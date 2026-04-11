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Новини Фото Обмін полоненими
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Коордштаб про обмін: більшість визволених - оборонці Маріуполя. Повернуто 25 офіцерів, яких РФ відмовлялась віддавати. ФОТОрепортаж

Сьогодні, напередодні світлого свята Великодня, відбувся 72-й обмін полоненими. У результаті перемовного процесу з російської неволі повернуто 175 військовослужбовців та 7 цивільних громадян України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Деталі обміну

Як зазначається, особливість сьогоднішнього обміну в тому, що практично усі звільнені бранці - як військові, так і цивільні - утримувалися в полоні з 2022 року.

"Ще одна приємна новина - вдалося визволити 25 офіцерів, яких раніше російська сторона категорично відмовлялася обмінювати. Більша половина визволених сьогодні Захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Додому також повертаються декілька військовослужбовців Національної Гвардії, поневолених під час окупації ЧАЕС у перші дні повномасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні.

обмін полоненими 11 квітня
обмін полоненими 11 квітня
обмін полоненими 11 квітня
обмін полоненими 11 квітня
обмін полоненими 11 квітня
обмін полоненими 11 квітня
обмін полоненими 11 квітня
обмін полоненими 11 квітня
обмін полоненими 11 квітня
обмін полоненими 11 квітня
обмін полоненими 11 квітня

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський прокоментував переговори в США: можливе продовження обмінів

Вік наймолодшого звільненого - 22 роки, найстаршому виповнилося - 63 роки.

Загалом серед звільнених сьогодні військових - представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, ВСП, Повітряних Сил, СБС, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.

"Також на рідну землю сьогодні повернулися 7 цивільних громадян України, які були поневолені російськими окупаційними військами ще у 2022 році", - додали в штабі.

Коордштаб висловлює вдячність Сполученим Штатам Америки та Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння в організації обміну та поверненні додому цивільних та військових українців.

Також читайте: Понад 8 тис. українців повернули з полону за чотири роки, - Коордштаб

"Усі звільнені з полону пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені всім необхідним на перший час, отримають належні виплати та пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Автор: 

військовополонені (1160) обмін (1330) полонені (2448) Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (86)
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Топ коментарі
+19
Вітаємо вас з поверненням на Батьківщину шановні Захисники України
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11.04.2026 14:50 Відповісти
+12
це військові бранці які потрапили в полон тому що влада випустила кацапів з Криму, там здалось більше 10000 військових, і міняти кацапам вистаче ще на довго. Верещук, Різник, Зеленський де покарані за зраду 2022 року???
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11.04.2026 15:47 Відповісти
+10
Слава защитникам Украины!
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11.04.2026 15:21 Відповісти

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