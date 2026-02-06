США залишаються критично важливим союзником для безпеки Європи, - генерал Петреус

Попри розмови про ізоляціонізм і зміну стилю американської політики, Сполучені Штати не відходять від глобальної ролі у сфері безпеки.

Про це заявив член Ради Безпеки Київського Безпекового Форуму, командувач Центрального командування США у 2008-2010 роках, директор Центрального розвідувального управління США у 2011–2012 роках генерал Девід Петреус під час спеціальної сесії Київського Безпекового Форуму про глобальну ситуацію та перспективи миру в Україні "12 років війни. Що далі?".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

США зберігають глобальну безпекову роль попри політичні дискусії

Петреус зауважив, що гасло "America First" дедалі частіше трактують як "America Alone", однак це, на його думку, є перебільшенням. В історії США вже були періоди глибокої внутрішньої турбулентності: від протестів проти війни у В’єтнамі до політичних криз 1970-х років – однак це не призвело до стратегічного згортання міжнародної ролі країни.

Девід Петреус визнає, що нинішній президент США Дональд Трамп веде переговори в принципово іншому стилі, демонструючи жорсткість і схильність до тиску перед початком діалогу. Водночас реальна політика визначається не риторикою, а рішеннями Конгресу, бюджетами та довгостроковими інтересами.

"Варто звертати увагу не лише на заяви, а й на гроші і політику. Конгрес не дозволив суттєвого скорочення присутності США в Європі", – наголосив американський військовий.

За його словами, Сполучені Штати витрачають на оборону більш ніж удвічі більше, ніж усі європейські країни разом, і це об’єктивно робить їх незамінними для системи безпеки Заходу.

Також читайте: Ця війна триває 12 років - удвічі довше аніж Друга Світова, - Арсеній Яценюк

Війна в Україні формує нову модель сучасних бойових дій

Водночас генерал підкреслив, що війна в Україні стала каталізатором змін для всіх армій світу, і союзники зобов’язані швидко вчитися на українському досвіді – насамперед у сфері безпілотних систем, організації військ та інновацій.

"Ми повинні змінити нашу концепцію війни, нашу організаційну структуру. Україна вже має окремий рід сил – сили безпілотних систем. За цим – майбутнє", – вважає він.

На думку військового, саме технологічні рішення дозволяють країні з меншою економікою та населенням ефективно протистояти значно більшому противнику.

Також читайте: Світовий лад руйнується. Росія є головною загрозою безпеці Норвегії, - голова розвідки Стенсонес

Девід Петреус наголосив, що американська економіка нині демонструє високу стабільність, продуктивність та інноваційність, а США залишаються головним магнітом для іноземних інвестицій. Це створює ресурсну базу для довгострокового лідерства у сфері безпеки.

Підсумовуючи, він зазначив, що союзники мають не лише підтримувати Україну, а й вчитися у неї, адже саме український досвід сьогодні формує нову модель сучасної війни. "Я не вірю, що ми як союзники не зможемо засвоїти ці уроки. Україна вже показує, яким є майбутнє війни", – підкреслив генерал.

"Відкрий Україну" – міжнародний фонд, заснований у 2007 році за ініціативи Арсенія Яценюка для зміцнення авторитету України у світі. Фонд щороку організовує Київський Безпековий Форум, який став провідною міжнародною дискусійною платформою в Україні з питань війни та миру, а також молодіжний Київський Безпековий Форум для розвитку нового покоління українських лідерів та лідерок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12 років війни. Що далі?: Київський безпековий форум проводить спеціальну подію. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