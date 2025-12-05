РУС
909 15

"Ползучие и капитуляционные", – Яценюк на Киевском молодежном форуме о "мирных переговорах"

яценюк

"Не вижу никаких оснований для того, чтобы нынешние так называемые переговоры обеспечили справедливый и долгосрочный мир. Россия стремится к фиктивному "миру" для оккупации территории Украины", – заявил председатель КФБ Арсений Яценюк журналистам на брифинге во время 11-го Киевского форума по безопасности для молодежи, который прошел в столице. Он назвал эти "переговоры" "ползучими и капитуляционными".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Путин не изменил ни одной из своих конечных целей, его цель – уничтожение украинского государства", – подчеркнул председатель КФБ.

По его словам, сейчас, прежде всего, нужна общая позиция США, Европы и Украины: "Россияне фактически вытеснили ЕС и НАТО из переговоров. А именно Европейский Союз должен быть ответственным за проведение этих переговоров".

Следующие шаги касаются усиления переговорной позиции Украины. Необходимо, чтобы Россия увидела, "что президент США очень серьезно относится к поддержке Украины, в Конгрессе должно быть принято решение о дополнительной финансовой и военной поддержке для Украины".

Кроме того, по словам главы КФБ, Европейский Союз должен "прекратить довольно странные дискуссии" о том, нужно ли использовать российские суверенные активы для помощи Украине: "другого механизма в ЕС сегодня нет, а выиграть войну без денег невозможно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удары по энергетической инфраструктуре - военные преступления и часть плана Путина, - Яценюк

Еще одним из необходимых шагов глава КБФ назвал давление на Россию вторичными санкциями и давление на союзников России и тех, кто ее поддерживает. В частности, речь идет о Китае и Индии, которые покупают 85% российской нефти, а также о ряде стран, которые помогают России обходить санкции.

"Без этого мира не будет. Без этого будет дальнейшая имитация Россией мирных переговоров и фактическое ослабление Украины в переговорной позиции", - подчеркнул Яценюк.

"Открой Украину" – международный фонд, основанный в июле 2007 года по инициативе Арсения Яценюка. Целью является укрепление и развитие авторитета Украины в мире. Фонд ежегодно организует Киевский форум по безопастности, который стал ведущей международной дискуссионной платформой в Украине по вопросам войны и мира, а также молодежный Киевский Безопасностный Форум для развития нового поколения украинских лидеров и лидеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яценюк в Вашингтоне призвал к жестким санкциям против РФ и увеличению поддержки Украины

Автор: 

Яценюк Арсений (8015) Киевский форум по безопасности (153)
Топ комментарии
+5
Татарів убивав чеченців в Києві, а Сєня в Грозному
показать весь комментарий
05.12.2025 22:22 Ответить
+5
Голова Київського безпекового фонду?Так куля лоб не пробила?Це ще що за філія,що з за бугра спокійніше вякати,гнидота.Вони ще ненаїлись,та хочуть зайняти місце біля корита.
показать весь комментарий
05.12.2025 22:33 Ответить
+3
Умніший прем'єр в свій час. 200 куб газу було по пільговій ціні і держава не витрачалп мільярди як зараз.
показать весь комментарий
05.12.2025 22:26 Ответить
В нього доньки...
показать весь комментарий
05.12.2025 22:27 Ответить
І що? Доньки не можуть замінити жінок-медиків на фронті?
показать весь комментарий
05.12.2025 22:32 Ответить
Сьоня , вільний ≪військовий≫ фрілансЄр
показать весь комментарий
05.12.2025 22:25 Ответить
За часів яйценюха ціни на газ зросли в 7 разів. Бо "ринкові". От тільки зарплати і пенсії підвищити в 7 разів забув.
показать весь комментарий
05.12.2025 22:33 Ответить
Це гнида знову рвется до корита!
показать весь комментарий
05.12.2025 22:42 Ответить
якщо куля в лоб, то куля в лоб, тільки для пересічних українців, але не для "илітних", бо "илітні" хочуть дожити до глибокої старості і побачити "перемогу", про яку їм розповіли на Заході
показать весь комментарий
05.12.2025 22:57 Ответить
Яйцеголовий теж до виборів готується, світить лисиною перед електоратом
показать весь комментарий
05.12.2025 23:02 Ответить
О! Воно вилізло з підпілля!!
А як же його відоме: "...куля в лоб, так куля в лоб!?"
показать весь комментарий
05.12.2025 23:02 Ответить
Сеня, идите в окопы. Я дам вам парабеллум
показать весь комментарий
05.12.2025 23:04 Ответить
Сеня дуже толковий хлопець , демократ 100% ... а от Аваков мудило , погану дружбу Сені підсунув ...
показать весь комментарий
05.12.2025 23:27 Ответить
 
 