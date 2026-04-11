Лубинец и Москалькова обсудили возвращение гражданских лиц и обменялись списками без вести пропавших

В ходе сегодняшнего обмена пленными между Украиной и РФ уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец провел переговоры с российским уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой.

Об этом Лубинец сообщил в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

О чем говорили

"Лично присутствовал на обмене: общался с возвращенными и провел переговоры с российским уполномоченным по правам человека Т. Москальковой", — сообщил омбудсмен.

Как отмечается, стороны обсуждали дальнейшие гуманитарные шаги, возвращение гражданских лиц и обменялись списками тех, кто считается пропавшими без вести.

Вернувшиеся из плена

Лубинец добавил, что 90% из вернувшихся сегодня находились в российском плену с 2022 года.



Также он отдельно остановился на состоянии здоровья ребят.

Лубинец подчеркнул, что условия их содержания и обращение с ними были откровенно бесчеловечными.

Обмен пленными 11 апреля