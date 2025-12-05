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"Повзучі й капітуляційні", – Яценюк на Київському молодіжному форумі про "мирні перемовини"

яценюк

"Не бачу жодних підстав для того, щоби нинішні так звані переговори забезпечили справедливий і довготривалий мир. Росія прагне фіктивного "миру" для окупацій території України", – заявив голова КБФ Арсеній Яценюк журналістам на брифінгу під час 11-го Київського Безпекового Форуму для молоді, що пройшов у столиці. Він назвав ці "перемовини" "повзучими і капітуляційними".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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"Путін не змінив жодної зі своїх кінцевих цілей, його мета – знищення української держави", – підкреслив голова КБФ.

За його словами, зараз, насамперед, потрібна спільна позиція США, Європи та України: "росіяни фактично витіснили ЄС і НАТО з перемовин. А саме Європейський Союз має бути відповідальним за проведення цих переговорів".

Наступні кроки стосуються посилення переговорної позиції України. Необхідно, аби росія побачила, "що президент США дуже серйозно ставиться до підтримки України, в Конгресі має бути ухвалене рішення про додаткову фінансову і військову підтримку для України".

Крім того, за словами голови КБФ, Європейський Союз має "зупинити доволі дивні дискусії" щодо того, чи треба використовувати російські суверенні активи для допомоги Україні: "іншого механізму в ЄС сьогодні немає, а виграти війну без грошей неможливо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удари по енергетичній інфраструктурі - воєнні злочини і частина плану Путіна, - Яценюк

Ще одним із необхідних кроків голова КБФ назвав тиск на росію вторинними санкціями і тиск на союзників росії та тих, хто її підтримує. Зокрема, йдеться про Китай та Індію, які купують 85% російської нафти, а також про низку країн, які допомагають росії обходити санкції.

"Без цього миру не буде. Без цього буде подальша імітація росією мирних перемовин і фактичне ослаблення України в переговорній позиції", – підкреслив Яценюк.

"Відкрий Україну" – міжнародний фонд, заснований у липні 2007 року за ініціативи Арсенія Яценюка. Метою є зміцнення та розвиток авторитету України у світі. Фонд щороку організовує Київський Безпековий Форум, який став провідною міжнародною дискусійною платформою в Україні з питань війни та миру, а також молодіжний Київський Безпековий Форум для розвитку нового покоління українських лідерів та лідерок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яценюк у Вашингтоні закликав до жорстких санкцій проти РФ і збільшення підтримки України

Автор: 

Яценюк Арсеній (2557) Київський безпековий форум (189)
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Топ коментарі
+10
Голова Київського безпекового фонду?Так куля лоб не пробила?Це ще що за філія,що з за бугра спокійніше вякати,гнидота.Вони ще ненаїлись,та хочуть зайняти місце біля корита.
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05.12.2025 22:33 Відповісти
+9
Татарів убивав чеченців в Києві, а Сєня в Грозному
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05.12.2025 22:22 Відповісти
+9
Умніший прем'єр в свій час. 200 куб газу було по пільговій ціні і держава не витрачалп мільярди як зараз.
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05.12.2025 22:26 Відповісти
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Татарів убивав чеченців в Києві, а Сєня в Грозному
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05.12.2025 22:22 Відповісти
В нього доньки...
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05.12.2025 22:27 Відповісти
І що? Доньки не можуть замінити жінок-медиків на фронті?
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05.12.2025 22:32 Відповісти
Вони живуть в Британії
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05.12.2025 23:40 Відповісти
Умніший прем'єр в свій час. 200 куб газу було по пільговій ціні і держава не витрачалп мільярди як зараз.
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05.12.2025 22:26 Відповісти
Голова Київського безпекового фонду?Так куля лоб не пробила?Це ще що за філія,що з за бугра спокійніше вякати,гнидота.Вони ще ненаїлись,та хочуть зайняти місце біля корита.
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05.12.2025 22:33 Відповісти
Це гнида знову рвется до корита!
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05.12.2025 22:42 Відповісти
якщо куля в лоб, то куля в лоб, тільки для пересічних українців, але не для "илітних", бо "илітні" хочуть дожити до глибокої старості і побачити "перемогу", про яку їм розповіли на Заході
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05.12.2025 22:57 Відповісти
Яйцеголовий теж до виборів готується, світить лисиною перед електоратом
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05.12.2025 23:02 Відповісти
О! Воно вилізло з підпілля!!
А як же його відоме: "...куля в лоб, так куля в лоб!?"
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05.12.2025 23:02 Відповісти
Сеня, идите в окопы. Я дам вам парабеллум
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05.12.2025 23:04 Відповісти
Сеня дуже толковий хлопець , демократ 100% ... а от Аваков мудило , погану дружбу Сені підсунув ...
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05.12.2025 23:27 Відповісти
Що за країна, безголосий Поплавський всеодно співає, обісраний кролик Сєня, всеодно виступає. Нахрена тягнути лайно знову із грязі в князі.
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06.12.2025 00:26 Відповісти
Ну бери автомат и иди в окопы, добивайся справедливого мира. Кто мешает.
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06.12.2025 00:52 Відповісти
побачила, "що президент США дуже серйозно ставиться до підтримки України, в Конгресі має бути ухвалене рішення про додаткову фінансову і військову підтримку для України

зачем они говорят вещи которые не имеют никакой связи с реальностью? На кого это расчитано ?
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06.12.2025 06:36 Відповісти
Звичайна перекличка дебілів разом з ботами.
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06.12.2025 09:55 Відповісти
 
 