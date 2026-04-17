На границе с Беларусью налаживают артиллерийские позиции. РФ будет пытаться втянуть в войну, - Зеленский

Сырский доложил Зеленскому

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в частности о ситуации на передовой и усилении сотрудничества России с Беларусью в войне против Украины. 

Ситуация на фронте

"Прежде всего по фронту – благодарю все наши подразделения, которые удерживают позиции и сдерживают российские штурмы. В апреле сохраняется высокий темп уничтожения оккупантов. Россиянам не удается перехватить фронтовую инициативу, и это важно", – сообщил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте зафиксировано 40 боестолкновений, половина из них – на Константиновском и Покровском направлениях, – Генштаб

Россия хочет втянуть Беларусь в войну

  • По его словам, Украина фиксирует попытки оккупационного контингента провести перегруппировку сил –– скорее всего с целью компенсировать дефицит личного состава.

В связи с этим становится более очевидным, для чего на территории Беларуси повысили активность вооруженных сил, отметил президент.

"По данным разведки, в приграничной зоне Беларуси ведется строительство дорог к территории Украины и налаживание артиллерийских позиций. Считаем, что Россия в очередной раз будет пытаться втянуть в свою войну Беларусь. Поручил соответствующими каналами предупредить фактическое руководство Беларуси о готовности Украины защищать свою землю и независимость. Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны удержать руководство Беларуси от ошибок", — добавил Зеленский.

Президент и главнокомандующий ВСУ обсудили также дальнейшие дальнобойные операции Украины на территории РФ.

Читайте также: Беларусь поставляет России новые шасси для "Панцирей"

Беларусь Зеленский Владимир Александр Сырский война в Украине
Кацап,а Путіну що потрібно?
17.04.2026 19:50 Ответить
Зеленскогому нужна постоянная война до последнего мужчины в Украине
17.04.2026 19:43 Ответить
Зеленський, не відлякуй ІНВЕСТОРІВ з України!!!!
Не слухайте його, готуймося «незламно» до травневих шашликів, біля пунктів «незламності» з ДСНС….!!
17.04.2026 19:41 Ответить
"Характер та наслідки нещодавніх подій у Венесуелі повинні стримувати керівництво Білорусі від помилок", - додав Зеленський
17.04.2026 19:43 Ответить
Знову замальовані погрози,це як з Орбаном(віктор військові),буде напевно та ж реакція.
17.04.2026 19:50 Ответить
зе-блеф схожий на такий як осінью - 3000 фламінго в місяць\блекаут маскви . Мета булае справити враження на уйла, але він не повівся, винес багато енергетики ані фламінго ані блекауту...
17.04.2026 20:06 Ответить
фактично те саме
17.04.2026 20:02 Ответить
кацап, чому путін з великої??? Не палися, дурко.
17.04.2026 20:04 Ответить
Щось зелень активізувалася сьогодні, весь день лякалки сиплять всією своєю кодлою… Що сталося?!
17.04.2026 19:49 Ответить
Звідкіля він оце все знає? Звідки і з чого будуть стріляти до чого готують і таке інше?! Не інакше як агент рашки.
17.04.2026 19:54 Ответить
Відіб'ємося.💪

Мудрий Зе незабаром завезе сюди мільйони з Бангладеш та з Африки, і нас стане 65 мільйонів.

А хто проти - той антисемит - 8 років в'язниці.

17.04.2026 19:56 Ответить
вони ж працювати не будуть
не народжені для роботи.
довбати носа на пальмі , чіпляти пір'я на на дупу і танцювати тверк як горили, це весь труд, інакше у їхніх країнах було би інше життя
17.04.2026 20:04 Ответить
 
 