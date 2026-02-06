Світовий лад руйнується. Росія є головною загрозою безпеці Норвегії, - голова розвідки Стенсонес

Міжнародні інституції слабшають, а Росія становить найбільшу загрозу безпеці Норвегії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NRK, про це заявив голова розвідки Норвегії Нільс Андреас Стенсонес.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Ми маємо усвідомлювати, що світовий лад, яким ми його знали, руйнується. Міжнародні інституції, сформовані після Другої світової війни, послаблюються. Усе це підриває основу, на якій трималася безпека Норвегії", - наголосив Стенсонес.

Росія найбільша загроза Норвегії

Росію називають найбільшою загрозою національній безпеці країни.

З боку Москви очікують прихованих операцій впливу, шпигунства, кібератак і можливих диверсій - насамперед проти критичної інфраструктури та енергетичних об’єктів Норвегії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фредеріксен: Світовий порядок, який панував дотепер, закінчився. Не варто сподіватись на його відновлення