року.

"Усіх їх без жодних на те підстав викрали із власних домівок, затримували на блокпостах. Одного українця викрали, коли він прямував до свого батька", - додав омбудсмен.

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Стан хлопців

Лубінець наголосив, що повернуті додому мають тяжкий психологічний стан, травми та хвороби. Зокрема, один зі звільнених має критичний стан здоровʼя: черепно-мозкову травму, забої внутрішніх органів, спалену шкіру через тортури.



"Це все — пряме порушення Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Цивільні взагалі не мали бути затримані, але їх викрали, катували, утримували як заручників! Норми МГП мають бути дотримані - цивільні мають повернутися додому", - зазначив омбудсмен.

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