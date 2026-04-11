УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15951 відвідувач онлайн
Новини Обмін полоненими
6 563 14

Відбувся обмін полоненими: визволено 175 військових та семеро цивільних, - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 11 квітня 2026 року, відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. З ворожого полону визволено 175 військових.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Звільнено 175 воїнів

"Наші повертаються додому. 175 військових. Воїни Збройних Сил, нацгвардійці, прикордонники. Рядові, сержанти та офіцери. І семеро цивільних", - уточнив Зеленський.

За його словами, наші воїни захищали Україну на різних напрямках: у Маріуполі, на ЧАЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, Курському напрямках.

обмін полоненими 11 квітня
обмін полоненими 11 квітня
обмін полоненими 11 квітня

Також читайте: Понад 8 тис. українців повернули з полону за чотири роки, - Коордштаб

Деталі

"Серед них є поранені. Більшість була в полоні з 2022 року. І нарешті – вдома. Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд і цим наближає повернення наших людей. Повернути всіх із російського полону для нас принципово. Дякую кожному у світі, хто допомагає нам у цьому", - резюмує глава держави.

Що передувало?

Також читайте: Україні вже вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них 409 – цивільні, - Лубінець

Автор: 

військовополонені (1160) Зеленський Володимир (28388) обмін (1330) полон (1714) полонені (2448)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
Допомогай Господи нашім Козакам !!!❤️...
показати весь коментар
11.04.2026 14:24 Відповісти
+17
З поверненням , дорогі наші Українці , на рідну землю 👍🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
11.04.2026 14:56 Відповісти
+16
Це велика радість для нас і щастя для рідних.
показати весь коментар
11.04.2026 14:43 Відповісти

Завантаження...

 
 