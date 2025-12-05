УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16799 відвідувачів онлайн
Новини Київський безпековий форум
877 4

Перемагає той, хто масштабує технології, - командир роти ударних НРК 3-ї ОШБр Зінкевич (Макар)

Микола Зінкевич "Макар" про технології

Необхідною умовою перемоги України є масштабування технологій і поява нових засобів ураження.

Про це сказав командир роти ударних НРК NC13 3-ї ОШБр Микола Зінкевич (Макар) під час 11-го Київського Безпекового Форуму для молоді GEN W²: ПРОГРАМУЙ МАЙБУТНЄ, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Перемагає насправді не той, хто придумав технологію, не той, хто додумався, як її застосувати, а той, хто біжить на довгу дистанцію, хто зміг її постійно масштабувати", – зазначив він.

Зінкевич наголосив, що вкрай необхідною є поява більшої кількості нових технологій і засобів ураження.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мінус 12 окупантів та 6 ворожих укриттів: бойова робота Третьої штурмової бригади. ВIДЕО

"Якщо ми будемо програвати в технологічних процесах, в масштабі та в кількості, – до перемоги ми не дійдемо", – зазначив він.

Автор: 

технології (1079) Київський безпековий форум (189) 3 Окрема штурмова бригада (508) НРК наземний роботизований комплекс (144)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так масштаби - це коник Глобального Півдня, зокрема русні і Китаю.
показати весь коментар
05.12.2025 15:38 Відповісти
Перемагає насправді той хто технології має в наявності.
показати весь коментар
05.12.2025 15:54 Відповісти
Так ******* війни і виграються технологіями в не окопами і тримання точки по пів року трьома людинами, коли командир вільно їздить в тилу куди схоче і отримує всі надбавки за них .
показати весь коментар
05.12.2025 16:06 Відповісти
 
 