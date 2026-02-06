УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17662 відвідувача онлайн
Новини Київський безпековий форум
2 342 45

Ця війна триває 12 років - удвічі довше аніж Друга Світова, - Яценюк

Яценюк про війну в Україні

Війна росії проти України триває вже 12 років, втім за цей час агресору не вдалося досягти своєї мети.

Про це сказав Арсеній Яценюк, Голова Київського Безпекового Форуму, прем’єр-міністр України у 2014–2016 роках, під час спеціальної сесії Київського Безпекового Форуму "12 років війни. Що далі?", інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Росія не змогла реалізувати свої плани проти України

"Ця війна триває 12 років. Це удвічі довше аніж Друга світова. І ці 12 років ми стоїмо. Путін хотів захопити Україну в 2014-му році – йому це не вдалось. Він хотів захопити Україну в 2022-му році за 3 дні – йому це також не вдалось. Йому не вдасться захопити Україну, якщо ми будемо діяти так, як ми діємо: спільно, злагоджено і будемо боротися за своє майбутнє", – заявив він.

Арсеній Яценюк зазначив, що сценарій тимчасового зупинення вогню є імовірним, але для цього слід виконати декілька ключових завдань.

Також читайте: "Повзучі й капітуляційні", – Яценюк на Київському молодіжному форумі про "мирні перемовини"

П’ять ключових умов для зупинення війни та перемоги України

  • Перше – утримати союзників України, Сполучені Штати Америки, на правильній стороні світової історії. Без американців, за його словами, Україні буде складно перемогти у цій війні, тому перше і основне – це отримання єдності між США, Європейським союзом і Україною.
  • Друге – фінансова і військова допомога. Україна вітає рішення європейських партнерів виділити $90 млрд., і це є свідченням того, що Європа готова до перемоги України і буде робити все для цього.
  • Третє – подальше запровадження санкцій. За словами Арсенія Яценюка, росію слід позбавляти ключового ресурсу на проведення війни – грошей.
  • Четверте – надання Україні необхідної зброї. Голова КБФ висловив сподівання, що прийде час, коли американська адміністрація усвідомить, що Україні слід не просто продавати зброю, але надати ще один пакет військової допомоги, як це робили попередники.
  • П'яте – єдність всередині України. На його думку, ключовим аспектом цих перемовин із росіянами має бути те, аби Україна була на одному боці з американськими та європейськими партнерами. Поки що це вдається.

"Світовий порядок ми ще можемо врятувати. І єдиний рецепт для цього – зробити все, щоб Україна перемогла, і Україна переможе", – підсумував він.

"Відкрий Україну" – міжнародний фонд, заснований у 2007 році за ініціативи Арсенія Яценюка для зміцнення авторитету України у світі. Фонд щороку організовує Київський Безпековий Форум, яки став провідною міжнародною дискусійною платформою в Україні з питань війни та миру, а також молодіжний Київський Безпековий Форум для розвитку нового покоління українських лідерів та лідерок.

Читайте також: 12 років війни. Що далі?: Київський безпековий форум проводить спеціальну подію. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

Яценюк Арсеній (2557) війна в Україні (8304)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Але в нас була стіна яценюка! Міцно захистила!
показати весь коментар
06.02.2026 18:35 Відповісти
+7
Де твоя "стіна" куля в зеленці?
показати весь коментар
06.02.2026 18:40 Відповісти
+7
Ооооууу та він і рахувати вміє!
Семен, як ти там казав - як шо я буду порібен ЗСУ то як тільки скажуть то я от відразу.....
І скалькі ж разів тебе звали а ти досі, як і дЕрьмак, не в лавах СОУ.
Куля у лоб та куля у лоб?
показати весь коментар
06.02.2026 18:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Але в нас була стіна яценюка! Міцно захистила!
показати весь коментар
06.02.2026 18:35 Відповісти
Там де стіна - ворог не проходить, тримає натиск...
показати весь коментар
06.02.2026 18:38 Відповісти
Там ще й рів з крокодилами.
показати весь коментар
06.02.2026 18:50 Відповісти
...скоро вибори... продовжуємо голосувати не по приколу...
показати весь коментар
06.02.2026 18:48 Відповісти
Спочатку почитайте хоча би у вікіпедії, що таке ''стіна'' і її функції. ''Стіну'' сьогодні побудували всі західні країни, кордони яких проходять біля кцапів і білозасрашки. А ''стіну'' в Україні добудовував Голобородько та витратив на неї мільярди.
показати весь коментар
06.02.2026 20:01 Відповісти
Список из шестнадцати идиотов, которым " Мені подобається":
Eco Earth

