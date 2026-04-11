Відбувся обмін полоненими: визволено 175 військових та семеро цивільних, - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 11 квітня 2026 року, відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. З ворожого полону визволено 175 військових.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Звільнено 175 воїнів

"Наші повертаються додому. 175 військових. Воїни Збройних Сил, нацгвардійці, прикордонники. Рядові, сержанти та офіцери. І семеро цивільних", - уточнив Зеленський.

За його словами, наші воїни захищали Україну на різних напрямках: у Маріуполі, на ЧАЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, Курському напрямках.







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Деталі

"Серед них є поранені. Більшість була в полоні з 2022 року. І нарешті – вдома. Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд і цим наближає повернення наших людей. Повернути всіх із російського полону для нас принципово. Дякую кожному у світі, хто допомагає нам у цьому", - резюмує глава держави.

Що передувало?

Раніше голова ОП Кирило Буданов повідомляв, що великий обмін полоненими можливий на Великдень.

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