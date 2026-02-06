Украина уже меняет военное мышление НАТО, - посол Великобритании Кромптон

Европейским странам необходимо значительно больше инвестировать в "жесткую силу", усиливать собственную обороноспособность и двигаться к большей стратегической автономии, сохраняя при этом тесные и продуктивные отношения с Соединенными Штатами.

Об этом заявил посол Великобритании в Украине Нил Кромптон во время специальной сессии Киевского Форума по вопросам безопасности о глобальной ситуации и перспективах мира в Украине "12 лет войны. Что дальше?", информирует Цензор.НЕТ.

Дипломат подчеркнул, что несмотря на смену политических стилей в Вашингтоне, долгосрочные отношения между Европой и США остаются фундаментом безопасности. В то же время сама Европа должна быстрее реагировать на вызовы, которые Россия создает еще с 2014 года.

Европа должна инвестировать больше в собственную оборону

"Главный урок в том, что Европе нужно больше инвестировать в оборону, становиться сильнее и брать на себя больше ответственности за собственную безопасность, сохраняя стратегические отношения с Соединенными Штатами", - заявил Нил Кромптон.

По его словам, во многих европейских столицах уже происходят "эпохальные изменения" в оборонной политике. Инвестиции в оборону существенно выросли, в частности в Германии и других странах ЕС. Это прямое следствие действий Путина и осознания того, что безопасность Украины и безопасность Европы неотделимы друг от друга.

Британский дипломат подчеркивает, что Великобритания вместе с Францией и другими партнерами активно координирует вопросы гарантий безопасности для Украины, в частности в рамках Коалиции желающих. Речь идет не только о санкциях, но и о долгосрочном усилении военно-промышленных возможностей Европы, модернизации ядерного сдерживания и развитии обычных вооруженных сил.

Украинский опыт меняет подходы НАТО

"То, что произошло, кардинально изменило стратегическое мышление в Великобритании относительно восстановления нашей мощности ядерного сдерживания и усиления обычных сил", - отметил Нил Кромптон.

Он подчеркнул, что любые переговорные процессы возможны только тогда, когда Украина имеет уверенность в мощном отсечении в случае новой агрессии России. "У вас лучшая армия в Европе, самый большой боевой опыт. Мы все учимся у вас. Вы уже изменили подходы НАТО к ведению войны", - подчеркнул дипломат.

По его словам, партнеры активно обсуждают возможности финансирования перевооружения и модернизации украинских сил, обеспечения их современной техникой и вооружением. Отдельно он упомянул политический сигнал Кремлю и готовность европейских стран рассматривать присутствие своих сил в различных сферах при поддержке США.

