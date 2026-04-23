Украина воюет не только за территории. Это война за ценности и суверенитет, - принц Гарри

Принц Гарри сделал заявление о войне в Украине

Британский принц Гарри, прибывший с визитом в Киев, отметил, что мир не должен забывать о войне в Украине и игнорировать ее последствия  

Об этом он заявил во время Киевского форума по безопасности, сообщает Цензор.НЕТ.

Заявление принца

"Я здесь не как политик, а как солдат, понимающий военную службу, как гуманитарный деятель, видящий человеческую цену конфликта, и как друг Украины, считающий, что мир не должен забывать об этой войне и игнорировать ее последствия", - подчеркнул он во время своего третьего визита в Киев.

Гарри отметил, что война в Украине - это не только война за территории.

"Это война за ценности, за суверенитет, за то, будут ли отстояны принципы, на которых основана наша демократия. ... Украина находится на передовой современной войны, разрабатывая самые передовые дроны в мире, адаптируясь и формируя гибкие Вооруженные силы", - сказал он.

Смотрите: Принц Гарри прибыл в Украину по приглашению Киевского форума по безопасности. ВИДЕО

Киевский Форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну", - главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Цензор.НЕТ является информационным партнером Киевского форума по безопасности.

Читайте: Украина точно не проиграет в войне, но если снизить темпы - будут риски, - Буданов

принц (37) Киевский форум по безопасности (158)
Топ комментарии
+2
Принц Гаррі пишається Захисниками України!!
Але гниди з Урядового кварталу та призначені на посади істоти, створили собі ОЗУ!!

447 млн грн збитків для "Укренерго": викрито схему маніпуляції з електроенергією. ФОТОрепортаж

Викрито схему розкрадання коштів ПрАТ НЕК "Укренерго", що діяла протягом 2022-2024 років.

Про це https://t.me/ruslan_kravchenko_ua/831 повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3611984
23.04.2026 14:05 Ответить
+2
Цікаво а скільки членів сім'ї кварталу на передовій?
23.04.2026 14:11 Ответить
+1
А ще за статки,будинки та рахунки дупатутів та нардупів!
23.04.2026 14:15 Ответить
23.04.2026 14:05 Ответить
І що з того? Все одно знайдуться 40%-45% дебілів,які підтримують Зелю.
23.04.2026 14:19 Ответить
Їх у 2019 році було десь із 43% (73% від явки бл. 60%); тепер, хочу сподіватися, трохи поменшало.
23.04.2026 14:33 Ответить
Гаррі молоток! - член Королівської сім"ї пішов на війну в Афган
23.04.2026 14:07 Ответить
Цікаво а скільки членів сім'ї кварталу на передовій?
23.04.2026 14:11 Ответить
НАСМІШИЛИ. Вони прийшли заробляти гроші а не щоб вмерти
23.04.2026 14:19 Ответить
не заробляти а красти.
23.04.2026 14:42 Ответить
За цінності? В боротьбі рашки проти рашки точно переможе РАШКА!
23.04.2026 14:13 Ответить
А ще за статки,будинки та рахунки дупатутів та нардупів!
23.04.2026 14:15 Ответить
Точно що за цінності!
Ми навіть знаємо власників тих цінностей!
23.04.2026 14:21 Ответить
на жаль, українці виявилися дуже недолугими, та просрали те щастя що відвалилося їм у руки!
за яке, билися, ціною життя та про що мріяли пращури!
українці дозволили етнічному юдоклану взяти в заручники україну.
і, задовго до 2019!!!!
бо, постійні вибори та революції, не дозволяли зробити з нас белорусів.
то ж кегебе домовились з юдокланом, на продаж. на місце президента всадили зеленого гундосого дебільчика. для остточної угоди звозили в оман, з показовим збиттям українського літака.
але, українці, все ж виявилися українцями, і за свій вишневий садочок вперлися на смерть.
23.04.2026 14:25 Ответить
Принц Гарі за невеличкий гонорар озвучить будь що з папірця.
23.04.2026 14:33 Ответить
 
 