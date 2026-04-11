УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10191 відвідувач онлайн
Новини Обмін полоненими
3 968 13

Провели в російських тюрмах майже чотири роки: з полону повернули 11 військовослужбовців "Азову" та одного – бригади "Кара-Даг"

12 азовців повернулися з пекла російських тюрем

У межах Великоднього обміну із російської неволі вдалось повернути 12 військовополонених 1-го корпусу НГУ "Азов": 11 військовослужбовців бригади "Азов" та 1 військовослужбовця бригади "Кара-Даг".

Про це в соцмережі фейсбук написав командир 1-го корпусу НГУ "Азов", бригадний генерал Денис (Редіс) Прокопенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Витримали  нелюдський тиск і катування

"Це велика радість для рідних наших бійців, для підрозділу та для всіх тих, хто щоденно працює, аби повернути додому кожного нашого полоненого. Наші побратими, яких вдалося визволити з російської неволі, провели в російських тюрмах майже чотири роки. Вони витримали нелюдський тиск і страшні катування", - розповів Прокопенко.

"Друзі, я вітаю вас на рідній землі. Ви — приклад мужності, відваги та сталевої волі. Попереду на хлопців чекає довгоочікувана зустріч з близькими та реабілітація", - написав командир.

Він зазначив, що триває робота на всіх рівнях, щоб повернути додому кожного полоненого побратима.

Дивіться також: Коордштаб про обмін: більшість визволених - оборонці Маріуполя. Повернуто 25 офіцерів, яких РФ відмовлялась віддавати. ФОТОрепортаж

Обмін полоненими 11 квітня

Читайте також: Тяжкий психологічний стан, травми та хвороби: Лубінець розповів про звільнених з полону РФ цивільних. ФОТОрепортаж

Автор: 

військовополонені (1160) обмін (1330) Азов (903) Прокопенко Денис (19)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Да, Зеля с хенералами чудово загнали Азов у оточення.
показати весь коментар
11.04.2026 18:51 Відповісти
+9
не ганьбись...вони на своїх місцях...і вони з єрмаком не обіймались, то він з ними....
показати весь коментар
11.04.2026 19:35 Відповісти
+5
Командири Азову мали залишити свій підрозділ і поїхати зробити фото з повернутими з полону побратимами спеціально для тебе?🤨
Ти вже "відмічаєш"🥃 Великдень?

Єрмак сам їздив до них в Туреччину, після того, як їх обміняли з полону.
За дорученням Вови Зеленського він там вручав їм нагороди "Золота зірка".

Краще нормально закуси і не пиши ху#ню!
показати весь коментар
11.04.2026 19:47 Відповісти

Завантаження...

 
 