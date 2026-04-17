На границе с Беларусью налаживают артиллерийские позиции. РФ будет пытаться втянуть в войну, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в частности о ситуации на передовой и усилении сотрудничества России с Беларусью в войне против Украины.
Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Ситуация на фронте
"Прежде всего по фронту – благодарю все наши подразделения, которые удерживают позиции и сдерживают российские штурмы. В апреле сохраняется высокий темп уничтожения оккупантов. Россиянам не удается перехватить фронтовую инициативу, и это важно", – сообщил Зеленский.
Россия хочет втянуть Беларусь в войну
- По его словам, Украина фиксирует попытки оккупационного контингента провести перегруппировку сил –– скорее всего с целью компенсировать дефицит личного состава.
В связи с этим становится более очевидным, для чего на территории Беларуси повысили активность вооруженных сил, отметил президент.
"По данным разведки, в приграничной зоне Беларуси ведется строительство дорог к территории Украины и налаживание артиллерийских позиций. Считаем, что Россия в очередной раз будет пытаться втянуть в свою войну Беларусь. Поручил соответствующими каналами предупредить фактическое руководство Беларуси о готовности Украины защищать свою землю и независимость. Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны удержать руководство Беларуси от ошибок", — добавил Зеленский.
Президент и главнокомандующий ВСУ обсудили также дальнейшие дальнобойные операции Украины на территории РФ.
