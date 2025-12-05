Перемагає той, хто масштабує технології, - командир роти ударних НРК 3-ї ОШБр Зінкевич (Макар)
Необхідною умовою перемоги України є масштабування технологій і поява нових засобів ураження.
Про це сказав командир роти ударних НРК NC13 3-ї ОШБр Микола Зінкевич (Макар) під час 11-го Київського Безпекового Форуму для молоді GEN W²: ПРОГРАМУЙ МАЙБУТНЄ, передає Цензор.НЕТ.
"Перемагає насправді не той, хто придумав технологію, не той, хто додумався, як її застосувати, а той, хто біжить на довгу дистанцію, хто зміг її постійно масштабувати", – зазначив він.
Зінкевич наголосив, що вкрай необхідною є поява більшої кількості нових технологій і засобів ураження.
"Якщо ми будемо програвати в технологічних процесах, в масштабі та в кількості, – до перемоги ми не дійдемо", – зазначив він.
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Деніс Войцеховський
показати весь коментар05.12.2025 15:38 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Semic VP
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Vasya #607130
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