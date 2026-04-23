Ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату бодай міліметра нашої території, - Буданов

Глава ОП Кирило Буданов заявив, що Україна вважає США стратегічним союзником.

Про це він сказав під час Київського безпекового форуму, передає Цензор.НЕТ.

"Я сподіваюсь, що вони так само дивляться на нас", - зазначив глава Офісу Президента.

Буданов заявив, що наразі операція США в Ірані впливає на перемовини щодо війни в Україні.

Водночас Україна чекає на Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера в Києві, додав генерал.

"Прагнення до миру - це здоровий глузд, а не прояв слабкості. ... Умови досягнення миру можуть бути абсолютно різними. Ніхто, думаю, в Україні не піде на те, щоб визнати втрату навіть міліметра нашої території. У цьому я абсолютно певен", - вважає він.

Перемовний процес може досягти або не досягти своєї мети, сказав Буданов.

"Це теж нормальна ситуація. Ми готові до будь-якого розвитку подій. Якщо будемо сильними, це дасть нам, як то кажуть, маневр у цій ситуації. Якщо будемо слабкими, нам будуть диктувати умови.

Зі слабкими ніхто у світі справи мати не буде, і ніяке міжнародне право тут не спрацює", - підсумував глава ОП.

Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", - головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

