12 лет войны. Что дальше?: Киевский форум по безопасности проводит специальное мероприятие. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Киевский форум по безопасности проводит специальное мероприятие, посвященное темам войны, мира и безопасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что обсуждают?
Среди тем - сдерживание России, принуждение агрессора к отступлению, достижение справедливого мира - достижимы ли такие цели в 2026 году на фоне глобальной напряженности и неопределенности? Удастся ли остановить войну? Сможем ли мы сохранить евроатлантическое единство? Что возьмет верх - право силы или надежда на справедливый порядок?
Спикеры
генерал Дэвид ПЕТРЕУС, член Совета Безопасности Киевского Безопасностного Форума, командующий Центральным командованием США в 2008-2010 годах, директор Центрального разведывательного управления США в 2011–2012 годах
Гаэль ВЕСЬЕР, посол Французской Республики в Украине
Нил КРОМПТОН, посол Великобритании в Украине
Ларс Олаф СОВНДАЛЬ ПЕТЕРСЕН, Временный поверенный в делах, Посольство Дании в Украине
Гайко ТОМС, Посол Германии в Украине
Наталья ЦМОЦЬ, посол Канады в Украине
Арсений ЯЦЕНЮК, Председатель Киевского Форума безопасности, премьер-министр Украины в 2014–2016 годах
Модератор – Даниил ЛУБКОВСКИЙ, директор Киевского форума по безопасности
Во время мероприятия свою аналитику также представят соучредители DeepStateUA Руслан МИКУЛА и Роман ПОГОРИЛЫЙ.
Киевский Форум безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", – главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.
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готуйтесь до форуму 13 років війни .. фуршет..бла бла бла ..хі хі хі ..