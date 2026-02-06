Мировой порядок рушится. Россия является главной угрозой безопасности Норвегии, - глава разведки Стенсонес

Андреас Стенсонес об угрозе РФ для Норвегии

Международные институты слабеют, а Россия представляет наибольшую угрозу безопасности Норвегии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NRK, об этом заявил глава разведки Норвегии Нильс Андреас Стенсонес.

"Мы должны осознавать, что мировой порядок, каким мы его знали, разрушается. Международные институты, сформированные после Второй мировой войны, ослабевают. Все это подрывает основу, на которой держалась безопасность Норвегии", - подчеркнул Стенсонес.

Россия — самая большая угроза Норвегии

Россию называют самой большой угрозой национальной безопасности страны. 

Со стороны Москвы ожидают скрытых операций влияния, шпионажа, кибератак и возможных диверсий - прежде всего против критической инфраструктуры и энергетических объектов Норвегии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фредериксен: Мировой порядок, который господствовал до сих пор, закончился. Не стоит надеяться на его восстановление

Ну що ж, ви зробили це разом, починаючи з 2008 року.
06.02.2026 12:35 Ответить
Використали просто.тасцинічно
06.02.2026 12:37 Ответить
Это сделали все вместе. И мы в том числе. Вспомните хихикающую Юлю у ***** когда речь шла о Грузии. Эпоха фриков. Все как и в канун второй мировой.
06.02.2026 12:38 Ответить
Там все-таки Ющенко їздив. І русні наші "Буки" на озброєнні армії Грузії тоді не сподобались.
06.02.2026 12:39 Ответить
И у наше-же "мудрое" население выбрало себе президентом дважды судимого ставленника и любителя *****. Это чтобы добить страну наверняка. А про 2019 год уже можно и не говорить.
06.02.2026 12:50 Ответить
Все-таки історія почалась з Грузії. До неї була "мюнхенська промова", у 2007.
06.02.2026 13:37 Ответить
Ніт з кацапстаном історія почалася в Нью Йорку в 1991 році - тоді якогось ляда без відповідних документів і процедур кацапстан став членом ради безпеки ООН з правом вето .
06.02.2026 16:26 Ответить
Мовчання і покірність українців породили кроваві ріки і ріки сльоз
06.02.2026 12:43 Ответить
Розшифруй.
06.02.2026 12:57 Ответить
Країну розкрадають 30 років.-мовчали
конституція не виконувалась --мовчали
Країна перетворили в корупційну клоаку -покірно давали хабарі та відкуплялись
Виїзжали люди міліонами від беззаконня та злиднів --раділи шо безвіз
Лізли туди де нас не чекають та зневажають
З 90 року країну покинуло половина населення
Стали найбіднішою країною європи
07.02.2026 12:19 Ответить
Ну, за Юлю и Яныка часть нашего населения так глотки рвало, аж гай шумел. Так же, как и за "надо просто перестать стрелять" в 2019. Вот и перестали.
06.02.2026 13:04 Ответить
Так само рвали глотки і за того шо обіцяв зупинити ато за часи та ющенка
07.02.2026 12:21 Ответить
І почалося виправдання агресора - Ічкерію памятаєте чи як ?
06.02.2026 16:31 Ответить
Все, як і раніше, прийде до ладу після нової світової війни - переможці створять нові Міжнародні інституції і встановлять новий світовий лад 🤔
06.02.2026 12:40 Ответить
 
 