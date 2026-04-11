Провели в российских тюрьмах почти четыре года: из плена вернули 11 военнослужащих "Азова" и одного – из бригады "Кара-Даг"

12 азовцев вернулись из ада российских тюрем

В рамках пасхального обмена из российского плена удалось вернуть 12 военнопленных 1-го корпуса НГУ "Азов": 11 военнослужащих бригады "Азов" и 1 военнослужащего бригады "Кара-Даг".

Об этом в соцсети Facebook написал командир 1-го корпуса НГУ "Азов", бригадный генерал Денис (Редис) Прокопенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Выдержали нечеловеческое давление и пытки

"Это большая радость для родных наших бойцов, для подразделения и для всех тех, кто ежедневно работает, чтобы вернуть домой каждого нашего пленного. Наши побратимы, которых удалось освободить из российского плена, провели в российских тюрьмах почти четыре года. Они выдержали нечеловеческое давление и страшные пытки", — рассказал Прокопенко.

"Друзья, я приветствую вас на родной земле. Вы — пример мужества, отваги и стальной воли. Впереди ребят ждет долгожданная встреча с близкими и реабилитация", — написал командир.

Он отметил, что продолжается работа на всех уровнях, чтобы вернуть домой каждого пленного побратима.

Обмен пленными 11 апреля

Да, Зеля с хенералами чудово загнали Азов у оточення.
11.04.2026 18:51 Ответить
Щось не видно "командирів" Азову... Це не з єрмаком на камери обійматись...😡
11.04.2026 19:12 Ответить
 
 