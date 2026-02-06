Эта война длится 12 лет - в два раза дольше, чем Вторая мировая, - Арсений Яценюк

Война России против Украины продолжается уже 12 лет, однако за это время агрессору не удалось достичь своей цели.

Об этом сказал Арсений Яценюк, председатель Киевского форума по вопросам безопасности, премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, во время специальной сессии Киевского форума по вопросам безопасности "12 лет войны. Что дальше?", сообщает Цензор.НЕТ.

Россия не смогла реализовать свои планы против Украины

"Эта война длится 12 лет. Это в два раза дольше, чем Вторая мировая. И эти 12 лет мы стоим. Путин хотел захватить Украину в 2014 году – ему это не удалось. Он хотел захватить Украину в 2022 году за 3 дня – ему это также не удалось. Ему не удастся захватить Украину, если мы будем действовать так, как мы действуем: совместно, слаженно и будем бороться за свое будущее", – заявил он.

Арсений Яценюк отметил, что сценарий временного прекращения огня вероятен, но для этого необходимо выполнить несколько ключевых задач.

Пять ключевых условий для прекращения войны и победы Украины

Первое – удержать союзников Украины, Соединенные Штаты Америки, на правильной стороне мировой истории. Без американцев, по его словам, Украине будет сложно победить в этой войне, поэтому первое и основное – это достижение единства между США, Европейским союзом и Украиной.

Второе – финансовая и военная помощь. Украина приветствует решение европейских партнеров выделить $90 млрд, и это свидетельствует о том, что Европа готова к победе Украины и будет делать все для этого.

Третье – дальнейшее введение санкций. По словам Арсения Яценюка, Россию следует лишать ключевого ресурса для ведения войны – денег.

Четвертое – предоставление Украине необходимого оружия. Глава КФБ выразил надежду, что придет время, когда американская администрация осознает, что Украине следует не просто продавать оружие, но предоставить еще один пакет военной помощи, как это делали предшественники.

Пятое – единство внутри Украины. По его мнению, ключевым аспектом этих переговоров с россиянами должно быть то, чтобы Украина была на одной стороне с американскими и европейскими партнерами. Пока что это удается.

"Мировой порядок мы еще можем спасти. И единственный рецепт для этого – сделать все, чтобы Украина победила, и Украина победит", – подытожил он.

"Відкрий Україну" – международный фонд, основанный в 2007 году по инициативе Арсения Яценюка для укрепления авторитета Украины в мире. Фонд ежегодно организует Киевский форум по вопросам безопасности, который стал ведущей международной дискуссионной платформой в Украине по вопросам войны и мира, а также молодежный Киевский форум по вопросам безопасности для развития нового поколения украинских лидеров.

