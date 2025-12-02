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Новини Відео Знищення російської техніки Бригада Азов
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Українські військові корпусу "Азов" розгромили російські броньовані колони під Добропіллям. ВIДЕО

У мережі опублікували відео розгрому російських броньованих колон під Добропіллям бійцями корпусу "Азов".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час боїв на цьому напрямку українські воїни знищили щонайменше 8 одиниць броньованої техніки рашистів.

В корпусі "Азов" зазначають, що хоча основною тактикою росіян залишається інфільтрація малими піхотними групами, час від часу вони вдаються й до механізованих штурмів.

У цьому випадку в одній із атак також брала участь інженерна техніка - броньований мостоукладник МТУ‑72. Як наголошують бійці, застосування такого обладнання є великою рідкістю у нинішній війні.

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Автор: 

армія рф (21283) знищення (10348) Донецька область (11334) Азов (894) Покровський район (1783) Добропілля (162)
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А це коли було?
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02.12.2025 22:03 Відповісти
Не так важливо , коли це було ,
головне що та кацапська срань , яка там була ,
вже ніколи не полізе до України 👏🏽👏🏽👏🏽
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02.12.2025 22:07 Відповісти
Це дуже важливо - коли це було.
Інакше - це маніпуляція і введення в оману.
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02.12.2025 23:12 Відповісти
Як багато стадо хорошими
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02.12.2025 22:08 Відповісти
Бійцями корпусу "Азов" - респект!👍👍👍
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02.12.2025 22:19 Відповісти
тепер зрозуміло як працює плата захоплення та трекінг целі для FPV дрону
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02.12.2025 23:03 Відповісти
У цьому випадку в одній із атак також брала участь інженерна техніка - броньований мостоукладник МТУ‑72

дивина ...
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02.12.2025 23:16 Відповісти
АЗОВ? СТАЛЬ ВИЩОГО ГАТУНКУ!
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03.12.2025 01:53 Відповісти
 
 