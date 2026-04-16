Обмін полоненими відбудеться найближчим часом, - Буданов

Найближчим часом має відбутися черговий обмін полоненими між Україною та Росією.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав голова Офісу Президента України Кирило Буданов.

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Що відомо?

"Я підтверджую, що найближчим часом буде обмін. Просто ми не завжди встигаємо з фізичними та юридичними процедурами - як вони (росіяни. - Ред.), так і ми. Наприклад, тут якраз (минулого разу. - Ред.) ми встигли, а вони - ні", - зазначив він.

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Обмін полоненими 11 квітня

Раніше голова ОП Кирило Буданов повідомляв, що великий обмін полоненими можливий на Великдень.

11 квітня обмін відбувся. Визволено 175 військових та семеро цивільних.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець розповів про звільнених з полону РФ цивільних, наголосивши, що вони мають тяжкий психологічний стан, травми та хвороби. Зокрема, один зі звільнених має критичний стан здоровʼя: черепно-мозкову травму, забої внутрішніх органів, спалену шкіру через тортури.

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