Провели в російських тюрмах майже чотири роки: з полону повернули 11 військовослужбовців "Азову" та одного – бригади "Кара-Даг"
У межах Великоднього обміну із російської неволі вдалось повернути 12 військовополонених 1-го корпусу НГУ "Азов": 11 військовослужбовців бригади "Азов" та 1 військовослужбовця бригади "Кара-Даг".
Про це в соцмережі фейсбук написав командир 1-го корпусу НГУ "Азов", бригадний генерал Денис (Редіс) Прокопенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
Витримали нелюдський тиск і катування
"Це велика радість для рідних наших бійців, для підрозділу та для всіх тих, хто щоденно працює, аби повернути додому кожного нашого полоненого. Наші побратими, яких вдалося визволити з російської неволі, провели в російських тюрмах майже чотири роки. Вони витримали нелюдський тиск і страшні катування", - розповів Прокопенко.
"Друзі, я вітаю вас на рідній землі. Ви — приклад мужності, відваги та сталевої волі. Попереду на хлопців чекає довгоочікувана зустріч з близькими та реабілітація", - написав командир.
Він зазначив, що триває робота на всіх рівнях, щоб повернути додому кожного полоненого побратима.
Обмін полоненими 11 квітня
- Раніше голова ОП Кирило Буданов повідомляв, що великий обмін полоненими можливий на Великдень.
- Сьогодні 11 квітня обмін відбувся. Визволено 175 військових та семеро цивільних.
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Ти вже "відмічаєш"🥃 Великдень?
Єрмак сам їздив до них в Туреччину, після того, як їх обміняли з полону.
За дорученням Вови Зеленського він там вручав їм нагороди "Золота зірка".
Краще нормально закуси і не пиши ху#ню!