Принц Гарри о мемориальном комплексе в Киеве: "Это одна из самых печальных вещей, которые я когда-либо видел". ФОТОрепортаж
Недавно, 12 сентября принц Гарри впервые посетил Киев, где встретился с ветеранами войны, премьер-министром Юлией Свириденко и почтил память павших защитников на Майдане Независимости.
Об этом сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ.
Во время посещения народного мемориала герцог Сассекский стремился побыть наедине среди тишины. "Я хотел найти место, где можно было бы возложить венок в тишине, подальше от всех. Боже мой, там как в лабиринте. Честно говоря, это одна из самых печальных вещей, которые я когда-либо видел. Но также и одна из самых красивых", - сказал Гарри.
Принц также назвал войну "ненужной" и отметил, что ее можно было избежать. Как отмечается, его приезд вызвал ажиотаж: многие люди стремились обнять герцога и выразить благодарность. Основательница центра Superhumans Ольга Руднева отметила, что визит Гарри является символом победы и силы: "Люди смотрят на него и его военный опыт и видят, что он не боится приехать в Украину".
СМИ также предполагают, что во время поездки могла состояться закрытая встреча принца с президентом Владимиром Зеленским, однако официального подтверждения этому нет.
