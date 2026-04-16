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Новини Обмін полоненими
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Обмін полоненими відбудеться найближчим часом, - Буданов

Буданов розповів, коли відбудеться обмін полоненими

Найближчим часом має відбутися черговий обмін полоненими між Україною та Росією.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав голова Офісу Президента України Кирило Буданов.

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Що відомо?

"Я підтверджую, що найближчим часом буде обмін. Просто ми не завжди встигаємо з фізичними та юридичними процедурами - як вони (росіяни. - Ред.), так і ми. Наприклад, тут якраз (минулого разу. - Ред.) ми встигли, а вони - ні", - зазначив він.

Читайте: Сподіваємось, що продовжимо обміни вже найближчим часом, - Зеленський

Обмін полоненими 11 квітня

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Автор: 

Буданов Кирило (649) військовополонені (1161) обмін (1330)
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