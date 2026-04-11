Лубінець і Москалькова обговорили повернення цивільних та обмінялися списками безвісти зниклих
Під час сьогоднішнього обміну полоненими між Україною та РФ уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів переговори з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою.
Про це Лубінець повідомив в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
Про що говорили
"Був особисто присутній на обміні: спілкувався з повернутими та провів переговори з російською уповноваженою з прав людини Т. Москальковою", - повідомив омбудсмен.
Як зазначається, сторони обговорювали подальші гуманітарні кроки, повернення цивільних та обмінялися списками тих, хто вважається зниклими безвісти.
Повернуті з полону
Лубінець додав, що 90% з повернутих сьогодні були в російському полоні з 2022 року.
Також він окремо зупинився на стані здоров’я хлопців.
Лубінець наголосив, що умови їхнього утримання та поводження з ними були відверто нелюдськими.
Обмін полоненими 11 квітня
- Раніше голова ОП Кирило Буданов повідомляв, що великий обмін полоненими можливий на Великдень.
- Сьогодні 11 квітня обмін відбувся. Визволено 175 військових та семеро цивільних.
- Український омбудсмен Дмитро Лубінець розповів про звільнених з полону РФ цивільних, наголосивши, що вони мають тяжкий психологічний стан, травми та хвороби. Зокрема, один зі звільнених має критичний стан здоровʼя: черепно-мозкову травму, забої внутрішніх органів, спалену шкіру через тортури.
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