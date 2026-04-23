Украина воюет не только за территории. Это война за ценности и суверенитет, - принц Гарри
Британский принц Гарри, прибывший с визитом в Киев, отметил, что мир не должен забывать о войне в Украине и игнорировать ее последствия
Об этом он заявил во время Киевского форума по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ.
Заявление принца
"Я здесь не как политик, а как солдат, понимающий военную службу, как гуманитарный деятель, видящий человеческую цену конфликта, и как друг Украины, считающий, что мир не должен забывать об этой войне и игнорировать ее последствия", - подчеркнул он во время своего третьего визита в Киев.
Гарри отметил, что война в Украине - это не только война за территории.
"Это война за ценности, за суверенитет, за то, будут ли отстояны принципы, на которых основана наша демократия. ... Украина находится на передовой современной войны, разрабатывая самые передовые дроны в мире, адаптируясь и формируя гибкие Вооруженные силы", - сказал он.
Киевский Форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну", - главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.
Цензор.НЕТ является информационным партнером Киевского форума по безопасности.
