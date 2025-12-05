Без солдатоцентричности никакие технологии не принесут победы, - заместитель командира корпуса "Азов" Надточий

Несмотря на стремительное развитие военных технологий, главным фактором украинской обороноспособности остается человек – военный на поле боя.

Об этом сказал заместитель командира 1-го корпуса "Азов" НГУ Никита "Раз-Два" Надточий во время 11-го Киевского Форума безопасности для молодежи GEN W²: ПРОГРАММИРУЙ БУДУЩЕЕ, передает Цензор.НЕТ.

Надточий признал важность технологического развития, но подчеркнул: если на поле боя не будет солдата – Украина проиграет.

"Технологии уже не те, что были в 2014-м или в 2022-м. Есть платформы, роботизированные системы, ударные дроны. Мы можем наносить удары глубоко в тыл. Но если на поле боя не будет солдата, мы проиграем. Роботы могут довезти, поддержать, даже вести бой. Но солдат – это тот, кто видит врага в непосредственной близости и должен в него стрелять. Солдатоцентричность – это то, что должно быть основой. Без нее мы просто не выиграем", – подчеркнул он.

Отдельно заместитель командира прокомментировал идеологические основы российской армии: "Там все держится на страхе. Если ты не выполнишь приказ, ты пойдешь туда, где военнослужащие РФ идут со штурмовыми палками. Это не о нехватке людей – это о системе. Россия всегда позиционировала себя как экспансионистское государство. Пропаганда постоянно накручивает, что Россия сильная и мощная, и не может проиграть. И их пленные повторяют одни и те же нарративы".

