РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
17945 посетителей онлайн
Новости Киевский форум по безопасности
2 342 45

Эта война длится 12 лет - в два раза дольше, чем Вторая мировая, - Арсений Яценюк

Яценюк о войне в Украине

Война России против Украины продолжается уже 12 лет, однако за это время агрессору не удалось достичь своей цели.

Об этом сказал Арсений Яценюк, председатель Киевского форума по вопросам безопасности, премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, во время специальной сессии Киевского форума по вопросам безопасности "12 лет войны. Что дальше?", сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Россия не смогла реализовать свои планы против Украины

"Эта война длится 12 лет. Это в два раза дольше, чем Вторая мировая. И эти 12 лет мы стоим. Путин хотел захватить Украину в 2014 году – ему это не удалось. Он хотел захватить Украину в 2022 году за 3 дня – ему это также не удалось. Ему не удастся захватить Украину, если мы будем действовать так, как мы действуем: совместно, слаженно и будем бороться за свое будущее", – заявил он.

Арсений Яценюк отметил, что сценарий временного прекращения огня вероятен, но для этого необходимо выполнить несколько ключевых задач.

Читайте также: "Ползучие и капитуляционные", – Яценюк на Киевском молодежном форуме о "мирных переговорах"

Пять ключевых условий для прекращения войны и победы Украины

  • Первое – удержать союзников Украины, Соединенные Штаты Америки, на правильной стороне мировой истории. Без американцев, по его словам, Украине будет сложно победить в этой войне, поэтому первое и основное – это достижение единства между США, Европейским союзом и Украиной.
  • Второе – финансовая и военная помощь. Украина приветствует решение европейских партнеров выделить $90 млрд, и это свидетельствует о том, что Европа готова к победе Украины и будет делать все для этого.
  • Третье – дальнейшее введение санкций. По словам Арсения Яценюка, Россию следует лишать ключевого ресурса для ведения войны – денег.
  • Четвертое – предоставление Украине необходимого оружия. Глава КФБ выразил надежду, что придет время, когда американская администрация осознает, что Украине следует не просто продавать оружие, но предоставить еще один пакет военной помощи, как это делали предшественники.
  • Пятое – единство внутри Украины. По его мнению, ключевым аспектом этих переговоров с россиянами должно быть то, чтобы Украина была на одной стороне с американскими и европейскими партнерами. Пока что это удается.

"Мировой порядок мы еще можем спасти. И единственный рецепт для этого – сделать все, чтобы Украина победила, и Украина победит", – подытожил он.

"Відкрий Україну" – международный фонд, основанный в 2007 году по инициативе Арсения Яценюка для укрепления авторитета Украины в мире. Фонд ежегодно организует Киевский форум по вопросам безопасности, который стал ведущей международной дискуссионной платформой в Украине по вопросам войны и мира, а также молодежный Киевский форум по вопросам безопасности для развития нового поколения украинских лидеров.

Читайте также: 12 лет войны. Что дальше?: Киевский форум по вопросам безопасности проводит специальное мероприятие. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Автор: 

Яценюк Арсений (7811) война в Украине (8250)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Але в нас була стіна яценюка! Міцно захистила!
показать весь комментарий
06.02.2026 18:35 Ответить
+7
Де твоя "стіна" куля в зеленці?
показать весь комментарий
06.02.2026 18:40 Ответить
+7
Ооооууу та він і рахувати вміє!
Семен, як ти там казав - як шо я буду порібен ЗСУ то як тільки скажуть то я от відразу.....
І скалькі ж разів тебе звали а ти досі, як і дЕрьмак, не в лавах СОУ.
Куля у лоб та куля у лоб?
показать весь комментарий
06.02.2026 18:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Але в нас була стіна яценюка! Міцно захистила!
показать весь комментарий
06.02.2026 18:35 Ответить
Там де стіна - ворог не проходить, тримає натиск...
показать весь комментарий
06.02.2026 18:38 Ответить
Там ще й рів з крокодилами.
показать весь комментарий
06.02.2026 18:50 Ответить
...скоро вибори... продовжуємо голосувати не по приколу...
показать весь комментарий
06.02.2026 18:48 Ответить
Спочатку почитайте хоча би у вікіпедії, що таке ''стіна'' і її функції. ''Стіну'' сьогодні побудували всі західні країни, кордони яких проходять біля кцапів і білозасрашки. А ''стіну'' в Україні добудовував Голобородько та витратив на неї мільярди.
показать весь комментарий
06.02.2026 20:01 Ответить
Список из шестнадцати идиотов, которым " Мені подобається":
Eco Earth

