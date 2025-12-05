"Повзучі й капітуляційні", – Яценюк на Київському молодіжному форумі про "мирні перемовини"

"Не бачу жодних підстав для того, щоби нинішні так звані переговори забезпечили справедливий і довготривалий мир. Росія прагне фіктивного "миру" для окупацій території України", – заявив голова КБФ Арсеній Яценюк журналістам на брифінгу під час 11-го Київського Безпекового Форуму для молоді, що пройшов у столиці. Він назвав ці "перемовини" "повзучими і капітуляційними".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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"Путін не змінив жодної зі своїх кінцевих цілей, його мета – знищення української держави", – підкреслив голова КБФ.

За його словами, зараз, насамперед, потрібна спільна позиція США, Європи та України: "росіяни фактично витіснили ЄС і НАТО з перемовин. А саме Європейський Союз має бути відповідальним за проведення цих переговорів".

Наступні кроки стосуються посилення переговорної позиції України. Необхідно, аби росія побачила, "що президент США дуже серйозно ставиться до підтримки України, в Конгресі має бути ухвалене рішення про додаткову фінансову і військову підтримку для України".

Крім того, за словами голови КБФ, Європейський Союз має "зупинити доволі дивні дискусії" щодо того, чи треба використовувати російські суверенні активи для допомоги Україні: "іншого механізму в ЄС сьогодні немає, а виграти війну без грошей неможливо".

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Ще одним із необхідних кроків голова КБФ назвав тиск на росію вторинними санкціями і тиск на союзників росії та тих, хто її підтримує. Зокрема, йдеться про Китай та Індію, які купують 85% російської нафти, а також про низку країн, які допомагають росії обходити санкції.

"Без цього миру не буде. Без цього буде подальша імітація росією мирних перемовин і фактичне ослаблення України в переговорній позиції", – підкреслив Яценюк.

"Відкрий Україну" – міжнародний фонд, заснований у липні 2007 року за ініціативи Арсенія Яценюка. Метою є зміцнення та розвиток авторитету України у світі. Фонд щороку організовує Київський Безпековий Форум, який став провідною міжнародною дискусійною платформою в Україні з питань війни та миру, а також молодіжний Київський Безпековий Форум для розвитку нового покоління українських лідерів та лідерок.

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