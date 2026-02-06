Мировой порядок рушится. Россия является главной угрозой безопасности Норвегии, - глава разведки Стенсонес

Международные институты слабеют, а Россия представляет наибольшую угрозу безопасности Норвегии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NRK, об этом заявил глава разведки Норвегии Нильс Андреас Стенсонес.

"Мы должны осознавать, что мировой порядок, каким мы его знали, разрушается. Международные институты, сформированные после Второй мировой войны, ослабевают. Все это подрывает основу, на которой держалась безопасность Норвегии", - подчеркнул Стенсонес.

Россия — самая большая угроза Норвегии

Россию называют самой большой угрозой национальной безопасности страны.

Со стороны Москвы ожидают скрытых операций влияния, шпионажа, кибератак и возможных диверсий - прежде всего против критической инфраструктуры и энергетических объектов Норвегии.

