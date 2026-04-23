1 794 34

Ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату бодай міліметра нашої території, - Буданов

Буданов прокоментував територіальні поступки

Глава ОП Кирило Буданов заявив, що Україна вважає США стратегічним союзником.

Про це він сказав під час Київського безпекового форуму, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Я сподіваюсь, що вони так само дивляться на нас", - зазначив глава Офісу Президента.

Буданов заявив, що наразі операція США в Ірані впливає на перемовини щодо війни в Україні.

Водночас Україна чекає на Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера в Києві, додав генерал.

Читайте також: Каллас застерегла від територіальних поступок України: Підхід США неправильний, це пастка

"Прагнення до миру - це здоровий глузд, а не прояв слабкості. ... Умови досягнення миру можуть бути абсолютно різними. Ніхто, думаю, в Україні не піде на те, щоб визнати втрату навіть міліметра нашої території. У цьому я абсолютно певен", - вважає він.

Перемовний процес може досягти або не досягти своєї мети, сказав Буданов.

"Це теж нормальна ситуація. Ми готові до будь-якого розвитку подій. Якщо будемо сильними, це дасть нам, як то кажуть, маневр у цій ситуації. Якщо будемо слабкими, нам будуть диктувати умови. 

Зі слабкими ніхто у світі справи мати не буде, і ніяке міжнародне право тут не спрацює", - підсумував глава ОП.

Читайте: Україна воює не лише за території. Це війна за цінності та суверенітет, - принц Гаррі

Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", - головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

Цензор.НЕТ є інформаційним партнером Київського Безпекового Форуму.

Читайте: Україна точно не програє у війні, але якщо зменшити темпи - будуть ризики, - Буданов

Автор: 

Буданов Кирило (612) територіальна цілісність (317) Київський безпековий форум (180)
Топ коментарі
+9
Скільки переживань за міліметри територій.
Ще б так само переживали за кожне потенційно втрачене життя, то було б непогане комбо, а так...
23.04.2026 14:46 Відповісти
23.04.2026 14:46 Відповісти
+9
А в Буданова є якась власна, конкретна стратегія закінчення війни? Окрім стратегії останніх 5 років, де росія поступово просувається, а Україна просто воює на європейський кредит.
23.04.2026 14:48 Відповісти
23.04.2026 14:48 Відповісти
+6
Оманщина, зобов'язує зеленського і далі кабміндічити на шкоду України, на 8 році ???
22квітня 2026, 11:54 am
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4354117.html 7 років тому, ЗЕлена гнида задавала на стадіоні свої питання Порошенку...
7 років влади ЗЕлупи.
Тепер МИ спитаємо ЗЕбільного клоуна:
- Як так вийшло, що Україна - найбідніша країна за президента, який обіцяв «Кінець епохи бідності»?
- Чому ухилянтів знаходять за лічені дні, а ваших друзів втікачів-корупціонерів не можуть витягнути з-за кордону?
- Ваш термін закінчився 2 роки тому - коли ви підете?
- Як ви спите вночі? Чому ніхто не сидить за здані Маріуполь, Бердянськ і Чонгар?
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/
23.04.2026 14:48 Відповісти
23.04.2026 14:48 Відповісти
Сповідь ТЦК: скільки мобілізованих бракує владі щоб відтягти політичне рішення https://www.youtube.com/watch?v=em9m5O5qy6E
23.04.2026 14:37 Відповісти
23.04.2026 14:37 Відповісти
На каналі є ще відео під назвою "Кінець проекту Україна. Укрботи на захист штурмовиих полків. Валять ТЦК -останніх захисників проекту".
23.04.2026 14:44 Відповісти
23.04.2026 14:44 Відповісти
199 днів Захисники України боронили державу, яка їм так-сяк допомагала??
https://censor.net/ua/resonance/3612004/biyitsi-128-ovmbr-provely-199-dniv-na-pozytsiyah
23.04.2026 14:50 Відповісти
23.04.2026 14:50 Відповісти
то, що відбувається з життям на окупованих територіях свідчить наглядно про цінність збереження і захисту кожного мілліметру укр.землі
23.04.2026 15:07 Відповісти
23.04.2026 15:07 Відповісти
Може віддамо твоє село, бо воно разом з тобою для України нецінне.
23.04.2026 15:14 Відповісти
23.04.2026 15:14 Відповісти
Правильно, краще хай його орки зрівняють ракетами і дронами, а населення виїде або загине. Для кожного незламно-потужного поцріота міліметр територій дорожчі за життя співвітчизників . Орки щодня відгризають нові метри і кілометри територій , але незламним важливий сам факт , що не віддали.
23.04.2026 16:05 Відповісти
23.04.2026 16:05 Відповісти
Барину своему об этом расскажи
23.04.2026 15:27 Відповісти
23.04.2026 15:27 Відповісти
А втрачати і не визнавати можна?
23.04.2026 14:48 Відповісти
23.04.2026 14:48 Відповісти
А в Буданова є якась власна, конкретна стратегія закінчення війни? Окрім стратегії останніх 5 років, де росія поступово просувається, а Україна просто воює на європейський кредит.
23.04.2026 14:48 Відповісти
23.04.2026 14:48 Відповісти
нема.
23.04.2026 14:53 Відповісти
23.04.2026 14:53 Відповісти
війна може скінчитися лише через силу = розбудові власного ВПК, вдосконалення процессу мобілізації і навчання + допомога партнерів і це всім зрозуміло = це козирні карти України
23.04.2026 15:10 Відповісти
23.04.2026 15:10 Відповісти
Війна закінчиться через продовження війни, війна це мир, зрозуміло.
23.04.2026 16:01 Відповісти
23.04.2026 16:01 Відповісти
після звільнення пана генерала батька залужного, корий зупинив та відкинув підарів, та призначення холуя сирського, ми виключно відступаємо та втрачаємо території і людей!!!!

