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Новости Фото Обмен пленными
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Координационный штаб об обмене: большинство освобожденных - защитники Мариуполя. Вернули 25 офицеров, которых РФ отказывалась отпускать. ФОТОрепортаж

Сегодня, в канун светлого праздника Пасхи, состоялся 72-й обмен пленными. В результате переговорного процесса из российского плена были возвращены 175 военнослужащих и 7 гражданских лиц Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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Детали обмена

Как отмечается, особенность сегодняшнего обмена в том, что практически все освобожденные пленники - как военные, так и гражданские - содержались в плену с 2022 года.

"Еще одна приятная новость - удалось освободить 25 офицеров, которых ранее российская сторона категорически отказывалась обменивать. Более половины освобожденных сегодня защитников попали в плен во время обороны Мариуполя. Домой также возвращаются несколько военнослужащих Национальной гвардии, взятых в плен во время оккупации ЧАЭС в первые дни полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.

обмен пленными 11 апреля
обмен пленными 11 апреля
обмен пленными 11 апреля
обмен пленными 11 апреля
обмен пленными 11 апреля
обмен пленными 11 апреля
обмен пленными 11 апреля
обмен пленными 11 апреля
обмен пленными 11 апреля
обмен пленными 11 апреля
обмен пленными 11 апреля

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Возраст самого молодого освобожденного - 22 года, самому старшему исполнилось 63 года.

В целом среди освобожденных сегодня военных - представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, ВСП, Воздушных сил, СБС, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы.

"Также на родину сегодня вернулись 7 гражданских лиц Украины, которые были захвачены российскими оккупационными войсками еще в 2022 году", - добавили в штабе.

Коордштаб выражает благодарность Соединенным Штатам Америки и Объединенным Арабским Эмиратам за содействие в организации обмена и возвращении домой гражданских и военных украинцев.

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"Все освобожденные из плена пройдут медицинское обследование, получат лечение, будут обеспечены всем необходимым на первое время, получат надлежащие выплаты и пройдут реабилитацию и реинтеграцию в общество после длительной изоляции в российском плену", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Автор: 

военнопленные (1291) обмен (1544) пленные (2331) Координационный штаб (86)
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Топ комментарии
+19
Вітаємо вас з поверненням на Батьківщину шановні Захисники України
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11.04.2026 14:50 Ответить
+12
це військові бранці які потрапили в полон тому що влада випустила кацапів з Криму, там здалось більше 10000 військових, і міняти кацапам вистаче ще на довго. Верещук, Різник, Зеленський де покарані за зраду 2022 року???
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11.04.2026 15:47 Ответить
+10
Слава защитникам Украины!
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11.04.2026 15:21 Ответить

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