УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16799 відвідувачів онлайн
Новини Київський безпековий форум
1 608 13

Без солдатоцентричності жодні технології не принесуть перемоги, - заступник командира корпусу "Азов" Надточій

Микита "Раз-Два" Надточій про солдатоцентричність

Попри стрімкий розвиток військових технологій, головним фактором української обороноздатності залишається людина – військовий на полі бою.

Про це сказав заступник командира 1-ого корпусу "Азов" НГУ Микита "Раз-Два" Надточій під час 11-го Київського Безпекового Форуму для молоді GEN W²: ПРОГРАМУЙ МАЙБУТНЄ, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Надточій визнав важливість технологічного розвитку, але наголосив: якщо на полі бою не буде солдата – Україна програє.

"Технології вже не ті, що були у 2014-му чи в 2022-му. Є платформи, роботизовані системи, ударні дрони. Ми можемо завдавати ударів глибоко в тил. Але якщо на полі бою не буде солдата, ми програємо. Роботи можуть довезти, підтримати, навіть вести бій. Але солдат – це той, хто бачить ворога в безпосередній близькості і має в нього стріляти. Солдатоцентричність – це те, що має бути основою. Без неї ми просто не виграємо", – наголосив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські військові корпусу "Азов" розгромили російські броньовані колони під Добропіллям. ВIДЕО

Окремо заступник командира прокоментував ідеологічні основи російської армії: "Там усе тримається на страху. Якщо ти не виконаєш наказ, ти підеш туди, де військовослужбовці рф йдуть зі штурмовими паличками. Це не про нестачу людей – це про систему. Росія завжди себе позиціонувала як експансіоністська держава. Пропаганда постійно накручує, що росія сильна і потужна, і не може програти. І їхні полонені повторюють одні й ті самі наративи".

Також дивіться: Сили оборони взяли в полон 21 російського військового на Донеччині, - "Азов". ВIДЕО

Автор: 

технології (1079) військовослужбовці (5242) Азов (895) Київський безпековий форум (189)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
а как сделать солдатоцентричность с наловленных?
показати весь коментар
05.12.2025 16:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тому,саме основне-людське ставлення до солдатів,надто новомобілізованих.Плюс, мінімальна підготовка,в т,ч.обовязкове знання основ самооборони,щоб солдат вмів захиститись в рукопашній,а свої знали про це.
показати весь коментар
05.12.2025 16:03 Відповісти
Куди солдата не цілуй - скрізь жопа, стара армійська мудрість. Технології мають орієнтуватись на перемогу у війні! Тоді скорше можна перемогти ворога, тоді менше солдат загинуть на війні!
показати весь коментар
05.12.2025 16:20 Відповісти
При союзі були учебки,якщо памятаєте.
Це так,для розуміння,як готували спеціалістів (нижчої ланки) для роботи з військовою технікою із солдат.
показати весь коментар
05.12.2025 17:16 Відповісти
Росія завжди себе позиціонувала як експансіоністська держава. Пропаганда постійно накручує, що росія сильна і потужна, і не може програти.
Це одна з причин, чому у них немає проблем з набором контрактників.
Вони там дійсно вірять, що побєда - гарантована. Так чому ж не приєднатись до роздачі трофеїв?
Ну і руснява влада вимушена кидати всі ресурси на побєду. Інакше зруйнується образ нєпобєдімості, і зникне та сама рушійна сила, що забезпечує стабільний набір контрактників. Така собі самозамкнута система.
Захід цього щось ніяк не второпає. Що кожна побєда тільки підтверджує правильність шляху росії до нових побєд.
показати весь коментар
05.12.2025 16:05 Відповісти
Як вони можуть програти з таким союзником як Китай та США
показати весь коментар
06.12.2025 14:05 Відповісти
Солдатоцентричність є в українській армії - солдат - це центр абсолютної відповідальності за все ,і центр абсолютного безправ'я.
показати весь коментар
05.12.2025 16:07 Відповісти
👍
показати весь коментар
05.12.2025 17:07 Відповісти
а как сделать солдатоцентричность с наловленных?
показати весь коментар
05.12.2025 16:13 Відповісти
поздно пить боржоми, когда почки отвалились
показати весь коментар
05.12.2025 16:20 Відповісти
Перемагає той, хто масштабує технології, - командир роти ударних НРК 3-ї ОШБр Зінкевич (Макар) Джерело: https://censor.net/ua/n3588874

Без солдатоцентричності жодні технології не принесуть перемоги, - заступник командира корпусу "Азов" Надточій Джерело: https://censor.net/ua/n3588879

які ще будуть думки?
показати весь коментар
05.12.2025 16:23 Відповісти
Он совершенно прав. Сам человек - основа любой человеческой деятельности, на войне - человек с ружьём.
показати весь коментар
05.12.2025 16:50 Відповісти
Так бережіть солдат,життя тільки одне
показати весь коментар
05.12.2025 17:25 Відповісти
Солдатоцентричність починається з командира
показати весь коментар
06.12.2025 11:18 Відповісти
 
 