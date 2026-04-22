Свободная продажа украинского оружия за границу в условиях горячей фазы войны невозможна, — Буданов

Глава Офиса президента Кирилл Буданов считает, что свободный экспорт украинского оружия в условиях горячей фазы российской войны невозможен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в речи во время Defense Tech Export Forum.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Продажа оружия

По его мнению, этого не поймут ни наши военные на передовой, ни западные партнеры, у которых Украина просит вооружение.

Генерал отметил, что на сегодняшний день украинский оборонно-промышленный комплекс должен занять свою нишу на мировом рынке. В то же время он подчеркнул, что в настоящее время возможна продажа только того оружия, которого у Украины в избытке, например морских дронов.

"Также мы можем экспортировать оружие, которое уже почти не применяется в нашей войне, но вполне востребовано в странах Азии или Африки. Это, например, некоторые дальнобойные БПЛА или ранние модели FPV-дронов", — считает Буданов.

Технологическое преимущество

Он также отдельно подчеркнул риски утечки технологий:

"Мы должны очень четко контролировать, куда идут наши разработки. Любые схемы с "дочерними структурами" или непрозрачными поставками — это прямой риск того, что технологии окажутся у врага. Это недопустимо".

Отдельно Буданов отметил, что будущее украинского оборонного сектора — в технологическом преимуществе и развитии искусственного интеллекта: "Внедрение ИИ и разработка собственных систем управления — это единственный путь сохранить статус законодателей в сфере беспилотных технологий".

