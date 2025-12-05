Без солдатоцентричності жодні технології не принесуть перемоги, - заступник командира корпусу "Азов" Надточій
Попри стрімкий розвиток військових технологій, головним фактором української обороноздатності залишається людина – військовий на полі бою.
Про це сказав заступник командира 1-ого корпусу "Азов" НГУ Микита "Раз-Два" Надточій під час 11-го Київського Безпекового Форуму для молоді GEN W²: ПРОГРАМУЙ МАЙБУТНЄ, передає Цензор.НЕТ.
Надточій визнав важливість технологічного розвитку, але наголосив: якщо на полі бою не буде солдата – Україна програє.
"Технології вже не ті, що були у 2014-му чи в 2022-му. Є платформи, роботизовані системи, ударні дрони. Ми можемо завдавати ударів глибоко в тил. Але якщо на полі бою не буде солдата, ми програємо. Роботи можуть довезти, підтримати, навіть вести бій. Але солдат – це той, хто бачить ворога в безпосередній близькості і має в нього стріляти. Солдатоцентричність – це те, що має бути основою. Без неї ми просто не виграємо", – наголосив він.
Окремо заступник командира прокоментував ідеологічні основи російської армії: "Там усе тримається на страху. Якщо ти не виконаєш наказ, ти підеш туди, де військовослужбовці рф йдуть зі штурмовими паличками. Це не про нестачу людей – це про систему. Росія завжди себе позиціонувала як експансіоністська держава. Пропаганда постійно накручує, що росія сильна і потужна, і не може програти. І їхні полонені повторюють одні й ті самі наративи".
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Це так,для розуміння,як готували спеціалістів (нижчої ланки) для роботи з військовою технікою із солдат.
Це одна з причин, чому у них немає проблем з набором контрактників.
Вони там дійсно вірять, що побєда - гарантована. Так чому ж не приєднатись до роздачі трофеїв?
Ну і руснява влада вимушена кидати всі ресурси на побєду. Інакше зруйнується образ нєпобєдімості, і зникне та сама рушійна сила, що забезпечує стабільний набір контрактників. Така собі самозамкнута система.
Захід цього щось ніяк не второпає. Що кожна побєда тільки підтверджує правильність шляху росії до нових побєд.
Без солдатоцентричності жодні технології не принесуть перемоги, - заступник командира корпусу "Азов" Надточій Джерело: https://censor.net/ua/n3588879
які ще будуть думки?