1 627 17

Україна воює не лише за території. Це війна за цінності та суверенітет, - принц Гаррі

Принц Гаррі зробив заяву про війну в Україні

Британський принц Гаррі, який прибув із візитом до Києва, зазначив, що світ не має забувати війну в Україні та ігнорувати її наслідки  

Про це він заявив під час Київського безпекового форуму, інформує Цензор.НЕТ.

Заява принца

"Я тут не як політик, а я солдат, який розуміє військову службу, як гуманітарій, який бачить людську ціну конфлікту, та як друг України, який вважає, що світ не має забувати про цю війну та ігнорувати її наслідки", - наголосив він під час свого третього візиту до Києва.

Гаррі зазначив, що війна в Україні - це не лише війна за території.

"Це війна за цінності, за суверенітет, за те, чи будуть відстояні принципи, на яких ґрунтується наша демократія. ... Україна перебуває на передньому краї сучасної війни, розробляючи найпередовіші дрони у світі, адаптуючись та формуючи гнучкі Збройні сили", - пояснив він.

Дивіться: Принц Гаррі прибув в Україну на запрошення Київського Безпекового Форуму. ВIДЕО

Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", - головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

Цензор.НЕТ є інформаційним партнером Київського Безпекового Форуму.

Читайте: Україна точно не програє у війні, але якщо зменшити темпи - будуть ризики, - Буданов

Топ коментарі
Цікаво а скільки членів сім'ї кварталу на передовій?
23.04.2026 14:11 Відповісти
Принц Гаррі пишається Захисниками України!!
Але гниди з Урядового кварталу та призначені на посади істоти, створили собі ОЗУ!!

447 млн грн збитків для "Укренерго": викрито схему маніпуляції з електроенергією. ФОТОрепортаж

Викрито схему розкрадання коштів ПрАТ НЕК "Укренерго", що діяла протягом 2022-2024 років.

Про це https://t.me/ruslan_kravchenko_ua/831 повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3611984
23.04.2026 14:05 Відповісти
НАСМІШИЛИ. Вони прийшли заробляти гроші а не щоб вмерти
23.04.2026 14:19 Відповісти
23.04.2026 14:05 Відповісти
І що з того? Все одно знайдуться 40%-45% дебілів,які підтримують Зелю.
23.04.2026 14:19 Відповісти
Їх у 2019 році було десь із 43% (73% від явки бл. 60%); тепер, хочу сподіватися, трохи поменшало.
23.04.2026 14:33 Відповісти
Гаррі молоток! - член Королівської сім"ї пішов на війну в Афган
23.04.2026 14:07 Відповісти
Цікаво а скільки членів сім'ї кварталу на передовій?
23.04.2026 14:11 Відповісти
НАСМІШИЛИ. Вони прийшли заробляти гроші а не щоб вмерти
23.04.2026 14:19 Відповісти
не заробляти а красти.
23.04.2026 14:42 Відповісти
За цінності? В боротьбі рашки проти рашки точно переможе РАШКА!
23.04.2026 14:13 Відповісти
А ще за статки,будинки та рахунки дупатутів та нардупів!
23.04.2026 14:15 Відповісти
Точно що за цінності!
Ми навіть знаємо власників тих цінностей!
23.04.2026 14:21 Відповісти
на жаль, українці виявилися дуже недолугими, та просрали те щастя що відвалилося їм у руки!
за яке, билися, ціною життя та про що мріяли пращури!
українці дозволили етнічному юдоклану взяти в заручники україну.
і, задовго до 2019!!!!
бо, постійні вибори та революції, не дозволяли зробити з нас белорусів.
то ж кегебе домовились з юдокланом, на продаж. на місце президента всадили зеленого гундосого дебільчика. для остточної угоди звозили в оман, з показовим збиттям українського літака.
але, українці, все ж виявилися українцями, і за свій вишневий садочок вперлися на смерть.
23.04.2026 14:25 Відповісти
Принц Гарі за невеличкий гонорар озвучить будь що з папірця.
23.04.2026 14:33 Відповісти
Служив в зоні бойових дій в Афгагістані. І не перебирав папірці при штабі, а служив як пілот вертольота Apache. А хто з еліти України підходив ближче за 100 км до лінії фронту?
23.04.2026 14:57 Відповісти
На превеликий жаль не бути ніколи Гарі королем . Тільки Уилли є наслідним принцем .
23.04.2026 15:06 Відповісти
а ще за те, щоб наші олігархи і можновладці жили в країнах НАТО як боги на віллах за сотні мільйонів доларів
23.04.2026 16:22 Відповісти
 
 