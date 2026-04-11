Сподіваємось, що продовжимо обміни вже найближчим часом, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання на продовження обмінів полоненими з Росією найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у відеозверненні.

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Україна робить усе для обмінів

"Сьогодні важливо, що вдався обмін. Довго готували. Кожне повернення наших людей має значення. Ми памʼятаємо про всіх. Шукаємо по кожному прізвищу. Буває, що знаходимо людей через роки, коли нічого не було відомо про людину, а головне – щоб можна було повернути додому, в Україну. Військові полонені, цивільні – про всіх памʼятаємо. Сподіваємось, що обміни продовжимо вже найближчим часом", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що з боку української сторони вся робота для цього виконується.

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Також президент подякував усім, хто працює заради обмінів

"Усій нашій команді Координаційного штабу і розвідкам, Службі безпеки України, МВС, звісно, армії, а найбільше – кожному українському підрозділу, який на фронті забезпечує поповнення обмінного фонду для України. Ваша сміливість, воїни, – це гарантія, що зможемо повертати людей", - додав він.

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Обмін полоненими 11 квітня