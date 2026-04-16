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Обмін полоненими відбудеться найближчим часом, - Буданов
Найближчим часом має відбутися черговий обмін полоненими між Україною та Росією.
Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав голова Офісу Президента України Кирило Буданов.
Що відомо?
"Я підтверджую, що найближчим часом буде обмін. Просто ми не завжди встигаємо з фізичними та юридичними процедурами - як вони (росіяни. - Ред.), так і ми. Наприклад, тут якраз (минулого разу. - Ред.) ми встигли, а вони - ні", - зазначив він.
Обмін полоненими 11 квітня
- Раніше голова ОП Кирило Буданов повідомляв, що великий обмін полоненими можливий на Великдень.
- 11 квітня обмін відбувся. Визволено 175 військових та семеро цивільних.
- Український омбудсмен Дмитро Лубінець розповів про звільнених з полону РФ цивільних, наголосивши, що вони мають тяжкий психологічний стан, травми та хвороби. Зокрема, один зі звільнених має критичний стан здоровʼя: черепно-мозкову травму, забої внутрішніх органів, спалену шкіру через тортури.
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