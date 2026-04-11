Провели в російських тюрмах майже чотири роки: з полону повернули 11 військовослужбовців "Азову" та одного – бригади "Кара-Даг"

У межах Великоднього обміну із російської неволі вдалось повернути 12 військовополонених 1-го корпусу НГУ "Азов": 11 військовослужбовців бригади "Азов" та 1 військовослужбовця бригади "Кара-Даг".

Про це в соцмережі фейсбук написав командир 1-го корпусу НГУ "Азов", бригадний генерал Денис (Редіс) Прокопенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Витримали нелюдський тиск і катування

"Це велика радість для рідних наших бійців, для підрозділу та для всіх тих, хто щоденно працює, аби повернути додому кожного нашого полоненого. Наші побратими, яких вдалося визволити з російської неволі, провели в російських тюрмах майже чотири роки. Вони витримали нелюдський тиск і страшні катування", - розповів Прокопенко.

"Друзі, я вітаю вас на рідній землі. Ви — приклад мужності, відваги та сталевої волі. Попереду на хлопців чекає довгоочікувана зустріч з близькими та реабілітація", - написав командир.

Він зазначив, що триває робота на всіх рівнях, щоб повернути додому кожного полоненого побратима.

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Обмін полоненими 11 квітня

Раніше голова ОП Кирило Буданов повідомляв, що великий обмін полоненими можливий на Великдень.

Сьогодні 11 квітня обмін відбувся. Визволено 175 військових та семеро цивільних.

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