Перемагає той, хто масштабує технології, - командир роти ударних НРК 3-ї ОШБр Зінкевич (Макар)

Необхідною умовою перемоги України є масштабування технологій і поява нових засобів ураження.

Про це сказав командир роти ударних НРК NC13 3-ї ОШБр Микола Зінкевич (Макар) під час 11-го Київського Безпекового Форуму для молоді GEN W²: ПРОГРАМУЙ МАЙБУТНЄ, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Перемагає насправді не той, хто придумав технологію, не той, хто додумався, як її застосувати, а той, хто біжить на довгу дистанцію, хто зміг її постійно масштабувати", – зазначив він.

Зінкевич наголосив, що вкрай необхідною є поява більшої кількості нових технологій і засобів ураження.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мінус 12 окупантів та 6 ворожих укриттів: бойова робота Третьої штурмової бригади. ВIДЕО

"Якщо ми будемо програвати в технологічних процесах, в масштабі та в кількості, – до перемоги ми не дійдемо", – зазначив він.