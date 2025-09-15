РУС
Визит принца Гарри в Украину
Принц Гарри о мемориальном комплексе в Киеве: "Это одна из самых печальных вещей, которые я когда-либо видел". ФОТОрепортаж

Недавно, 12 сентября принц Гарри впервые посетил Киев, где встретился с ветеранами войны, премьер-министром Юлией Свириденко и почтил память павших защитников на Майдане Независимости.

Об этом сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Во время посещения народного мемориала герцог Сассекский стремился побыть наедине среди тишины. "Я хотел найти место, где можно было бы возложить венок в тишине, подальше от всех. Боже мой, там как в лабиринте. Честно говоря, это одна из самых печальных вещей, которые я когда-либо видел. Но также и одна из самых красивых", - сказал Гарри.

Принц Гарри посетил мемориальный комплекс в Киеве
Фото: Center for Countering Disinformation
Принц Гарри посетил мемориальный комплекс в Киеве
Фото: Center for Countering Disinformation

Принц также назвал войну "ненужной" и отметил, что ее можно было избежать. Как отмечается, его приезд вызвал ажиотаж: многие люди стремились обнять герцога и выразить благодарность. Основательница центра Superhumans Ольга Руднева отметила, что визит Гарри является символом победы и силы: "Люди смотрят на него и его военный опыт и видят, что он не боится приехать в Украину".

СМИ также предполагают, что во время поездки могла состояться закрытая встреча принца с президентом Владимиром Зеленским, однако официального подтверждения этому нет.

+4
але путіністка Нетребко на днях таки виступила в Лондоні в королівській опері, не зважаючи на протести. То ж навіщо тут ті соплі королівських осіб, якщо "російська культура" ще досі настільки "цінна", що від неї не можуть відмовитися на Заході хоча б на період війни і масових вбивств і руйнувань в Україні
15.09.2025 11:29
+2
Ми с тобой одной крові, принц Гаррі. Ми - европейці, індоарійці, кельти.
А золота орда знищує европейців
А золота орда знищує европейців
15.09.2025 10:43
+2
Империя мифов: Москва воюет за право врать

https://youtu.be/Z7hLg-RCqzg?si=8B3eDvb_5H65-lCC
15.09.2025 10:45
15.09.2025 10:43
все ок, але яким боком ми та англійці до кельтів? ми слов'яни, англійці - германці!
15.09.2025 11:06
Вам по історії неуд. Вивчайте історию не по кацапським брехливим книгам
РОЗСЕЛЕННЯ КЕЛЬТІВ ДО Н Є
РОЗСЕЛЕННЯ КЕЛЬТІВ ДО Н Є
15.09.2025 11:34
Без претензій, чисто статистично, скільки тих нещасних кельтів було, щоб такий ареал обійняти ??
15.09.2025 11:44
яким боком розселення кельтів до нашої ери має відношення до слов'ян та англійців?
15.09.2025 12:19
не ганьбіться, бо по історіїї рознесу вас на друзки...
15.09.2025 12:20
ба більше, кельти доходили навіть до ******** Туреччини, тоді територія Анатолії! у ІІІ ст. до н.е., то Турки по Вашому теж кельти? ще раз, не пишите дурниць, ви не взагалі не розумієте коли і як переселялись народи і хто ким кого змінив, поверхнево начитались якоїсь маячні і почали тут трясти своїми "недофактами"!
15.09.2025 12:29
https://www.youtube.com/watch?v=9KkD-BqfDp4&t=139s&pp=ygUV0L_RgNC-INC60LXQu9GM0YLRltCy можливо це тобі про щось скаже. на цю тему є багато досліджень!!!
15.09.2025 13:11
"Але не така сумна, як могили європейців, які теоретично могли б з'явитися, якби наші слова про гарантії безпеки й військові контингенти відповідали реальності. Тому воно звісно сумно, але що ж поробиш".
15.09.2025 10:51
Мабуть це вчинок не спроста , не знаю поки що як далі склалося - й складеться...
Знайшла ось річної давнини на Главред

Про що розповів інсайдер:

Гаррі та Меган побоюється президентства Трампа Подружжя планує план Б

Перемога Дональда Трампа на виборах у США може поставити під загрозу візовий статус https://glavred.net/stars/megan-markl-i-princ-garri-vybesili-novyh-sosedey-v-portugalii-10608764.html?_gl=1*5a53i0*_ga*MTE4MDQxMTY5Mi4xNjkzMjIyNjM0*_ga_DJ92DWMFMY*MTczMTAwNzM3Mi4xNTA1LjEuMTczMTAwNzQ0My42MC4wLjA.*_ga_469S5CDDYP*MTczMTAwNzM3Mi4xNTA4LjEuMTczMTAwNzQ0My42MC4wLjExMzYwNzY2OTg. принца Гаррі в Америці, оскільки політик раніше натякав на депортацію герцога Сассекського під час передвиборчої кампанії.

Як пише https://okmagazine.com/p/donald-trump-take-action-against-prince-harry-deport-royal/ таблоїд ОК, Трамп заявив, що "вживе заходів" проти колишнього члена королівської сім'ї, якщо той збреше у своїй заяві на посвідку на проживання. Раніше Гаррі зізнався у вживанні заборонених речовин у своїх мемуарах "Запасний".
15.09.2025 11:08
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/crkjnell2mlo

ВВС про минулий та теперішній візит Гаррі до України .
15.09.2025 11:12
Сльози крокодила
15.09.2025 11:18
але путіністка Нетребко на днях таки виступила в Лондоні в королівській опері, не зважаючи на протести. То ж навіщо тут ті соплі королівських осіб, якщо "російська культура" ще досі настільки "цінна", що від неї не можуть відмовитися на Заході хоча б на період війни і масових вбивств і руйнувань в Україні
15.09.2025 11:29
З цим звертайтеся до короля Чарльза, в не до Гаррі...
15.09.2025 11:56
Дякуємо Гаррі , та Людина совісті та сили , бережи тебе та твою сім'ю Господи !!!... 🇬🇧❤️ 🇺🇦 ...
15.09.2025 11:32
Принц Гаррі про меморіальний комплекс у Києві

Шановна редакціє. Тема сумна, але який це комплекс" ??
15.09.2025 11:41
Принс Гаррі ...Він зізнався, що війни можна було уникнути, а побачене на імпровізованому меморіалі на Майдані Незалежності залишило сильне враження...так війни можно було уникнути ,це головне шо сказав Гаррі ...але гребані ждуни % зеленського коммунізму ,в 19р. вибрали війну ...
15.09.2025 11:41
назвав війну "непотрібною" та зазначив, що її можна було уникнути. Джерело: https://censor.net/ua/p3574101

Це золоті слова.

Це золоті слова.
15.09.2025 11:47
Мені здається слово "найкрасивіша" було недоречним. Правильніше було б сказати "найсумніша і НАЙВЕЛИЧНІША". Адже народний меморіал - це не тільки про сум за полеглими, але і про велич духу, вчинків як українців так і тих, хто став з нами поруч в боротьбі проти мороку і зла.
15.09.2025 12:14
 
 