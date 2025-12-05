Без солдатоцентричності жодні технології не принесуть перемоги, - заступник командира корпусу "Азов" Надточій

Попри стрімкий розвиток військових технологій, головним фактором української обороноздатності залишається людина – військовий на полі бою.

Про це сказав заступник командира 1-ого корпусу "Азов" НГУ Микита "Раз-Два" Надточій під час 11-го Київського Безпекового Форуму для молоді GEN W²: ПРОГРАМУЙ МАЙБУТНЄ, передає Цензор.НЕТ.

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Надточій визнав важливість технологічного розвитку, але наголосив: якщо на полі бою не буде солдата – Україна програє.

"Технології вже не ті, що були у 2014-му чи в 2022-му. Є платформи, роботизовані системи, ударні дрони. Ми можемо завдавати ударів глибоко в тил. Але якщо на полі бою не буде солдата, ми програємо. Роботи можуть довезти, підтримати, навіть вести бій. Але солдат – це той, хто бачить ворога в безпосередній близькості і має в нього стріляти. Солдатоцентричність – це те, що має бути основою. Без неї ми просто не виграємо", – наголосив він.

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Окремо заступник командира прокоментував ідеологічні основи російської армії: "Там усе тримається на страху. Якщо ти не виконаєш наказ, ти підеш туди, де військовослужбовці рф йдуть зі штурмовими паличками. Це не про нестачу людей – це про систему. Росія завжди себе позиціонувала як експансіоністська держава. Пропаганда постійно накручує, що росія сильна і потужна, і не може програти. І їхні полонені повторюють одні й ті самі наративи".

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