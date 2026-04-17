Буданов оценил ситуацию на поле боя: Стратегически – линия фронта застыла
Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил о стабилизации линии фронта на стратегическом уровне.
Об этом он рассказал в интервью молдавскому ресурсу "Маленькая Страна", передает Цензор.НЕТ.
Какова ситуация на поле боя?
"Я бы сказал, что сейчас мы находимся в ситуации, когда в стратегическом плане линия фронта застыла. Есть тактические передвижения с обеих сторон, но они ни на что не влияют", - пояснил Буданов.
По его словам, нынешнее положение "несколько напоминает" ситуацию 2023 года. В то же время экс-руководитель ГУР не уточнил, что именно он имеет в виду.
Зеленский о фронте
- Нынешнюю ситуацию на поле боя вечером 17 апреля прокомментировал президент Владимир Зеленский. После доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского он заявил, что россиянам не удается перехватить инициативу на фронте.
- В конце марта президент Владимир Зеленский сообщил, что РФ заявляет США, будто она сможет захватить остальную часть Донбасса за два месяца.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У цього чма немає ніякої емпатії, бо для нього немає значення, що кожного дня гинуть наші люди! А чого ще можна чекати від індивіда, під керівництвом якого було проведено ряд безглуздих операцій з загибеллю військових просто заради піару цього нарциса?