12 років війни. Що далі?: Київський безпековий форум проводить спеціальну подію. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Київський безпековий форум проводить спеціальну подію, присвячену темам війни, миру та безпеки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Що обговорюють?
Серед тем - стримування Росії, примушення агресора до відступу, досягнення справедливого миру - чи досяжні такі цілі у 2026-му на тлі глобальної напруги і непевності? Чи вдасться зупинити війну? Чи зможемо зберегти євроатлантичну єдність? Що візьме гору – право сили чи надія на справедливий лад?
Спікери
генерал Девід ПЕТРЕУС, член Ради Безпеки Київського Безпекового Форуму, командувач Центрального командування США у 2008-2010 роках, директор Центрального розвідувального управління США у 2011–2012 роках
Гаель ВЕСЬЄР, Посол Французької Республіки в Україні
Ніл КРОМПТОН, Посол Великої Британії в Україні
Ларс Олаф СОВНДАЛЬ ПЕТЕРСЕН, Тимчасовий повірений у справах, Посольство Данії в Україні
Гайко ТОМС, Посол Німеччини в Україні
Наталка ЦМОЦЬ, Посол Канади в Україні
Арсеній ЯЦЕНЮК, Голова Київського Безпекового Форуму, прем’єр-міністр України у 2014–2016 роках
Модератор – Данило ЛУБКІВСЬКИЙ, Директор Київського Безпекового Форуму
Під час заходу свою аналітику також представлять співзасновники DeepStateUA Руслан МИКУЛА та Роман ПОГОРІЛИЙ.
Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.
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готуйтесь до форуму 13 років війни .. фуршет..бла бла бла ..хі хі хі ..