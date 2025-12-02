Українські військові корпусу "Азов" розгромили російські броньовані колони під Добропіллям. ВIДЕО

У мережі опублікували відео розгрому російських броньованих колон під Добропіллям бійцями корпусу "Азов".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час боїв на цьому напрямку українські воїни знищили щонайменше 8 одиниць броньованої техніки рашистів.

В корпусі "Азов" зазначають, що хоча основною тактикою росіян залишається інфільтрація малими піхотними групами, час від часу вони вдаються й до механізованих штурмів.

У цьому випадку в одній із атак також брала участь інженерна техніка - броньований мостоукладник МТУ‑72. Як наголошують бійці, застосування такого обладнання є великою рідкістю у нинішній війні.

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