Александр #478167

Paulius

Luk Viktor

Петр Сидоров #550929

Лариса Немезида #551154

Yura Sobko

Юрхен Нортон #577629

Mykola Dyeyev

Андрій Макогон

Yurii Zubrii

Михайло Будар #596319

Maksym Chernomaz

Sсhool Bus

Archon _UA

Evgeniy Marushchak
показати весь коментар
07.02.2026 12:48 Відповісти
Юля!
Юля-а-а!!!
показати весь коментар
06.02.2026 18:36 Відповісти
... ще не посадили її - ще не час "на дубль - два" аід Сєні
показати весь коментар
06.02.2026 18:39 Відповісти
Де твоя "стіна" куля в зеленці?
показати весь коментар
06.02.2026 18:40 Відповісти
10 месяцев дал уважаемый нами Петр Алексеевич "кролик" на постройку стены. Потом депутат Барна (Царство Небесное бойцу) под оглушительные овации БПП вынес его из премьерства. Страна лишилась талантливейшего экономиста. Настали времена серенького Гройсмана. В лесу должен быть один медведь.
Так же деятельного "пастора" сплавили в почетную ссылку.
Неа, шо не говори медведь в посудной лавке решал всё сам. Потом маленькие зверушки пошли голосовать по приколу. Но и медведь лапу приложил
показати весь коментар
06.02.2026 19:17 Відповісти
Между прочим Грося много сделал для местного самоуправления...
показати весь коментар
07.02.2026 12:50 Відповісти
Яценюк (як колишній снайпер) в цьому шарить пздц.
Як говорив класик: "Куля в лоб так куля в лоб."
показати весь коментар
06.02.2026 18:40 Відповісти
Якщо "Куля в лоб так куля в лоб" а якщо куля не в лоб - то в молоко...
Не залік...
показати весь коментар
06.02.2026 18:44 Відповісти
За два тижні на перездачу! 🤭
показати весь коментар
06.02.2026 18:52 Відповісти
нехай Сєня краще на "часіках" або на "констасі" себе покаже, а не на форумі...
показати весь коментар
06.02.2026 18:53 Відповісти
Оце вже ні!
Арсеній обирає "безпеково-форумний" фронт!
Бо ну його нах...
показати весь коментар
06.02.2026 19:02 Відповісти
Ооооууу та він і рахувати вміє!
Семен, як ти там казав - як шо я буду порібен ЗСУ то як тільки скажуть то я от відразу.....
І скалькі ж разів тебе звали а ти досі, як і дЕрьмак, не в лавах СОУ.
Куля у лоб та куля у лоб?
показати весь коментар
06.02.2026 18:44 Відповісти
не для того юлька зайчика рожала🤣
показати весь коментар
06.02.2026 20:25 Відповісти
ЕС обіцяе шалені гроші у 2026 році. Починають виповзати з тіні мутні особистості.
показати весь коментар
06.02.2026 18:48 Відповісти
А він військовозобов'язаний? Ну, чисто для інформації питаю. Бо бачу, що достойний патріот.
показати весь коментар
06.02.2026 18:53 Відповісти
Фронт змін, Народний фронт а вже 4 років реальний фронт на який фабульний "фронтовик" і близько не з'являється. Дофронтувався...
показати весь коментар
06.02.2026 18:56 Відповісти
А це чудо звідки взялось?
показати весь коментар
06.02.2026 18:57 Відповісти
кролік з кульой в лобі з'явився, до чого б це?
показати весь коментар
06.02.2026 18:57 Відповісти
Хоче влади і бабла.
показати весь коментар
06.02.2026 19:02 Відповісти
як і будівництво стіни!
показати весь коментар
