Україна воює не лише за території. Це війна за цінності та суверенітет, - принц Гаррі
Британський принц Гаррі, який прибув із візитом до Києва, зазначив, що світ не має забувати війну в Україні та ігнорувати її наслідки
Про це він заявив під час Київського безпекового форуму, інформує Цензор.НЕТ.
Заява принца
"Я тут не як політик, а я солдат, який розуміє військову службу, як гуманітарій, який бачить людську ціну конфлікту, та як друг України, який вважає, що світ не має забувати про цю війну та ігнорувати її наслідки", - наголосив він під час свого третього візиту до Києва.
Гаррі зазначив, що війна в Україні - це не лише війна за території.
"Це війна за цінності, за суверенітет, за те, чи будуть відстояні принципи, на яких ґрунтується наша демократія. ... Україна перебуває на передньому краї сучасної війни, розробляючи найпередовіші дрони у світі, адаптуючись та формуючи гнучкі Збройні сили", - пояснив він.
Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", - головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.
Цензор.НЕТ є інформаційним партнером Київського Безпекового Форуму.
447 млн грн збитків для "Укренерго": викрито схему маніпуляції з електроенергією. ФОТОрепортаж
Викрито схему розкрадання коштів ПрАТ НЕК "Укренерго", що діяла протягом 2022-2024 років.
Про це https://t.me/ruslan_kravchenko_ua/831 повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3611984
