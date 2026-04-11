Надеемся, что продолжим обмены уже в ближайшее время, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский выразил надежду на продолжение обмена пленными с Россией в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в видеообращении.

Украина делает все для обмена

"Сегодня важно, что обмен удался. Долго готовились. Каждое возвращение наших людей имеет значение. Мы помним обо всех. Ищем по каждой фамилии. Бывает, что находим людей спустя годы, когда о человеке ничего не было известно, а главное – чтобы можно было вернуть домой, в Украину. Военные пленные, гражданские – о всех помним. Надеемся, что обмены продолжим уже в ближайшее время", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что со стороны Украины вся работа для этого выполняется.

Также президент поблагодарил всех, кто работает ради обменов

"Всей нашей команде Координационного штаба и разведкам, Службе безопасности Украины, МВД, конечно, армии, а больше всего – каждому украинскому подразделению, которое на фронте обеспечивает пополнение обменного фонда для Украины. Ваша смелость, воины, – это гарантия того, что мы сможем возвращать людей", – добавил он.

