Координационный штаб об обмене: большинство освобожденных - защитники Мариуполя. Вернули 25 офицеров, которых РФ отказывалась отпускать. ФОТОрепортаж
Сегодня, в канун светлого праздника Пасхи, состоялся 72-й обмен пленными. В результате переговорного процесса из российского плена были возвращены 175 военнослужащих и 7 гражданских лиц Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Детали обмена
Как отмечается, особенность сегодняшнего обмена в том, что практически все освобожденные пленники - как военные, так и гражданские - содержались в плену с 2022 года.
"Еще одна приятная новость - удалось освободить 25 офицеров, которых ранее российская сторона категорически отказывалась обменивать. Более половины освобожденных сегодня защитников попали в плен во время обороны Мариуполя. Домой также возвращаются несколько военнослужащих Национальной гвардии, взятых в плен во время оккупации ЧАЭС в первые дни полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.
Возраст самого молодого освобожденного - 22 года, самому старшему исполнилось 63 года.
В целом среди освобожденных сегодня военных - представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, ВСП, Воздушных сил, СБС, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы.
"Также на родину сегодня вернулись 7 гражданских лиц Украины, которые были захвачены российскими оккупационными войсками еще в 2022 году", - добавили в штабе.
Коордштаб выражает благодарность Соединенным Штатам Америки и Объединенным Арабским Эмиратам за содействие в организации обмена и возвращении домой гражданских и военных украинцев.
"Все освобожденные из плена пройдут медицинское обследование, получат лечение, будут обеспечены всем необходимым на первое время, получат надлежащие выплаты и пройдут реабилитацию и реинтеграцию в общество после длительной изоляции в российском плену", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее глава ОП Кирилл Буданов сообщал, что крупный обмен пленными возможен на Пасху.
- Сегодня обмен состоялся. Освобождены 175 военных и семь гражданских лиц.
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