06.02.2026 19:01 Відповісти
Казав: заспокойтесь, не панікуйте, росіяни просто хчуть зірвати курортний сезон.
показати весь коментар
06.02.2026 19:06 Відповісти
На аналитическом форуме слова подтверждают ссылками. Где я могу почитать эти его слова
показати весь коментар
06.02.2026 19:37 Відповісти
Боже мій,ще один ухилянт виліз! І ця потвора вчить нас жити. Злодій,що крав з бюджету не з прибутку.,а з обороту. До сих пір безробітному хватає на безбідне життя. Чи на біржі праці кошти отримуєш,куля в лоб? Бридкий злодюжка. Сядеш побіля Юлі.
показати весь коментар
06.02.2026 19:16 Відповісти
Выллы в Маями?
показати весь коментар
06.02.2026 19:40 Відповісти
Вилізла чмоня
показати весь коментар
06.02.2026 19:21 Відповісти
Яйценюх, теоретики всі чудові, а що ти зробив для перемоги країни?
строчиш банальні тексти з німеччини?
показати весь коментар
06.02.2026 19:33 Відповісти
Оба президента решили что для Украины он лишний. Кстати по должнстным обязанностям это он принимал Украину с 100 тысячами финансов.
показати весь коментар
06.02.2026 19:43 Відповісти
Яценюк має голову економіста 100% ...він не 🤡 з міндічами ...ті часи з Яценюком ,Порошенко , та його командою , для нас були золоті !!!...
показати весь коментар
06.02.2026 19:47 Відповісти
Долар з 8 до 26 нивелював всі здобутки Майдану.
показати весь коментар
06.02.2026 19:56 Відповісти
Я так розумію, що Голобородьки- міндичі долар повернули по 8?
показати весь коментар
06.02.2026 20:05 Відповісти
А КТО ЭТО СДЕЛАЛ !?)
показати весь коментар
06.02.2026 19:58 Відповісти
о, куля в лоба вылезла опять
показати весь коментар
06.02.2026 20:23 Відповісти
Як всі напали на Яценюка, ніби це він сотні мільярдів разом зі своїми бізнес- партнерами вкрав з енергетики, оборони, медицини, казни міста та іншого. Куди йому з тією ''стіною'' братися до асфальту ''великого крадівницства'' великих криворізьких махінаторів.
показати весь коментар
06.02.2026 20:24 Відповісти
Як же сеніна "стіна помогла" у перши дні війни!? Дє дєньгі сень?!
показати весь коментар
06.02.2026 20:45 Відповісти
Сколько этот чел сделал для Украины в тяжкие времена и на посту главы НБУ, и на посту министра МЗС, и на посту примьера, а быдлота его опарафинила.
показати весь коментар
06.02.2026 21:29 Відповісти
Сєня "Кролік" - мешканець Майамі і громадянин США, де живе на "зароблені" в Україні корупційні гроші з рефінансування банків та побудови "стіни Яценюка". Сеня іде на по курсу "руского воєнного корабля". Аферист і гнида.
показати весь коментар
06.02.2026 21:31 Відповісти
О, Куля В Лобович прокинувся. Мабуть скоро вибори
показати весь коментар
06.02.2026 21:44 Відповісти
кто знает, чего этот гражданин не мобилизован?
показати весь коментар
06.02.2026 22:33 Відповісти
Нда....
А я всё думаю - а где же избиратели Зели? А вот они тут, пролюбуйтесь!
показати весь коментар
07.02.2026 12:53 Відповісти
Отож! Кинули дебілам кістку і зголодніле стадо накинулося...
показати весь коментар
08.02.2026 09:09 Відповісти
 
 