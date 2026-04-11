Состоялся обмен пленными: освобождены 175 военных и семеро гражданских, - Зеленский. ФОТО
Сегодня, 11 апреля 2026 года, состоялся обмен пленными между Украиной и РФ. Из вражеского плена освобождено 175 военнослужащих.
Об этом сообщил в Telegram-канале президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Наши возвращаются домой. 175 военных. Воины Вооруженных Сил, нацгвардейцы, пограничники. Рядовые, сержанты и офицеры. И семеро гражданских", - уточнил Зеленский.
По его словам, наши воины защищали Украину на разных направлениях: в Мариуполе, на ЧАЭС, на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском, Курском направлениях.
"Среди них есть раненые. Большинство находилось в плену с 2022 года. И наконец – дома. Спасибо каждому подразделению, которое пополняет наш обменный фонд и тем самым приближает возвращение наших людей. Вернуть всех из российского плена для нас принципиально важно. Спасибо каждому в мире, кто помогает нам в этом", - резюмирует глава государства.
Что предшествовало?
- Ранее глава ОП Кирилл Буданов сообщал, что крупный обмен пленными возможен на Пасху.
