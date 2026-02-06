12 лет войны. Что дальше?: Киевский форум по безопасности проводит специальное мероприятие. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Киевский форум по безопасности проводит специальное мероприятие, посвященное темам войны, мира и безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Что обсуждают?

Среди тем - сдерживание России, принуждение агрессора к отступлению, достижение справедливого мира - достижимы ли такие цели в 2026 году на фоне глобальной напряженности и неопределенности? Удастся ли остановить войну? Сможем ли мы сохранить евроатлантическое единство? Что возьмет верх - право силы или надежда на справедливый порядок?

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Спикеры

генерал Дэвид ПЕТРЕУС, член Совета Безопасности Киевского Безопасностного Форума, командующий Центральным командованием США в 2008-2010 годах, директор Центрального разведывательного управления США в 2011–2012 годах

Гаэль ВЕСЬЕР, посол Французской Республики в Украине

Нил КРОМПТОН, посол Великобритании в Украине

Ларс Олаф СОВНДАЛЬ ПЕТЕРСЕН, Временный поверенный в делах, Посольство Дании в Украине

Гайко ТОМС, Посол Германии в Украине

Наталья ЦМОЦЬ, посол Канады в Украине

Арсений ЯЦЕНЮК, Председатель Киевского Форума безопасности, премьер-министр Украины в 2014–2016 годах

Модератор – Даниил ЛУБКОВСКИЙ, директор Киевского форума по безопасности

Во время мероприятия свою аналитику также представят соучредители DeepStateUA Руслан МИКУЛА и Роман ПОГОРИЛЫЙ.

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Киевский Форум безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", – главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

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