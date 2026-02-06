1 380 14

Світовий лад руйнується. Росія є головною загрозою безпеці Норвегії, - голова розвідки Стенсонес

Андреас Стенсонес про загрозу РФ для Норвегії

Міжнародні інституції слабшають, а Росія становить найбільшу загрозу безпеці Норвегії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NRK, про це заявив голова розвідки Норвегії Нільс Андреас Стенсонес.

"Ми маємо усвідомлювати, що світовий лад, яким ми його знали, руйнується. Міжнародні інституції, сформовані після Другої світової війни, послаблюються. Усе це підриває основу, на якій трималася безпека Норвегії", - наголосив Стенсонес.

Росія найбільша загроза Норвегії

Росію називають найбільшою загрозою національній безпеці країни. 

З боку Москви очікують прихованих операцій впливу, шпигунства, кібератак і можливих диверсій - насамперед проти критичної інфраструктури та енергетичних об’єктів Норвегії.

безпека (1040) Норвегія (904) росія (69977)
06.02.2026 12:50 Відповісти
06.02.2026 12:38 Відповісти
06.02.2026 12:35 Відповісти
Ну що ж, ви зробили це разом, починаючи з 2008 року.
06.02.2026 12:35 Відповісти
Використали просто.тасцинічно
06.02.2026 12:37 Відповісти
Это сделали все вместе. И мы в том числе. Вспомните хихикающую Юлю у ***** когда речь шла о Грузии. Эпоха фриков. Все как и в канун второй мировой.
06.02.2026 12:38 Відповісти
Там все-таки Ющенко їздив. І русні наші "Буки" на озброєнні армії Грузії тоді не сподобались.
06.02.2026 12:39 Відповісти
И у наше-же "мудрое" население выбрало себе президентом дважды судимого ставленника и любителя *****. Это чтобы добить страну наверняка. А про 2019 год уже можно и не говорить.
06.02.2026 12:50 Відповісти
Все-таки історія почалась з Грузії. До неї була "мюнхенська промова", у 2007.
06.02.2026 13:37 Відповісти
Ніт з кацапстаном історія почалася в Нью Йорку в 1991 році - тоді якогось ляда без відповідних документів і процедур кацапстан став членом ради безпеки ООН з правом вето .
06.02.2026 16:26 Відповісти
Мовчання і покірність українців породили кроваві ріки і ріки сльоз
06.02.2026 12:43 Відповісти
Розшифруй.
06.02.2026 12:57 Відповісти
Країну розкрадають 30 років.-мовчали
конституція не виконувалась --мовчали
Країна перетворили в корупційну клоаку -покірно давали хабарі та відкуплялись
Виїзжали люди міліонами від беззаконня та злиднів --раділи шо безвіз
Лізли туди де нас не чекають та зневажають
З 90 року країну покинуло половина населення
Стали найбіднішою країною європи
07.02.2026 12:19 Відповісти
Ну, за Юлю и Яныка часть нашего населения так глотки рвало, аж гай шумел. Так же, как и за "надо просто перестать стрелять" в 2019. Вот и перестали.
06.02.2026 13:04 Відповісти
Так само рвали глотки і за того шо обіцяв зупинити ато за часи та ющенка
07.02.2026 12:21 Відповісти
І почалося виправдання агресора - Ічкерію памятаєте чи як ?
06.02.2026 16:31 Відповісти
Все, як і раніше, прийде до ладу після нової світової війни - переможці створять нові Міжнародні інституції і встановлять новий світовий лад 🤔
06.02.2026 12:40 Відповісти
 
 