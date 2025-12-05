Без солдатоцентричности никакие технологии не принесут победы, - заместитель командира корпуса "Азов" Надточий
Несмотря на стремительное развитие военных технологий, главным фактором украинской обороноспособности остается человек – военный на поле боя.
Об этом сказал заместитель командира 1-го корпуса "Азов" НГУ Никита "Раз-Два" Надточий во время 11-го Киевского Форума безопасности для молодежи GEN W²: ПРОГРАММИРУЙ БУДУЩЕЕ, передает Цензор.НЕТ.
Надточий признал важность технологического развития, но подчеркнул: если на поле боя не будет солдата – Украина проиграет.
"Технологии уже не те, что были в 2014-м или в 2022-м. Есть платформы, роботизированные системы, ударные дроны. Мы можем наносить удары глубоко в тыл. Но если на поле боя не будет солдата, мы проиграем. Роботы могут довезти, поддержать, даже вести бой. Но солдат – это тот, кто видит врага в непосредственной близости и должен в него стрелять. Солдатоцентричность – это то, что должно быть основой. Без нее мы просто не выиграем", – подчеркнул он.
Отдельно заместитель командира прокомментировал идеологические основы российской армии: "Там все держится на страхе. Если ты не выполнишь приказ, ты пойдешь туда, где военнослужащие РФ идут со штурмовыми палками. Это не о нехватке людей – это о системе. Россия всегда позиционировала себя как экспансионистское государство. Пропаганда постоянно накручивает, что Россия сильная и мощная, и не может проиграть. И их пленные повторяют одни и те же нарративы".
Це так,для розуміння,як готували спеціалістів (нижчої ланки) для роботи з військовою технікою із солдат.
Це одна з причин, чому у них немає проблем з набором контрактників.
Вони там дійсно вірять, що побєда - гарантована. Так чому ж не приєднатись до роздачі трофеїв?
Ну і руснява влада вимушена кидати всі ресурси на побєду. Інакше зруйнується образ нєпобєдімості, і зникне та сама рушійна сила, що забезпечує стабільний набір контрактників. Така собі самозамкнута система.
Захід цього щось ніяк не второпає. Що кожна побєда тільки підтверджує правильність шляху росії до нових побєд.
які ще будуть думки?