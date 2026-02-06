УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15314 відвідувачів онлайн
Новини Київський безпековий форум
1 014 5

Україна вже змінює військове мислення НАТО, - посол Великої Британії Кромптон

Посол Великої Британії Ніл Кромптон про безпеку України

Європейським країнам необхідно значно більше інвестувати у "жорстку силу", посилювати власну обороноздатність і рухатися до більшої стратегічної автономії, зберігаючи при цьому тісні та продуктивні відносини зі Сполученими Штатами.

Про це заявив посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон під час спеціальної сесії Київського Безпекового Форуму про глобальну ситуацію та перспективи миру в Україні "12 років війни. Що далі?", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

  • Дипломат наголосив, що попри зміну політичних стилів у Вашингтоні, довгострокові відносини між Європою та США залишаються фундаментом безпеки. Водночас сама Європа повинна швидше реагувати на виклики, які Росія створює ще з 2014 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ця війна триває 12 років - удвічі довше аніж Друга Світова, - Яценюк

Європа має інвестувати більше у власну оборону

"Головний урок у тому, що Європі потрібно більше інвестувати в оборону, ставати сильнішою і брати на себе більше відповідальності за власну безпеку, зберігаючи стратегічні відносини зі Сполученими Штатами", – заявив Ніл Кромптон.

За його словами, у багатьох європейських столицях вже відбуваються "епохальні зміни" в оборонній політиці. Інвестиції в оборону суттєво зросли, зокрема в Німеччині та інших країнах ЄС. Це прямий наслідок дій путіна і усвідомлення того, що безпека України та безпека Європи є невід’ємними одна від одної.

Британський дипломат підкреслює, що Велика Британія разом із Францією та іншими партнерами активно координує питання гарантій безпеки для України, зокрема в межах Коаліції охочих. Йдеться не лише про санкції, а й про довгострокове посилення військово-промислових спроможностей Європи, модернізацію ядерного стримування та розвиток звичайних збройних сил.

Також читайте: США залишаються критично важливим союзником для безпеки Європи, - генерал Петреус

Український досвід змінює підходи НАТО

"Те, що відбулося, кардинально змінило стратегічне мислення у Великій Британії щодо відновлення нашої потужності ядерного стримування та посилення звичайних сил", – зазначив Ніл Кромптон.

Він наголосив, що будь-які переговорні процеси можливі лише тоді, коли Україна має впевненість у потужній відсічі у разі нової агресії Росії. "Ви маєте найкращу армію в Європі, найбільший бойовий досвід. Ми всі навчаємося у вас. Ви вже змінили підходи НАТО до ведення війни", – підкреслив дипломат.

За його словами, партнери активно обговорюють можливості фінансування переозброєння та модернізації українських сил, забезпечення їх сучасною технікою та озброєнням. Окремо він згадав політичний сигнал Кремлю та готовність європейських країн розглядати присутність своїх сил у різних сферах за підтримки США.

Також читайте: 12 років війни. Що далі?: Київський безпековий форум проводить спеціальну подію. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

безпека (1040) Велика Британія (5949) Форум (137) Яценюк Арсеній (2557)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ядерна зброя краща за нато.
показати весь коментар
06.02.2026 21:41 Відповісти
А Зельона влада вже давно перестала мислити про НАТО.
показати весь коментар
06.02.2026 21:45 Відповісти
А в Україні в військовому керівництві совки як були так вони і зосталися
показати весь коментар
06.02.2026 22:09 Відповісти
як відсилати "двушки" на маскву ? ... задавимо московію баблом
показати весь коментар
06.02.2026 22:11 Відповісти
НАТО - неоднорідна структура. Так, тут сказано за розділ по лінії Європа-США; але явно почав відчуватися розділ між європейськмими країнами-членами НАТО на союзників ******* і т.зв. "традиційної" Європи. Так от, наші союзники-європейці (і Канада сюди відноситься) мають втямити, що ***** не стане фізично завойовувати віддалених від нього членів НАТО (в випадку перемоги над Україною з подальщою колонізацією). А от на країни Балтії, не виключено Польщу та Фінляндію - цілком здатен напасти. Однак на цьому хороші новини для Німеччини, Франції, Іспанїі, Італії іже з ними закінчуються. Якщо лаптєстан посилиться, дотиснувши Україну, він буде постійно шантажувати війною "стару Європу", хай навіть лише "гібридною", і так буде впливати на всі політичні рішення там. Це означатиме, що Євросоюз просто втратить політичну незалежність; і буде робити тільки те, що Москва дозволить робити. А це дуже швидко вдарить по добробуту населення ЄС, причому не на роки, а на десятиліття. З минулої ситуації "Росія - сировинний придаток Європи" постане ситуація "Європа - технологічний придаток Росії". Сьогодні тільки Україна стоїть між ******** Європою і ось таким її майбутнім. Тому реальний вибір Європи - більші, але обмежені витрати сьогодні, щоб допомогти Україні не просто вистояти, а виграти цю війну; або значно більші ризики та втрати завтра, якщо її сьогоднішніх внесків виявиться замало для ПОРАЗКИ Росії, яка зламає її прагнення до подальшої агресії. Завтрашній добробут Європи цілком залежить від того, хто переможе в російсько-українській війні. І про це вона мусить подбати насамперед, і подбати сьогодні.
показати весь коментар
06.02.2026 22:11 Відповісти
 
 