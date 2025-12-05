Побеждает тот, кто масштабирует технологии, – командир роты ударных НРК 3-й ОШБр Зинкевич "Макар"

Необходимым условием победы Украины является масштабирование технологий и появление новых средств поражения.

Об этом сказал командир роты ударных НРК NC13 3-й ОШБр Николай Зинкевич "Макар" во время 11-го Киевского Форума безопасности для молодежи GEN W²: ПРОГРАММИРУЙ БУДУЩЕЕ, передает Цензор.НЕТ.

"Побеждает на самом деле не тот, кто придумал технологию, не тот, кто додумался, как ее применить, а тот, кто бежит на длинную дистанцию, кто смог ее постоянно масштабировать", – отметил он.

Зинкевич подчеркнул, что крайне необходимо появление большего количества новых технологий и средств поражения.

"Если мы будем проигрывать в технологических процессах, в масштабе и в количестве, – до победы мы не дойдем", – отметил он.