У прикордонні Білорусі налагоджують артилерійські позиції. РФ пробуватиме втягнути у війну, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, зокрема щодо обстановки на передовій та посилення співпраці Росії з Білоруссю у війні проти України.
Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Ситуація на фронті
"Перш за все по фронту – дякую всім нашим підрозділам, які зберігають позиції та стримують російські штурми. У квітні зберігається високий темп знищення окупантів. Росіянам не вдається перехопити фронтову ініціативу, і це важливо", - повідомив Зеленський.
Росія хоче втягнути Білорусь у війну
- За його словами, Україна фіксує намагання окупаційного контингенту провести перегрупування сил –– найвірогідніше з метою компенсувати дефіцит особового складу.
У звʼязку із цим стає більш очевидним, для чого на території Білорусі підвищили активність збройних сил, зауважив президент.
"За даними розвідки, у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України та налагодження артилерійських позицій. Вважаємо, що Росія вкотре пробуватиме втягнути у свою війну Білорусь. Доручив відповідними каналами застерегти фактичне керівництво Білорусі щодо готовності України захищати свою землю та незалежність. Характер та наслідки нещодавніх подій у Венесуелі повинні стримувати керівництво Білорусі від помилок", - додав Зеленський.
Президент та головком ЗСУ обговорили також подальші далекобійні операції України на території РФ.
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