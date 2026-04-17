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Новини Ситуація на фронті Співпраця Росії і Білорусі
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У прикордонні Білорусі налагоджують артилерійські позиції. РФ пробуватиме втягнути у війну, - Зеленський

Сирський доповів Зеленському

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, зокрема щодо обстановки на передовій та посилення співпраці Росії з Білоруссю у війні проти України. 

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Ситуація на фронті

"Перш за все по фронту – дякую всім нашим підрозділам, які зберігають позиції та стримують російські штурми. У квітні зберігається високий темп знищення окупантів. Росіянам не вдається перехопити фронтову ініціативу, і це важливо", - повідомив Зеленський.

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Росія хоче втягнути Білорусь у війну

  • За його словами, Україна фіксує намагання окупаційного контингенту провести перегрупування сил –– найвірогідніше з метою компенсувати дефіцит особового складу.

У звʼязку із цим стає більш очевидним, для чого на території Білорусі підвищили активність збройних сил, зауважив президент.

"За даними розвідки, у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України та налагодження артилерійських позицій. Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь. Доручив відповідними каналами застерегти фактичне керівництво Білорусі щодо готовності України захищати свою землю та незалежність. Характер та наслідки нещодавніх подій у Венесуелі повинні стримувати керівництво Білорусі від помилок", - додав Зеленський.

Президент та головком ЗСУ обговорили також подальші далекобійні операції України на території РФ.

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Білорусь (8210) Зеленський Володимир (28460) Сирський Олександр (1049) війна в Україні (8797)
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Топ коментарі
+26
Кацап,а Путіну що потрібно?
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17.04.2026 19:50 Відповісти
+22
Зеленський, не відлякуй ІНВЕСТОРІВ з України!!!!
Не слухайте його, готуймося «незламно» до травневих шашликів, біля пунктів «незламності» з ДСНС….!!
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17.04.2026 19:41 Відповісти
+11
Промовисте фото: чотирикратний ухилянт - верховний головнокомандуючий тисне руку генералу-головнокомандуючому. Вова ********* -геній( 73% не дадуть збрехати) : пропетлявши мимо армії, командує армією. Таким "геніальним" був хіба що соплемінник Вови *********а. Лейба Бронштейн (Троцький), який, будучи журналістом з середньою освітою був Головою Реввоенсовета .
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17.04.2026 21:06 Відповісти

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