Коордштаб про обмін: більшість визволених - оборонці Маріуполя. Повернуто 25 офіцерів, яких РФ відмовлялась віддавати. ФОТОрепортаж

Сьогодні, напередодні світлого свята Великодня, відбувся 72-й обмін полоненими. У результаті перемовного процесу з російської неволі повернуто 175 військовослужбовців та 7 цивільних громадян України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Деталі обміну

Як зазначається, особливість сьогоднішнього обміну в тому, що практично усі звільнені бранці - як військові, так і цивільні - утримувалися в полоні з 2022 року.

"Ще одна приємна новина - вдалося визволити 25 офіцерів, яких раніше російська сторона категорично відмовлялася обмінювати. Більша половина визволених сьогодні Захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Додому також повертаються декілька військовослужбовців Національної Гвардії, поневолених під час окупації ЧАЕС у перші дні повномасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні.























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Вік наймолодшого звільненого - 22 роки, найстаршому виповнилося - 63 роки.

Загалом серед звільнених сьогодні військових - представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, ВСП, Повітряних Сил, СБС, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.

"Також на рідну землю сьогодні повернулися 7 цивільних громадян України, які були поневолені російськими окупаційними військами ще у 2022 році", - додали в штабі.

Коордштаб висловлює вдячність Сполученим Штатам Америки та Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння в організації обміну та поверненні додому цивільних та військових українців.

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"Усі звільнені з полону пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені всім необхідним на перший час, отримають належні виплати та пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі", - йдеться у повідомленні.

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