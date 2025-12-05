"Ползучие и капитуляционные", – Яценюк на Киевском молодежном форуме о "мирных переговорах"

"Не вижу никаких оснований для того, чтобы нынешние так называемые переговоры обеспечили справедливый и долгосрочный мир. Россия стремится к фиктивному "миру" для оккупации территории Украины", – заявил председатель КФБ Арсений Яценюк журналистам на брифинге во время 11-го Киевского форума по безопасности для молодежи, который прошел в столице. Он назвал эти "переговоры" "ползучими и капитуляционными".

"Путин не изменил ни одной из своих конечных целей, его цель – уничтожение украинского государства", – подчеркнул председатель КФБ.

По его словам, сейчас, прежде всего, нужна общая позиция США, Европы и Украины: "Россияне фактически вытеснили ЕС и НАТО из переговоров. А именно Европейский Союз должен быть ответственным за проведение этих переговоров".

Следующие шаги касаются усиления переговорной позиции Украины. Необходимо, чтобы Россия увидела, "что президент США очень серьезно относится к поддержке Украины, в Конгрессе должно быть принято решение о дополнительной финансовой и военной поддержке для Украины".

Кроме того, по словам главы КФБ, Европейский Союз должен "прекратить довольно странные дискуссии" о том, нужно ли использовать российские суверенные активы для помощи Украине: "другого механизма в ЕС сегодня нет, а выиграть войну без денег невозможно".

Еще одним из необходимых шагов глава КБФ назвал давление на Россию вторичными санкциями и давление на союзников России и тех, кто ее поддерживает. В частности, речь идет о Китае и Индии, которые покупают 85% российской нефти, а также о ряде стран, которые помогают России обходить санкции.

"Без этого мира не будет. Без этого будет дальнейшая имитация Россией мирных переговоров и фактическое ослабление Украины в переговорной позиции", - подчеркнул Яценюк.

"Открой Украину" – международный фонд, основанный в июле 2007 года по инициативе Арсения Яценюка. Целью является укрепление и развитие авторитета Украины в мире. Фонд ежегодно организует Киевский форум по безопастности, который стал ведущей международной дискуссионной платформой в Украине по вопросам войны и мира, а также молодежный Киевский Безопасностный Форум для развития нового поколения украинских лидеров и лидеров.

