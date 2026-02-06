12 років війни. Що далі?: Київський безпековий форум проводить спеціальну подію. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Київський безпековий форум проводить спеціальну подію, присвячену темам війни, миру та безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що обговорюють?

Серед тем - стримування Росії, примушення агресора до відступу, досягнення справедливого миру - чи досяжні такі цілі у 2026-му на тлі глобальної напруги і непевності? Чи вдасться зупинити війну? Чи зможемо зберегти євроатлантичну єдність? Що візьме гору – право сили чи надія на справедливий лад?

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Спікери

генерал Девід ПЕТРЕУС, член Ради Безпеки Київського Безпекового Форуму, командувач Центрального командування США у 2008-2010 роках, директор Центрального розвідувального управління США у 2011–2012 роках

Гаель ВЕСЬЄР, Посол Французької Республіки в Україні

Ніл КРОМПТОН, Посол Великої Британії в Україні

Ларс Олаф СОВНДАЛЬ ПЕТЕРСЕН, Тимчасовий повірений у справах, Посольство Данії в Україні

Гайко ТОМС, Посол Німеччини в Україні

Наталка ЦМОЦЬ, Посол Канади в Україні

Арсеній ЯЦЕНЮК, Голова Київського Безпекового Форуму, прем’єр-міністр України у 2014–2016 роках

Модератор – Данило ЛУБКІВСЬКИЙ, Директор Київського Безпекового Форуму

Під час заходу свою аналітику також представлять співзасновники DeepStateUA Руслан МИКУЛА та Роман ПОГОРІЛИЙ.

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Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

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