Принц Гаррі прибув в Україну на запрошення Київського Безпекового Форуму. ВIДЕО

Британський принц Гаррі прибув із візитом до України на запрошення Київського Безпекового Форуму.

Про це повідомила пресслужба Форуму, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Принц Гаррі, герцог Сассекський, засновник Фундації Ігор Нескорених, прибув в Україну на запрошення Київського Безпекового Форуму.

Повідомляється, що він візьме участь у 18-му КБФ – звернеться до учасників Форуму та долучиться до однієї з панелей за участі українських ветеранів.

Журналіст Кріс Шип оприлюднив відео з прибуттям принца.

Журналістам принц сказав, що хотів "нагадати людям вдома та по всьому світу, з чим зіткнулася Україна, і підтримати людей і партнерів, які щодня, щохвилини виконують надзвичайну роботу в неймовірно складних умовах".