Александр #478167

Paulius

Luk Viktor

Петр Сидоров #550929

Лариса Немезида #551154

Yura Sobko

Юрхен Нортон #577629

Mykola Dyeyev

Андрій Макогон

Yurii Zubrii

Михайло Будар #596319

Maksym Chernomaz

Sсhool Bus

Archon _UA

Evgeniy Marushchak
показать весь комментарий
07.02.2026 12:48 Ответить
Юля!
Юля-а-а!!!
показать весь комментарий
06.02.2026 18:36 Ответить
... ще не посадили її - ще не час "на дубль - два" аід Сєні
показать весь комментарий
06.02.2026 18:39 Ответить
Де твоя "стіна" куля в зеленці?
показать весь комментарий
06.02.2026 18:40 Ответить
10 месяцев дал уважаемый нами Петр Алексеевич "кролик" на постройку стены. Потом депутат Барна (Царство Небесное бойцу) под оглушительные овации БПП вынес его из премьерства. Страна лишилась талантливейшего экономиста. Настали времена серенького Гройсмана. В лесу должен быть один медведь.
Так же деятельного "пастора" сплавили в почетную ссылку.
Неа, шо не говори медведь в посудной лавке решал всё сам. Потом маленькие зверушки пошли голосовать по приколу. Но и медведь лапу приложил
показать весь комментарий
06.02.2026 19:17 Ответить
Между прочим Грося много сделал для местного самоуправления...
показать весь комментарий
07.02.2026 12:50 Ответить
Яценюк (як колишній снайпер) в цьому шарить пздц.
Як говорив класик: "Куля в лоб так куля в лоб."
показать весь комментарий
06.02.2026 18:40 Ответить
Якщо "Куля в лоб так куля в лоб" а якщо куля не в лоб - то в молоко...
Не залік...
показать весь комментарий
06.02.2026 18:44 Ответить
За два тижні на перездачу! 🤭
показать весь комментарий
06.02.2026 18:52 Ответить
нехай Сєня краще на "часіках" або на "констасі" себе покаже, а не на форумі...
показать весь комментарий
06.02.2026 18:53 Ответить
Оце вже ні!
Арсеній обирає "безпеково-форумний" фронт!
Бо ну його нах...
показать весь комментарий
06.02.2026 19:02 Ответить
Ооооууу та він і рахувати вміє!
Семен, як ти там казав - як шо я буду порібен ЗСУ то як тільки скажуть то я от відразу.....
І скалькі ж разів тебе звали а ти досі, як і дЕрьмак, не в лавах СОУ.
Куля у лоб та куля у лоб?
показать весь комментарий
06.02.2026 18:44 Ответить
не для того юлька зайчика рожала🤣
показать весь комментарий
06.02.2026 20:25 Ответить
ЕС обіцяе шалені гроші у 2026 році. Починають виповзати з тіні мутні особистості.
показать весь комментарий
06.02.2026 18:48 Ответить
А він військовозобов'язаний? Ну, чисто для інформації питаю. Бо бачу, що достойний патріот.
показать весь комментарий
06.02.2026 18:53 Ответить
Фронт змін, Народний фронт а вже 4 років реальний фронт на який фабульний "фронтовик" і близько не з'являється. Дофронтувався...
показать весь комментарий
06.02.2026 18:56 Ответить
А це чудо звідки взялось?
показать весь комментарий
06.02.2026 18:57 Ответить
кролік з кульой в лобі з'явився, до чого б це?
показать весь комментарий
06.02.2026 18:57 Ответить
Хоче влади і бабла.
показать весь комментарий
06.02.2026 19:02 Ответить
як і будівництво стіни!
показать весь комментарий
