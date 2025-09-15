Принц Гаррі про меморіальний комплекс у Києві: "Це одна з найсумніших речей, які я коли-небудь бачив". ФОТОрепортаж

Нещодавно, 12 вересня принц Гаррі вперше відвідав Київ, де зустрівся з ветеранами війни, прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко та вшанував пам’ять полеглих захисників на Майдані Незалежності.

Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Під час відвідин народного меморіалу герцог Сассекський прагнув побути наодинці серед тиші. "Я хотів знайти місце, де можна було б покласти вінок у тиші, подалі від усіх. Боже мій, там як у лабіринті. Чесно кажучи, це одна з найсумніших речей, які я коли-небудь бачив. Але також і одна з найкрасивіших", - сказав Гаррі.

Принц також назвав війну "непотрібною" та зазначив, що її можна було уникнути. Як зазначається, його приїзд викликав ажіотаж: багато людей прагнули обійняти герцога і висловити вдячність. Засновниця центру Superhumans Ольга Руднєва наголосила, що візит Гаррі є символом перемоги та сили: "Люди дивляться на нього та його військовий досвід і бачать, що він не боїться приїхати до України".

ЗМІ також припускають, що під час поїздки могла відбутися закрита зустріч принца з президентом Володимиром Зеленським, однак офіційного підтвердження цьому немає.

