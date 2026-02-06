РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
19627 посетителей онлайн
Новости Киевский форум по безопасности
477 7

Дэвид Петреус: США остаются критически важным союзником для безопасности Европы

Дэвид Петреус во время специальной сессии Киевского форума по безопасности

Несмотря на разговоры об изоляционизме и изменении стиля американской политики, Соединенные Штаты не отходят от глобальной роли в сфере безопасности.

Об этом заявил член Совета Безопасности Киевского Безопасностного Форума, командующий Центральным командованием США в 2008-2010 годах, директор Центрального разведывательного управления США в 2011-2012 годах генерал Дэвид Петреус во время специальной сессии Киевского Форума по вопросам безопасности о глобальной ситуации и перспективах мира в Украине "12 лет войны. Что дальше?".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

США сохраняют глобальную роль в области безопасности, несмотря на политические дискуссии

Петреус отметил, что лозунг "America is First" все чаще трактуют как "America is Alone", однако это, по его мнению, является преувеличением. В истории США уже были периоды глубокой внутренней турбулентности - от протестов против войны во Вьетнаме - до политических кризисов 1970-х годов - однако это не привело к стратегическому сворачиванию международной роли страны.

Дэвид Петреус признает, что нынешний президент США Дональд Трамп ведет переговоры в принципиально ином стиле, демонстрируя жесткость и склонность к давлению перед началом диалога. В то же время, реальная политика определяется не риторикой, а решениями Конгресса, бюджетами и долгосрочными интересами.

"Нужно обращать внимание не только на заявления, но и на деньги и политику. Конгресс не позволил существенного сокращения присутствия США в Европе", – подчеркнул американский военный.

По его словам, Соединенные Штаты тратят на оборону более чем в два раза больше, чем все европейские страны вместе взятые, и это объективно делает их незаменимыми для системы безопасности Запада.

Читайте также: Эта война длится 12 лет – вдвое дольше, чем Вторая мировая, – Арсений Яценюк

Война в Украине формирует новую модель современных боевых действий

В то же время генерал подчеркнул, что война в Украине стала катализатором изменений для всех армий мира, и союзники обязаны быстро учиться на украинском опыте – прежде всего, в сфере беспилотных систем, организации войск и инноваций.

"Мы должны изменить нашу концепцию войны, нашу организационную структуру. Украина уже имеет отдельный род войск – Силы беспилотных систем. За этим – будущее", – считает он.

По мнению военного, именно технологические решения позволяют стране с меньшей экономикой и населением эффективно противостоять значительно более крупному противнику.

Читайте также: Мировой порядок рушится. Россия является главной угрозой безопасности Норвегии, – глава разведки Стенсонес

Дэвид Петреус подчеркнул, что американская экономика сейчас демонстрирует высокую стабильность, производительность и инновационность, а США остаются главным магнитом для иностранных инвестиций. Это создает ресурсную базу для долгосрочного лидерства в сфере безопасности.

Подводя итог, он отметил, что союзники должны не только поддерживать Украину, но и учиться у нее, поскольку именно украинский опыт сегодня формирует новую модель современной войны. "Я не верю, что мы, как союзники, не сможем усвоить эти уроки. Украина уже показывает, каким будет будущее войны", - подчеркнул генерал.

  • "Відкрий Україну" – международный фонд, основанный в 2007 году по инициативе Арсения Яценюка для укрепления авторитета Украины в мире. Фонд ежегодно организует Киевский форум по вопросам безопасности, который стал ведущей международной дискуссионной платформой в Украине по вопросам войны и мира, а также молодежный Киевский форум по вопросам безопасности для развития нового поколения украинских лидеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12 лет войны. Что дальше?: Киевский форум по вопросам безопасности проводит специальное мероприятие. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Автор: 

безопасность (1193) США (29389) Яценюк Арсений (7811) война в Украине (8250)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову екс щось на пенсії спрогнозував - це як би кучма тепер про незалежність України розповідав!
показать весь комментарий
06.02.2026 19:52 Ответить
Це тільки в його уяві. Трамп опустив США далі нікуда.
показать весь комментарий
06.02.2026 19:52 Ответить
Тромб вже сере в штани в прямому ефірі і на відкритій пресконференції з журналістами в Білому Дурдомі. Америку ще ніколи так не опускали як при Тромбі
показать весь комментарий
06.02.2026 20:46 Ответить
тем не менее
американские оккупационные войска никуда из европы не ушли
показать весь комментарий
06.02.2026 21:55 Ответить
США залишаються критично важливим союзником для безпеки Європи.
Абсолютна цинічна заява,враховуючи те,що Тромп чуть ли не "цілується" с Пуйлом.
показать весь комментарий
06.02.2026 20:03 Ответить
Сша вже обісрались на весь світ зрадивши своїх союзників і відновивши стосунки з ворогами америки. А Тромб вже обісравсяв прямому ефірі перед десятками журналістів в Білому Дурдомі. Після чого журналістів екстрено вивели з зали а Тромба повели мити. А дебіли до сих пір вірять що Гамерика їх захистить
показать весь комментарий
06.02.2026 20:42 Ответить
 
 