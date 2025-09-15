УКР
Візит принца Гаррі до України
Принц Гаррі про меморіальний комплекс у Києві: "Це одна з найсумніших речей, які я коли-небудь бачив". ФОТОрепортаж

Нещодавно, 12 вересня принц Гаррі вперше відвідав Київ, де зустрівся з ветеранами війни, прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко та вшанував пам’ять полеглих захисників на Майдані Незалежності.

Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Під час відвідин народного меморіалу герцог Сассекський прагнув побути наодинці серед тиші. "Я хотів знайти місце, де можна було б покласти вінок у тиші, подалі від усіх. Боже мій, там як у лабіринті. Чесно кажучи, це одна з найсумніших речей, які я коли-небудь бачив. Але також і одна з найкрасивіших", - сказав Гаррі.

Принц Гаррі відвідав меморіальний комплекс у Києві
Фото: Center for Countering Disinformation
Принц Гаррі відвідав меморіальний комплекс у Києві
Фото: Center for Countering Disinformation

Принц також назвав війну "непотрібною" та зазначив, що її можна було уникнути. Як зазначається, його приїзд викликав ажіотаж: багато людей прагнули обійняти герцога і висловити вдячність. Засновниця центру Superhumans Ольга Руднєва наголосила, що візит Гаррі є символом перемоги та сили: "Люди дивляться на нього та його військовий досвід і бачать, що він не боїться приїхати до України".

ЗМІ також припускають, що під час поїздки могла відбутися закрита зустріч принца з президентом Володимиром Зеленським, однак офіційного підтвердження цьому немає.

+3
але путіністка Нетребко на днях таки виступила в Лондоні в королівській опері, не зважаючи на протести. То ж навіщо тут ті соплі королівських осіб, якщо "російська культура" ще досі настільки "цінна", що від неї не можуть відмовитися на Заході хоча б на період війни і масових вбивств і руйнувань в Україні
15.09.2025 11:29 Відповісти
+2
Ми с тобой одной крові, принц Гаррі. Ми - европейці, індоарійці, кельти.
А золота орда знищує европейців
15.09.2025 10:43 Відповісти
+2
Империя мифов: Москва воюет за право врать

https://youtu.be/Z7hLg-RCqzg?si=8B3eDvb_5H65-lCC
15.09.2025 10:45 Відповісти
Ми с тобой одной крові, принц Гаррі. Ми - европейці, індоарійці, кельти.
А золота орда знищує европейців
15.09.2025 10:43 Відповісти
Империя мифов: Москва воюет за право врать

https://youtu.be/Z7hLg-RCqzg?si=8B3eDvb_5H65-lCC
15.09.2025 10:45 Відповісти
все ок, але яким боком ми та англійці до кельтів? ми слов'яни, англійці - германці!
15.09.2025 11:06 Відповісти
Вам по історії неуд. Вивчайте історию не по кацапським брехливим книгам
РОЗСЕЛЕННЯ КЕЛЬТІВ ДО Н Є
15.09.2025 11:34 Відповісти
Без претензій, чисто статистично, скільки тих нещасних кельтів було, щоб такий ареал обійняти ??
15.09.2025 11:44 Відповісти
яким боком розселення кельтів до нашої ери має відношення до слов'ян та англійців?
15.09.2025 12:19 Відповісти
не ганьбіться, бо по історіїї рознесу вас на друзки...
15.09.2025 12:20 Відповісти
ба більше, кельти доходили навіть до ******** Туреччини, тоді територія Анатолії! у ІІІ ст. до н.е., то Турки по Вашому теж кельти? ще раз, не пишите дурниць, ви не взагалі не розумієте коли і як переселялись народи і хто ким кого змінив, поверхнево начитались якоїсь маячні і почали тут трясти своїми "недофактами"!
15.09.2025 12:29 Відповісти
"Але не така сумна, як могили європейців, які теоретично могли б з'явитися, якби наші слова про гарантії безпеки й військові контингенти відповідали реальності. Тому воно звісно сумно, але що ж поробиш".
15.09.2025 10:51 Відповісти
Мабуть це вчинок не спроста , не знаю поки що як далі склалося - й складеться...
Знайшла ось річної давнини на Главред

Про що розповів інсайдер:

Гаррі та Меган побоюється президентства Трампа Подружжя планує план Б

Перемога Дональда Трампа на виборах у США може поставити під загрозу візовий статус https://glavred.net/stars/megan-markl-i-princ-garri-vybesili-novyh-sosedey-v-portugalii-10608764.html?_gl=1*5a53i0*_ga*MTE4MDQxMTY5Mi4xNjkzMjIyNjM0*_ga_DJ92DWMFMY*MTczMTAwNzM3Mi4xNTA1LjEuMTczMTAwNzQ0My42MC4wLjA.*_ga_469S5CDDYP*MTczMTAwNzM3Mi4xNTA4LjEuMTczMTAwNzQ0My42MC4wLjExMzYwNzY2OTg. принца Гаррі в Америці, оскільки політик раніше натякав на депортацію герцога Сассекського під час передвиборчої кампанії.

Як пише https://okmagazine.com/p/donald-trump-take-action-against-prince-harry-deport-royal/ таблоїд ОК, Трамп заявив, що "вживе заходів" проти колишнього члена королівської сім'ї, якщо той збреше у своїй заяві на посвідку на проживання. Раніше Гаррі зізнався у вживанні заборонених речовин у своїх мемуарах "Запасний".
15.09.2025 11:08 Відповісти
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/crkjnell2mlo

ВВС про минулий та теперішній візит Гаррі до України .
15.09.2025 11:12 Відповісти
Сльози крокодила
15.09.2025 11:18 Відповісти
але путіністка Нетребко на днях таки виступила в Лондоні в королівській опері, не зважаючи на протести. То ж навіщо тут ті соплі королівських осіб, якщо "російська культура" ще досі настільки "цінна", що від неї не можуть відмовитися на Заході хоча б на період війни і масових вбивств і руйнувань в Україні
15.09.2025 11:29 Відповісти
З цим звертайтеся до короля Чарльза, в не до Гаррі...
15.09.2025 11:56 Відповісти
Дякуємо Гаррі , та Людина совісті та сили , бережи тебе та твою сім'ю Господи !!!... 🇬🇧❤️ 🇺🇦 ...
15.09.2025 11:32 Відповісти
Принц Гаррі про меморіальний комплекс у Києві

Шановна редакціє. Тема сумна, але який це комплекс" ??
15.09.2025 11:41 Відповісти
Принс Гаррі ...Він зізнався, що війни можна було уникнути, а побачене на імпровізованому меморіалі на Майдані Незалежності залишило сильне враження...так війни можно було уникнути ,це головне шо сказав Гаррі ...але гребані ждуни % зеленського коммунізму ,в 19р. вибрали війну ...
15.09.2025 11:41 Відповісти
назвав війну "непотрібною" та зазначив, що її можна було уникнути. Джерело: https://censor.net/ua/p3574101

Це золоті слова.
15.09.2025 11:47 Відповісти
Мені здається слово "найкрасивіша" було недоречним. Правильніше було б сказати "найсумніша і НАЙВЕЛИЧНІША". Адже народний меморіал - це не тільки про сум за полеглими, але і про велич духу, вчинків як українців так і тих, хто став з нами поруч в боротьбі проти мороку і зла.
15.09.2025 12:14 Відповісти
 
 