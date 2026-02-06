Світовий лад руйнується. Росія є головною загрозою безпеці Норвегії, - голова розвідки Стенсонес
Міжнародні інституції слабшають, а Росія становить найбільшу загрозу безпеці Норвегії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NRK, про це заявив голова розвідки Норвегії Нільс Андреас Стенсонес.
"Ми маємо усвідомлювати, що світовий лад, яким ми його знали, руйнується. Міжнародні інституції, сформовані після Другої світової війни, послаблюються. Усе це підриває основу, на якій трималася безпека Норвегії", - наголосив Стенсонес.
Росія найбільша загроза Норвегії
Росію називають найбільшою загрозою національній безпеці країни.
З боку Москви очікують прихованих операцій впливу, шпигунства, кібератак і можливих диверсій - насамперед проти критичної інфраструктури та енергетичних об’єктів Норвегії.
Топ коментарі
конституція не виконувалась --мовчали
Країна перетворили в корупційну клоаку -покірно давали хабарі та відкуплялись
Виїзжали люди міліонами від беззаконня та злиднів --раділи шо безвіз
Лізли туди де нас не чекають та зневажають
З 90 року країну покинуло половина населення
Стали найбіднішою країною європи