Дэвид Петреус: США остаются критически важным союзником для безопасности Европы
Несмотря на разговоры об изоляционизме и изменении стиля американской политики, Соединенные Штаты не отходят от глобальной роли в сфере безопасности.
Об этом заявил член Совета Безопасности Киевского Безопасностного Форума, командующий Центральным командованием США в 2008-2010 годах, директор Центрального разведывательного управления США в 2011-2012 годах генерал Дэвид Петреус во время специальной сессии Киевского Форума по вопросам безопасности о глобальной ситуации и перспективах мира в Украине "12 лет войны. Что дальше?".
США сохраняют глобальную роль в области безопасности, несмотря на политические дискуссии
Петреус отметил, что лозунг "America is First" все чаще трактуют как "America is Alone", однако это, по его мнению, является преувеличением. В истории США уже были периоды глубокой внутренней турбулентности - от протестов против войны во Вьетнаме - до политических кризисов 1970-х годов - однако это не привело к стратегическому сворачиванию международной роли страны.
Дэвид Петреус признает, что нынешний президент США Дональд Трамп ведет переговоры в принципиально ином стиле, демонстрируя жесткость и склонность к давлению перед началом диалога. В то же время, реальная политика определяется не риторикой, а решениями Конгресса, бюджетами и долгосрочными интересами.
"Нужно обращать внимание не только на заявления, но и на деньги и политику. Конгресс не позволил существенного сокращения присутствия США в Европе", – подчеркнул американский военный.
По его словам, Соединенные Штаты тратят на оборону более чем в два раза больше, чем все европейские страны вместе взятые, и это объективно делает их незаменимыми для системы безопасности Запада.
Война в Украине формирует новую модель современных боевых действий
В то же время генерал подчеркнул, что война в Украине стала катализатором изменений для всех армий мира, и союзники обязаны быстро учиться на украинском опыте – прежде всего, в сфере беспилотных систем, организации войск и инноваций.
"Мы должны изменить нашу концепцию войны, нашу организационную структуру. Украина уже имеет отдельный род войск – Силы беспилотных систем. За этим – будущее", – считает он.
По мнению военного, именно технологические решения позволяют стране с меньшей экономикой и населением эффективно противостоять значительно более крупному противнику.
Дэвид Петреус подчеркнул, что американская экономика сейчас демонстрирует высокую стабильность, производительность и инновационность, а США остаются главным магнитом для иностранных инвестиций. Это создает ресурсную базу для долгосрочного лидерства в сфере безопасности.
Подводя итог, он отметил, что союзники должны не только поддерживать Украину, но и учиться у нее, поскольку именно украинский опыт сегодня формирует новую модель современной войны. "Я не верю, что мы, как союзники, не сможем усвоить эти уроки. Украина уже показывает, каким будет будущее войны", - подчеркнул генерал.
- "Відкрий Україну" – международный фонд, основанный в 2007 году по инициативе Арсения Яценюка для укрепления авторитета Украины в мире. Фонд ежегодно организует Киевский форум по вопросам безопасности, который стал ведущей международной дискуссионной платформой в Украине по вопросам войны и мира, а также молодежный Киевский форум по вопросам безопасности для развития нового поколения украинских лидеров.
американские оккупационные войска никуда из европы не ушли
Абсолютна цинічна заява,враховуючи те,що Тромп чуть ли не "цілується" с Пуйлом.