Буданов оценил ситуацию на поле боя: Стратегически – линия фронта застыла

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил о стабилизации линии фронта на стратегическом уровне.

Об этом он рассказал в интервью молдавскому ресурсу "Маленькая Страна", передает Цензор.НЕТ.

Какова ситуация на поле боя?

"Я бы сказал, что сейчас мы находимся в ситуации, когда в стратегическом плане линия фронта застыла. Есть тактические передвижения с обеих сторон, но они ни на что не влияют", - пояснил Буданов.

По его словам, нынешнее положение "несколько напоминает" ситуацию 2023 года. В то же время экс-руководитель ГУР не уточнил, что именно он имеет в виду.

Зеленский о фронте

  • Нынешнюю ситуацию на поле боя вечером 17 апреля прокомментировал президент Владимир Зеленский. После доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского он заявил, что россиянам не удается перехватить инициативу на фронте.
  • В конце марта президент Владимир Зеленский сообщил, что РФ заявляет США, будто она сможет захватить остальную часть Донбасса за два месяца.

Про глухий кут ще Залужний констатував
17.04.2026 22:48 Ответить
Стратегічно Україна вже перемогла, ніякі спецоперації не тривають так довго, це війна, у будь якому трактуванні значення цього слова. А от тактично програє і за ці роки це питання не вирішене, як кажуть, поганому тонцору і яйця мішають. Росія втратила головне, це економічний потенціал, на наше щастя там при владі сидять шахраї та гопніки, але тактичне положення треба покращувати, бо все це вильється у поразку.
17.04.2026 22:50 Ответить
Він говорить те що хоче почити Зеля, а не то про що щонеділі пише DeepState, кацаби щотижня можуть своєму лохторату впихнути маленькі перемоги там відкуси то зайняли...
17.04.2026 22:51 Ответить
Що це взагалі за підор,хтось знає?Знаю про нього лише те,що він зайняв місце Бурби,щоб свіляко шкодити роботі ГУР
17.04.2026 22:53 Ответить
А мені нагадує як було після 2014, застигли, матюкали з окопів один одного, потім почали контрабас ганять, а кідари увесь час готувалися до наступу, якого ми практично не очікували, за винятком тих хто за здалегідь звалив за кордон чи у першу неділю клятої війни.
17.04.2026 22:56 Ответить
застигла лінія фронту ... а втрати України також застигли, муданов ?
17.04.2026 22:58 Ответить
Так лінія фронту застигла а якого тоді продовжують бусифікувати людей?!😡ввійшли в кураж?
17.04.2026 23:00 Ответить
Цей мудак працює з ішаком на раху,вони разом готували Україну для здачі за три дні.
17.04.2026 23:03 Ответить
В міру того,як фронт з окупованими українськими територіями ,наближається до ліній окупації України рашистом,котрі "зезрадник" відписав в ОМАНІ РАШИСТУ. ЛІНІЯ ФРОНТУ БУДЕ ЗАМОРОЖЕНА .НА ДЕСЯТКИ РОКІВ
17.04.2026 23:08 Ответить
А яким боком нікчемний канцелярист має стосунок до воєнних справ?
У цього чма немає ніякої емпатії, бо для нього немає значення, що кожного дня гинуть наші люди! А чого ще можна чекати від індивіда, під керівництвом якого було проведено ряд безглуздих операцій з загибеллю військових просто заради піару цього нарциса?
17.04.2026 23:11 Ответить
 
 