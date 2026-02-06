Новости Киевский форум по безопасности
Украина уже меняет военное мышление НАТО, - посол Великобритании Кромптон

Посол Великобритании Нил Кромптон о безопасности Украины

Европейским странам необходимо значительно больше инвестировать в "жесткую силу", усиливать собственную обороноспособность и двигаться к большей стратегической автономии, сохраняя при этом тесные и продуктивные отношения с Соединенными Штатами.

Об этом заявил посол Великобритании в Украине Нил Кромптон во время специальной сессии Киевского Форума по вопросам безопасности о глобальной ситуации и перспективах мира в Украине "12 лет войны. Что дальше?", информирует Цензор.НЕТ.

  • Дипломат подчеркнул, что несмотря на смену политических стилей в Вашингтоне, долгосрочные отношения между Европой и США остаются фундаментом безопасности. В то же время сама Европа должна быстрее реагировать на вызовы, которые Россия создает еще с 2014 года.

Европа должна инвестировать больше в собственную оборону

"Главный урок в том, что Европе нужно больше инвестировать в оборону, становиться сильнее и брать на себя больше ответственности за собственную безопасность, сохраняя стратегические отношения с Соединенными Штатами", - заявил Нил Кромптон.

По его словам, во многих европейских столицах уже происходят "эпохальные изменения" в оборонной политике. Инвестиции в оборону существенно выросли, в частности в Германии и других странах ЕС. Это прямое следствие действий Путина и осознания того, что безопасность Украины и безопасность Европы неотделимы друг от друга.

Британский дипломат подчеркивает, что Великобритания вместе с Францией и другими партнерами активно координирует вопросы гарантий безопасности для Украины, в частности в рамках Коалиции желающих. Речь идет не только о санкциях, но и о долгосрочном усилении военно-промышленных возможностей Европы, модернизации ядерного сдерживания и развитии обычных вооруженных сил.

Украинский опыт меняет подходы НАТО

"То, что произошло, кардинально изменило стратегическое мышление в Великобритании относительно восстановления нашей мощности ядерного сдерживания и усиления обычных сил", - отметил Нил Кромптон.

Он подчеркнул, что любые переговорные процессы возможны только тогда, когда Украина имеет уверенность в мощном отсечении в случае новой агрессии России. "У вас лучшая армия в Европе, самый большой боевой опыт. Мы все учимся у вас. Вы уже изменили подходы НАТО к ведению войны", - подчеркнул дипломат.

По его словам, партнеры активно обсуждают возможности финансирования перевооружения и модернизации украинских сил, обеспечения их современной техникой и вооружением. Отдельно он упомянул политический сигнал Кремлю и готовность европейских стран рассматривать присутствие своих сил в различных сферах при поддержке США.

безопасность (1193) Великобритания (5281) Форум (181) Яценюк Арсений (7811)
Ядерна зброя краща за нато.
06.02.2026 21:41 Ответить
А Зельона влада вже давно перестала мислити про НАТО.
06.02.2026 21:45 Ответить
А в Україні в військовому керівництві совки як були так вони і зосталися
06.02.2026 22:09 Ответить
як відсилати "двушки" на маскву ? ... задавимо московію баблом
06.02.2026 22:11 Ответить
НАТО - неоднорідна структура. Так, тут сказано за розділ по лінії Європа-США; але явно почав відчуватися розділ між європейськмими країнами-членами НАТО на союзників ******* і т.зв. "традиційної" Європи. Так от, наші союзники-європейці (і Канада сюди відноситься) мають втямити, що ***** не стане фізично завойовувати віддалених від нього членів НАТО (в випадку перемоги над Україною з подальщою колонізацією). А от на країни Балтії, не виключено Польщу та Фінляндію - цілком здатен напасти. Однак на цьому хороші новини для Німеччини, Франції, Іспанїі, Італії іже з ними закінчуються. Якщо лаптєстан посилиться, дотиснувши Україну, він буде постійно шантажувати війною "стару Європу", хай навіть лише "гібридною", і так буде впливати на всі політичні рішення там. Це означатиме, що Євросоюз просто втратить політичну незалежність; і буде робити тільки те, що Москва дозволить робити. А це дуже швидко вдарить по добробуту населення ЄС, причому не на роки, а на десятиліття. З минулої ситуації "Росія - сировинний придаток Європи" постане ситуація "Європа - технологічний придаток Росії". Сьогодні тільки Україна стоїть між ******** Європою і ось таким її майбутнім. Тому реальний вибір Європи - більші, але обмежені витрати сьогодні, щоб допомогти Україні не просто вистояти, а виграти цю війну; або значно більші ризики та втрати завтра, якщо її сьогоднішніх внесків виявиться замало для ПОРАЗКИ Росії, яка зламає її прагнення до подальшої агресії. Завтрашній добробут Європи цілком залежить від того, хто переможе в російсько-українській війні. І про це вона мусить подбати насамперед, і подбати сьогодні.
06.02.2026 22:11 Ответить
 
 