РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11182 посетителя онлайн
Новости Киевский форум по безопасности
352 4

Побеждает тот, кто масштабирует технологии, – командир роты ударных НРК 3-й ОШБр Зинкевич "Макар"

Николай Зинкевич "Макар" о технологиях

Необходимым условием победы Украины является масштабирование технологий и появление новых средств поражения.

Об этом сказал командир роты ударных НРК NC13 3-й ОШБр Николай Зинкевич "Макар" во время 11-го Киевского Форума безопасности для молодежи GEN W²: ПРОГРАММИРУЙ БУДУЩЕЕ, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Побеждает на самом деле не тот, кто придумал технологию, не тот, кто додумался, как ее применить, а тот, кто бежит на длинную дистанцию, кто смог ее постоянно масштабировать", – отметил он.

Зинкевич подчеркнул, что крайне необходимо появление большего количества новых технологий и средств поражения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минус 12 оккупантов и 6 вражеских укрытий: боевая работа Третьей штурмовой бригады. ВИДЕО

"Если мы будем проигрывать в технологических процессах, в масштабе и в количестве, – до победы мы не дойдем", – отметил он.

Автор: 

технологии (706) Киевский форум по безопасности (153) 3-я Отдельная штурмовая бригада (495) НРК наземный роботизированный комплекс (38)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так масштаби - це коник Глобального Півдня, зокрема русні і Китаю.
показать весь комментарий
05.12.2025 15:38 Ответить
Перемагає насправді той хто технології має в наявності.
показать весь комментарий
05.12.2025 15:54 Ответить
Так ******* війни і виграються технологіями в не окопами і тримання точки по пів року трьома людинами, коли командир вільно їздить в тилу куди схоче і отримує всі надбавки за них .
показать весь комментарий
05.12.2025 16:06 Ответить
 
 