Состоялся обмен пленными: освобождены 175 военных и семеро гражданских, - Зеленский. ФОТО

Сегодня, 11 апреля 2026 года, состоялся обмен пленными между Украиной и РФ. Из вражеского плена освобождено 175 военнослужащих.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Освобождено 175 воинов

"Наши возвращаются домой. 175 военных. Воины Вооруженных Сил, нацгвардейцы, пограничники. Рядовые, сержанты и офицеры. И семеро гражданских", - уточнил Зеленский.

По его словам, наши воины защищали Украину на разных направлениях: в Мариуполе, на ЧАЭС, на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском, Курском направлениях.







Детали

"Среди них есть раненые. Большинство находилось в плену с 2022 года. И наконец – дома. Спасибо каждому подразделению, которое пополняет наш обменный фонд и тем самым приближает возвращение наших людей. Вернуть всех из российского плена для нас принципиально важно. Спасибо каждому в мире, кто помогает нам в этом", - резюмирует глава государства.

Что предшествовало?

Ранее глава ОП Кирилл Буданов сообщал, что крупный обмен пленными возможен на Пасху.

