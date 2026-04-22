Новости
468 13

Свободная продажа украинского оружия за границу в условиях горячей фазы войны невозможна, — Буданов

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов

Глава Офиса президента Кирилл Буданов считает, что свободный экспорт украинского оружия в условиях горячей фазы российской войны невозможен. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в речи во время Defense Tech Export Forum.

Продажа оружия

По его мнению, этого не поймут ни наши военные на передовой, ни западные партнеры, у которых Украина просит вооружение. 

  • Генерал отметил, что на сегодняшний день украинский оборонно-промышленный комплекс должен занять свою нишу на мировом рынке. В то же время он подчеркнул, что в настоящее время возможна продажа только того оружия, которого у Украины в избытке, например морских дронов.

"Также мы можем экспортировать оружие, которое уже почти не применяется в нашей войне, но вполне востребовано в странах Азии или Африки. Это, например, некоторые дальнобойные БПЛА или ранние модели FPV-дронов", — считает Буданов.

Технологическое преимущество

Он также отдельно подчеркнул риски утечки технологий:

"Мы должны очень четко контролировать, куда идут наши разработки. Любые схемы с "дочерними структурами" или непрозрачными поставками — это прямой риск того, что технологии окажутся у врага. Это недопустимо".

Отдельно Буданов отметил, что будущее украинского оборонного сектора — в технологическом преимуществе и развитии искусственного интеллекта: "Внедрение ИИ и разработка собственных систем управления — это единственный путь сохранить статус законодателей в сфере беспилотных технологий".

фламінгів ?

та продавайте усі ))
22.04.2026 21:08 Ответить
Все нельзя. 5-6 понадобятся для мощных видосов. Ниче, скоро FP баллистические подгонит. Не имеющие цены и аналогов, само собой.
22.04.2026 21:12 Ответить
Так зєля ж сам почав триндіти за експорт.
22.04.2026 21:10 Ответить
Той придурок кожного дня щось видає,що і на голову не налазить
22.04.2026 21:14 Ответить
В в стадії холодної фази теж?
22.04.2026 21:12 Ответить
Ніфіга собі яку зробив заву .Він бухає чи під наркотою і інколи наступає просвітлення?Вроді очевидні речі,а йому тільки дійшло
22.04.2026 21:13 Ответить
Це розуміють і школярі України з 2014 року, а не тільки особи з Урядового кварталу та їх помічники від зрадників України!!!!
22.04.2026 21:13 Ответить
Цей вумний чувак очолював ГУР
22.04.2026 21:16 Ответить
І кандидат у *********** мєжду прочім
22.04.2026 21:19 Ответить
Була колись і баба дівкою!!! По справам оцінюють людей, а не за словами!!
Обяцяв пан, що кожуха дасть …але зимою, і слово його гріє…
22.04.2026 21:25 Ответить
Він не вумний він хитрий , про запас ракет розказував колись
22.04.2026 21:41 Ответить
вимушені обмежитись маленькими продажами!
22.04.2026 21:19 Ответить
Це зрозуміло. Але чому діють по іншому?
22.04.2026 21:42 Ответить
 
 