Лубінець і Москалькова обговорили повернення цивільних та обмінялися списками безвісти зниклих

Під час сьогоднішнього обміну полоненими між Україною та РФ уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів переговори з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою.

Про це Лубінець повідомив в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

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Про що говорили

"Був особисто присутній на обміні: спілкувався з повернутими та провів переговори з російською уповноваженою з прав людини Т. Москальковою", - повідомив омбудсмен.

Як зазначається, сторони обговорювали подальші гуманітарні кроки, повернення цивільних та обмінялися списками тих, хто вважається зниклими безвісти.

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Повернуті з полону

Лубінець додав, що 90% з повернутих сьогодні були в російському полоні з 2022 року.



Також він окремо зупинився на стані здоров’я хлопців.

Лубінець наголосив, що умови їхнього утримання та поводження з ними були відверто нелюдськими.

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Обмін полоненими 11 квітня