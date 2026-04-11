РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11701 посетитель онлайн
Новости Обмен пленными
1 198 3

Состоялся обмен пленными: освобождены 175 военных и семеро гражданских, - Зеленский. ФОТО

Сегодня, 11 апреля 2026 года, состоялся обмен пленными между Украиной и РФ. Из вражеского плена освобождено 175 военнослужащих.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Освобождено 175 воинов

"Наши возвращаются домой. 175 военных. Воины Вооруженных Сил, нацгвардейцы, пограничники. Рядовые, сержанты и офицеры. И семеро гражданских", - уточнил Зеленский.

По его словам, наши воины защищали Украину на разных направлениях: в Мариуполе, на ЧАЭС, на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском, Курском направлениях.

обмін полоненими 11 квітня
Детали

"Среди них есть раненые. Большинство находилось в плену с 2022 года. И наконец – дома. Спасибо каждому подразделению, которое пополняет наш обменный фонд и тем самым приближает возвращение наших людей. Вернуть всех из российского плена для нас принципиально важно. Спасибо каждому в мире, кто помогает нам в этом", - резюмирует глава государства.

Что предшествовало?

Автор: 

военнопленные (1252) Зеленский Владимир (23911) обмен (1501) плен (2695) пленные (2261)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Допомогай Господи нашім Козакам !!!❤️...
показать весь комментарий
11.04.2026 14:24 Ответить
нарешті!
показать весь комментарий
11.04.2026 14:24 Ответить
 
 