Без солдатоцентричности никакие технологии не принесут победы, - заместитель командира корпуса "Азов" Надточий

Никита "Раз-Два" Надточий о солдатоцентричности

Несмотря на стремительное развитие военных технологий, главным фактором украинской обороноспособности остается человек – военный на поле боя.

Об этом сказал заместитель командира 1-го корпуса "Азов" НГУ Никита "Раз-Два" Надточий во время 11-го Киевского Форума безопасности для молодежи GEN W²: ПРОГРАММИРУЙ БУДУЩЕЕ, передает Цензор.НЕТ.

Надточий признал важность технологического развития, но подчеркнул: если на поле боя не будет солдата – Украина проиграет.

"Технологии уже не те, что были в 2014-м или в 2022-м. Есть платформы, роботизированные системы, ударные дроны. Мы можем наносить удары глубоко в тыл. Но если на поле боя не будет солдата, мы проиграем. Роботы могут довезти, поддержать, даже вести бой. Но солдат – это тот, кто видит врага в непосредственной близости и должен в него стрелять. Солдатоцентричность – это то, что должно быть основой. Без нее мы просто не выиграем", – подчеркнул он.

Отдельно заместитель командира прокомментировал идеологические основы российской армии: "Там все держится на страхе. Если ты не выполнишь приказ, ты пойдешь туда, где военнослужащие РФ идут со штурмовыми палками. Это не о нехватке людей – это о системе. Россия всегда позиционировала себя как экспансионистское государство. Пропаганда постоянно накручивает, что Россия сильная и мощная, и не может проиграть. И их пленные повторяют одни и те же нарративы".

Тому,саме основне-людське ставлення до солдатів,надто новомобілізованих.Плюс, мінімальна підготовка,в т,ч.обовязкове знання основ самооборони,щоб солдат вмів захиститись в рукопашній,а свої знали про це.
05.12.2025 16:03 Ответить
Куди солдата не цілуй - скрізь жопа, стара армійська мудрість. Технології мають орієнтуватись на перемогу у війні! Тоді скорше можна перемогти ворога, тоді менше солдат загинуть на війні!
05.12.2025 16:20 Ответить
При союзі були учебки,якщо памятаєте.
Це так,для розуміння,як готували спеціалістів (нижчої ланки) для роботи з військовою технікою із солдат.
05.12.2025 17:16 Ответить
Росія завжди себе позиціонувала як експансіоністська держава. Пропаганда постійно накручує, що росія сильна і потужна, і не може програти.
Це одна з причин, чому у них немає проблем з набором контрактників.
Вони там дійсно вірять, що побєда - гарантована. Так чому ж не приєднатись до роздачі трофеїв?
Ну і руснява влада вимушена кидати всі ресурси на побєду. Інакше зруйнується образ нєпобєдімості, і зникне та сама рушійна сила, що забезпечує стабільний набір контрактників. Така собі самозамкнута система.
Захід цього щось ніяк не второпає. Що кожна побєда тільки підтверджує правильність шляху росії до нових побєд.
05.12.2025 16:05 Ответить
Солдатоцентричність є в українській армії - солдат - це центр абсолютної відповідальності за все ,і центр абсолютного безправ'я.
05.12.2025 16:07 Ответить
👍
05.12.2025 17:07 Ответить
а как сделать солдатоцентричность с наловленных?
05.12.2025 16:13 Ответить
поздно пить боржоми, когда почки отвалились
05.12.2025 16:20 Ответить
Перемагає той, хто масштабує технології, - командир роти ударних НРК 3-ї ОШБр Зінкевич (Макар) Джерело: https://censor.net/ua/n3588874

Без солдатоцентричності жодні технології не принесуть перемоги, - заступник командира корпусу "Азов" Надточій Джерело: https://censor.net/ua/n3588879

які ще будуть думки?
05.12.2025 16:23 Ответить
Он совершенно прав. Сам человек - основа любой человеческой деятельности, на войне - человек с ружьём.
05.12.2025 16:50 Ответить
 
 