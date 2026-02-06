Україна вже змінює військове мислення НАТО, - посол Великої Британії Кромптон

Європейським країнам необхідно значно більше інвестувати у "жорстку силу", посилювати власну обороноздатність і рухатися до більшої стратегічної автономії, зберігаючи при цьому тісні та продуктивні відносини зі Сполученими Штатами.

Про це заявив посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон під час спеціальної сесії Київського Безпекового Форуму про глобальну ситуацію та перспективи миру в Україні "12 років війни. Що далі?", інформує Цензор.НЕТ.

Дипломат наголосив, що попри зміну політичних стилів у Вашингтоні, довгострокові відносини між Європою та США залишаються фундаментом безпеки. Водночас сама Європа повинна швидше реагувати на виклики, які Росія створює ще з 2014 року.

Європа має інвестувати більше у власну оборону

"Головний урок у тому, що Європі потрібно більше інвестувати в оборону, ставати сильнішою і брати на себе більше відповідальності за власну безпеку, зберігаючи стратегічні відносини зі Сполученими Штатами", – заявив Ніл Кромптон.

За його словами, у багатьох європейських столицях вже відбуваються "епохальні зміни" в оборонній політиці. Інвестиції в оборону суттєво зросли, зокрема в Німеччині та інших країнах ЄС. Це прямий наслідок дій путіна і усвідомлення того, що безпека України та безпека Європи є невід’ємними одна від одної.

Британський дипломат підкреслює, що Велика Британія разом із Францією та іншими партнерами активно координує питання гарантій безпеки для України, зокрема в межах Коаліції охочих. Йдеться не лише про санкції, а й про довгострокове посилення військово-промислових спроможностей Європи, модернізацію ядерного стримування та розвиток звичайних збройних сил.

Український досвід змінює підходи НАТО

"Те, що відбулося, кардинально змінило стратегічне мислення у Великій Британії щодо відновлення нашої потужності ядерного стримування та посилення звичайних сил", – зазначив Ніл Кромптон.

Він наголосив, що будь-які переговорні процеси можливі лише тоді, коли Україна має впевненість у потужній відсічі у разі нової агресії Росії. "Ви маєте найкращу армію в Європі, найбільший бойовий досвід. Ми всі навчаємося у вас. Ви вже змінили підходи НАТО до ведення війни", – підкреслив дипломат.

За його словами, партнери активно обговорюють можливості фінансування переозброєння та модернізації українських сил, забезпечення їх сучасною технікою та озброєнням. Окремо він згадав політичний сигнал Кремлю та готовність європейських країн розглядати присутність своїх сил у різних сферах за підтримки США.

