Лубинец и Москалькова обсудили возвращение гражданских лиц и обменялись списками без вести пропавших
В ходе сегодняшнего обмена пленными между Украиной и РФ уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец провел переговоры с российским уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой.
Об этом Лубинец сообщил в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
О чем говорили
"Лично присутствовал на обмене: общался с возвращенными и провел переговоры с российским уполномоченным по правам человека Т. Москальковой", — сообщил омбудсмен.
Как отмечается, стороны обсуждали дальнейшие гуманитарные шаги, возвращение гражданских лиц и обменялись списками тех, кто считается пропавшими без вести.
Вернувшиеся из плена
Лубинец добавил, что 90% из вернувшихся сегодня находились в российском плену с 2022 года.
Также он отдельно остановился на состоянии здоровья ребят.
Лубинец подчеркнул, что условия их содержания и обращение с ними были откровенно бесчеловечными.
Обмен пленными 11 апреля
- Ранее глава ОП Кирилл Буданов сообщал, что крупный обмен пленными возможен на Пасху.
- Сегодня, 11 апреля, обмен состоялся. Освобождены 175 военных и семь гражданских лиц.
- Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал об освобожденных из плена РФ гражданских лицах, отметив, что они находятся в тяжелом психологическом состоянии, имеют травмы и болезни. В частности, один из освобожденных находится в критическом состоянии: черепно-мозговая травма, ушибы внутренних органов, ожоги кожи вследствие пыток.