06.02.2026 19:01 Ответить
Казав: заспокойтесь, не панікуйте, росіяни просто хчуть зірвати курортний сезон.
показать весь комментарий
06.02.2026 19:06 Ответить
На аналитическом форуме слова подтверждают ссылками. Где я могу почитать эти его слова
показать весь комментарий
06.02.2026 19:37 Ответить
Боже мій,ще один ухилянт виліз! І ця потвора вчить нас жити. Злодій,що крав з бюджету не з прибутку.,а з обороту. До сих пір безробітному хватає на безбідне життя. Чи на біржі праці кошти отримуєш,куля в лоб? Бридкий злодюжка. Сядеш побіля Юлі.
показать весь комментарий
06.02.2026 19:16 Ответить
Выллы в Маями?
показать весь комментарий
06.02.2026 19:40 Ответить
Вилізла чмоня
показать весь комментарий
06.02.2026 19:21 Ответить
Яйценюх, теоретики всі чудові, а що ти зробив для перемоги країни?
строчиш банальні тексти з німеччини?
показать весь комментарий
06.02.2026 19:33 Ответить
Оба президента решили что для Украины он лишний. Кстати по должнстным обязанностям это он принимал Украину с 100 тысячами финансов.
показать весь комментарий
06.02.2026 19:43 Ответить
Яценюк має голову економіста 100% ...він не 🤡 з міндічами ...ті часи з Яценюком ,Порошенко , та його командою , для нас були золоті !!!...
показать весь комментарий
06.02.2026 19:47 Ответить
Долар з 8 до 26 нивелював всі здобутки Майдану.
показать весь комментарий
06.02.2026 19:56 Ответить
Я так розумію, що Голобородьки- міндичі долар повернули по 8?
показать весь комментарий
06.02.2026 20:05 Ответить
А КТО ЭТО СДЕЛАЛ !?)
показать весь комментарий
06.02.2026 19:58 Ответить
о, куля в лоба вылезла опять
показать весь комментарий
06.02.2026 20:23 Ответить
Як всі напали на Яценюка, ніби це він сотні мільярдів разом зі своїми бізнес- партнерами вкрав з енергетики, оборони, медицини, казни міста та іншого. Куди йому з тією ''стіною'' братися до асфальту ''великого крадівницства'' великих криворізьких махінаторів.
показать весь комментарий
06.02.2026 20:24 Ответить
Як же сеніна "стіна помогла" у перши дні війни!? Дє дєньгі сень?!
показать весь комментарий
06.02.2026 20:45 Ответить
Сколько этот чел сделал для Украины в тяжкие времена и на посту главы НБУ, и на посту министра МЗС, и на посту примьера, а быдлота его опарафинила.
показать весь комментарий
06.02.2026 21:29 Ответить
Сєня "Кролік" - мешканець Майамі і громадянин США, де живе на "зароблені" в Україні корупційні гроші з рефінансування банків та побудови "стіни Яценюка". Сеня іде на по курсу "руского воєнного корабля". Аферист і гнида.
показать весь комментарий
06.02.2026 21:31 Ответить
О, Куля В Лобович прокинувся. Мабуть скоро вибори
показать весь комментарий
06.02.2026 21:44 Ответить
кто знает, чего этот гражданин не мобилизован?
показать весь комментарий
06.02.2026 22:33 Ответить
Нда....
А я всё думаю - а где же избиратели Зели? А вот они тут, пролюбуйтесь!
показать весь комментарий
07.02.2026 12:53 Ответить
Отож! Кинули дебілам кістку і зголодніле стадо накинулося...
показать весь комментарий
08.02.2026 09:09 Ответить
 
 