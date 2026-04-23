Ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату бодай міліметра нашої території, - Буданов
Глава ОП Кирило Буданов заявив, що Україна вважає США стратегічним союзником.
Про це він сказав під час Київського безпекового форуму, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Я сподіваюсь, що вони так само дивляться на нас", - зазначив глава Офісу Президента.
Буданов заявив, що наразі операція США в Ірані впливає на перемовини щодо війни в Україні.
Водночас Україна чекає на Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера в Києві, додав генерал.
"Прагнення до миру - це здоровий глузд, а не прояв слабкості. ... Умови досягнення миру можуть бути абсолютно різними. Ніхто, думаю, в Україні не піде на те, щоб визнати втрату навіть міліметра нашої території. У цьому я абсолютно певен", - вважає він.
Перемовний процес може досягти або не досягти своєї мети, сказав Буданов.
"Це теж нормальна ситуація. Ми готові до будь-якого розвитку подій. Якщо будемо сильними, це дасть нам, як то кажуть, маневр у цій ситуації. Якщо будемо слабкими, нам будуть диктувати умови.
Зі слабкими ніхто у світі справи мати не буде, і ніяке міжнародне право тут не спрацює", - підсумував глава ОП.
Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", - головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.
Цензор.НЕТ є інформаційним партнером Київського Безпекового Форуму.
Ще б так само переживали за кожне потенційно втрачене життя, то було б непогане комбо, а так...
22квітня 2026, 11:54 am
7 років влади ЗЕлупи.
Тепер МИ спитаємо ЗЕбільного клоуна:
- Як так вийшло, що Україна - найбідніша країна за президента, який обіцяв «Кінець епохи бідності»?
- Чому ухилянтів знаходять за лічені дні, а ваших друзів втікачів-корупціонерів не можуть витягнути з-за кордону?
- Ваш термін закінчився 2 роки тому - коли ви підете?
- Як ви спите вночі? Чому ніхто не сидить за здані Маріуполь, Бердянськ і Чонгар?
якось у ну всіх змістилося сприйняття, глава оп!!!!
це ніхто, від слова зовсім!!!!
це, призначений чиновник з вузькими правами, без будь яких конституційних повноважень!!!!!!!!
чи, андрєй барісовіч протоптав тропу, що нє зарастьот???
а вони злякалися ядерного жупела, якім став розмахувати пу, терплячи нищивну поразку на полі бою...
і дядько сем як завжди став рятувати расєю, лякаючись її розпаду, а також запасів ЯЗ, які незвісно кому дісталися б... = замість рішучих дій(
коли вступаєш у бійку, розраховуй виключно на себе!
дякуємо буржуям за все, що роблять для нас!
але ж, у української юдовлади були геть інші плани!!!!
страшилку про ядерну лякалку залиште для ситих пристаркуватих сусідів бюргерів!!!!
у всіх до одного кацапських чинуш родини жирують у ненависному натє.
все їхне майно та майбутнє родин у ненависному натє.
Зі слабкими ніхто у світі справи мати не буде, і ніяке міжнародне право тут не спрацює", - підсумував глава ОП. КОНСТАНТАЦІЯ РЕАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ "ЗЕЛЕНИХ ЗРАДНИКІВ" .ЯКІ ДОВЕЛИ УКРАЇНУ ДО ТОГО.СТАНУ ЗА КОТРОГО УКРАЇНІ ДИКТУЮТЬ УМОВИ ВСІ,КОМУ ОХОТА,МАДЯРИ,СЛОВАКИ.ЄС .США.КУЙЛО.І Т.Д І Т.П
