На границе с Беларусью налаживают артиллерийские позиции. РФ будет пытаться втянуть в войну, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в частности о ситуации на передовой и усилении сотрудничества России с Беларусью в войне против Украины.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация на фронте

"Прежде всего по фронту – благодарю все наши подразделения, которые удерживают позиции и сдерживают российские штурмы. В апреле сохраняется высокий темп уничтожения оккупантов. Россиянам не удается перехватить фронтовую инициативу, и это важно", – сообщил Зеленский.

Россия хочет втянуть Беларусь в войну

По его словам, Украина фиксирует попытки оккупационного контингента провести перегруппировку сил –– скорее всего с целью компенсировать дефицит личного состава.

В связи с этим становится более очевидным, для чего на территории Беларуси повысили активность вооруженных сил, отметил президент.

"По данным разведки, в приграничной зоне Беларуси ведется строительство дорог к территории Украины и налаживание артиллерийских позиций. Считаем, что Россия в очередной раз будет пытаться втянуть в свою войну Беларусь. Поручил соответствующими каналами предупредить фактическое руководство Беларуси о готовности Украины защищать свою землю и независимость. Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны удержать руководство Беларуси от ошибок", — добавил Зеленский.

Президент и главнокомандующий ВСУ обсудили также дальнейшие дальнобойные операции Украины на территории РФ.

