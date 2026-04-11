Провели в российских тюрьмах почти четыре года: из плена вернули 11 военнослужащих "Азова" и одного – из бригады "Кара-Даг"

В рамках пасхального обмена из российского плена удалось вернуть 12 военнопленных 1-го корпуса НГУ "Азов": 11 военнослужащих бригады "Азов" и 1 военнослужащего бригады "Кара-Даг".

Об этом в соцсети Facebook написал командир 1-го корпуса НГУ "Азов", бригадный генерал Денис (Редис) Прокопенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Выдержали нечеловеческое давление и пытки

"Это большая радость для родных наших бойцов, для подразделения и для всех тех, кто ежедневно работает, чтобы вернуть домой каждого нашего пленного. Наши побратимы, которых удалось освободить из российского плена, провели в российских тюрьмах почти четыре года. Они выдержали нечеловеческое давление и страшные пытки", — рассказал Прокопенко.

"Друзья, я приветствую вас на родной земле. Вы — пример мужества, отваги и стальной воли. Впереди ребят ждет долгожданная встреча с близкими и реабилитация", — написал командир.

Он отметил, что продолжается работа на всех уровнях, чтобы вернуть домой каждого пленного побратима.

Обмен пленными 11 апреля

Ранее глава ОП Кирилл Буданов сообщал, что крупный обмен пленными возможен на Пасху.

Сегодня, 11 апреля, обмен состоялся. Освобождены 175 военных и семь гражданских лиц.

