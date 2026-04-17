У прикордонні Білорусі налагоджують артилерійські позиції. РФ пробуватиме втягнути у війну, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, зокрема щодо обстановки на передовій та посилення співпраці Росії з Білоруссю у війні проти України.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ситуація на фронті

"Перш за все по фронту – дякую всім нашим підрозділам, які зберігають позиції та стримують російські штурми. У квітні зберігається високий темп знищення окупантів. Росіянам не вдається перехопити фронтову ініціативу, і це важливо", - повідомив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті зафіксовано 40 боєзіткнень, половина з них - на Костянтинівському та Покровському напрямках, - Генштаб

Росія хоче втягнути Білорусь у війну

За його словами, Україна фіксує намагання окупаційного контингенту провести перегрупування сил –– найвірогідніше з метою компенсувати дефіцит особового складу.

У звʼязку із цим стає більш очевидним, для чого на території Білорусі підвищили активність збройних сил, зауважив президент.

"За даними розвідки, у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України та налагодження артилерійських позицій. Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь. Доручив відповідними каналами застерегти фактичне керівництво Білорусі щодо готовності України захищати свою землю та незалежність. Характер та наслідки нещодавніх подій у Венесуелі повинні стримувати керівництво Білорусі від помилок", - додав Зеленський.

Президент та головком ЗСУ обговорили також подальші далекобійні операції України на території РФ.

Читайте також: Білорусь постачає Росії нові шасі для "Панцирів"