США залишаються критично важливим союзником для безпеки Європи, - генерал Петреус
Попри розмови про ізоляціонізм і зміну стилю американської політики, Сполучені Штати не відходять від глобальної ролі у сфері безпеки.
Про це заявив член Ради Безпеки Київського Безпекового Форуму, командувач Центрального командування США у 2008-2010 роках, директор Центрального розвідувального управління США у 2011–2012 роках генерал Девід Петреус під час спеціальної сесії Київського Безпекового Форуму про глобальну ситуацію та перспективи миру в Україні "12 років війни. Що далі?".
США зберігають глобальну безпекову роль попри політичні дискусії
Петреус зауважив, що гасло "America First" дедалі частіше трактують як "America Alone", однак це, на його думку, є перебільшенням. В історії США вже були періоди глибокої внутрішньої турбулентності: від протестів проти війни у В’єтнамі до політичних криз 1970-х років – однак це не призвело до стратегічного згортання міжнародної ролі країни.
Девід Петреус визнає, що нинішній президент США Дональд Трамп веде переговори в принципово іншому стилі, демонструючи жорсткість і схильність до тиску перед початком діалогу. Водночас реальна політика визначається не риторикою, а рішеннями Конгресу, бюджетами та довгостроковими інтересами.
"Варто звертати увагу не лише на заяви, а й на гроші і політику. Конгрес не дозволив суттєвого скорочення присутності США в Європі", – наголосив американський військовий.
За його словами, Сполучені Штати витрачають на оборону більш ніж удвічі більше, ніж усі європейські країни разом, і це об’єктивно робить їх незамінними для системи безпеки Заходу.
Війна в Україні формує нову модель сучасних бойових дій
Водночас генерал підкреслив, що війна в Україні стала каталізатором змін для всіх армій світу, і союзники зобов’язані швидко вчитися на українському досвіді – насамперед у сфері безпілотних систем, організації військ та інновацій.
"Ми повинні змінити нашу концепцію війни, нашу організаційну структуру. Україна вже має окремий рід сил – сили безпілотних систем. За цим – майбутнє", – вважає він.
На думку військового, саме технологічні рішення дозволяють країні з меншою економікою та населенням ефективно протистояти значно більшому противнику.
Девід Петреус наголосив, що американська економіка нині демонструє високу стабільність, продуктивність та інноваційність, а США залишаються головним магнітом для іноземних інвестицій. Це створює ресурсну базу для довгострокового лідерства у сфері безпеки.
Підсумовуючи, він зазначив, що союзники мають не лише підтримувати Україну, а й вчитися у неї, адже саме український досвід сьогодні формує нову модель сучасної війни. "Я не вірю, що ми як союзники не зможемо засвоїти ці уроки. Україна вже показує, яким є майбутнє війни", – підкреслив генерал.
- "Відкрий Україну" – міжнародний фонд, заснований у 2007 році за ініціативи Арсенія Яценюка для зміцнення авторитету України у світі. Фонд щороку організовує Київський Безпековий Форум, який став провідною міжнародною дискусійною платформою в Україні з питань війни та миру, а також молодіжний Київський Безпековий Форум для розвитку нового покоління українських лідерів та лідерок.
американские оккупационные войска никуда из европы не ушли
Абсолютна цинічна заява,враховуючи те,що Тромп чуть ли не "цілується" с Пуйлом.