якось у ну всіх змістилося сприйняття, глава оп!!!!
це ніхто, від слова зовсім!!!!
це, призначений чиновник з вузькими правами, без будь яких конституційних повноважень!!!!!!!!
чи, андрєй барісовіч протоптав тропу, що нє зарастьот???
23.04.2026 14:49 Відповісти
23.04.2026 14:49 Відповісти
от якби да каби саме тоді бай і європейці підсуєтилися б з поставками зброї, то і війна б закінчилась...
а вони злякалися ядерного жупела, якім став розмахувати пу, терплячи нищивну поразку на полі бою...
і дядько сем як завжди став рятувати расєю, лякаючись її розпаду, а також запасів ЯЗ, які незвісно кому дісталися б... = замість рішучих дій(
23.04.2026 15:14 Відповісти
23.04.2026 15:14 Відповісти
справа геть у іншому!
коли вступаєш у бійку, розраховуй виключно на себе!
дякуємо буржуям за все, що роблять для нас!
але ж, у української юдовлади були геть інші плани!!!!
у української юдовлади були геть інші плани!!!!

страшилку про ядерну лякалку залиште для ситих пристаркуватих сусідів бюргерів!!!!
у всіх до одного кацапських чинуш родини жирують у ненависному натє.
все їхне майно та майбутнє родин у ненависному натє.
23.04.2026 15:25 Відповісти
23.04.2026 15:25 Відповісти
Обмін територіями вже був у Золотому, але зелені роблять вигляд, що такого не було...
23.04.2026 14:50 Відповісти
23.04.2026 14:50 Відповісти
"Це теж нормальна ситуація. Ми готові до будь-якого розвитку подій. Якщо будемо сильними, це дасть нам, як то кажуть, маневр у цій ситуації. Якщо будемо слабкими, нам будуть диктувати умови.

Зі слабкими ніхто у світі справи мати не буде, і ніяке міжнародне право тут не спрацює", - підсумував глава ОП. КОНСТАНТАЦІЯ РЕАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ "ЗЕЛЕНИХ ЗРАДНИКІВ" .ЯКІ ДОВЕЛИ УКРАЇНУ ДО ТОГО.СТАНУ ЗА КОТРОГО УКРАЇНІ ДИКТУЮТЬ УМОВИ ВСІ,КОМУ ОХОТА,МАДЯРИ,СЛОВАКИ.ЄС .США.КУЙЛО.І Т.Д І Т.П
23.04.2026 14:52 Відповісти
23.04.2026 14:52 Відповісти
буданга це суцiльна манiпуляцiя для дурнiв.
23.04.2026 14:56 Відповісти
23.04.2026 14:56 Відповісти
Всі хто проти віддавти міліметри 😤- вишукавані в колону добровольців під ТЦК💪
Ви можете оцінити масштаби, наскільки їх багато, якщо будете походити повз😮
Спойлер:
черга аж за горизонт!!!👓
23.04.2026 14:56 Відповісти
23.04.2026 14:56 Відповісти
Так для чого було здавати кілометри української землі в 22 році, щоб зараз класти тисячі солдатів за мм землі. Якась хвора логіка.
23.04.2026 15:00 Відповісти
23.04.2026 15:00 Відповісти
кримська кава -2 чи вже 4?
23.04.2026 15:00 Відповісти
23.04.2026 15:00 Відповісти
Про каву - то не він, то подолячка.
23.04.2026 16:08 Відповісти
23.04.2026 16:08 Відповісти
не суттєво .. весь кіздьож муданова ..насолоджуйтесь

https://www.facebook.com/reel/26258341277198719
23.04.2026 16:23 Відповісти
23.04.2026 16:23 Відповісти
питання окупованих територiй, а саме повернення, ляже на плечi онукам при правильнiй держ. полiтицi i вихованню. Зараз задача зупинити фронт, унеможливити будь яке просування. Потiм пiдпишуть припинення вогню. Потiм по обидвi сторони створять максильне вогневе ураження. Военний стан залишать. Потiм розгорнуть якихоть миротворцiв...i почне формуватися полiтика виходячи iз нових реалiй.
23.04.2026 15:08 Відповісти
23.04.2026 15:08 Відповісти
схоже саме так і буде... і то краще, ніж зараз... пу не вічний, а санкції будуть душити рашистську економіку...
23.04.2026 15:17 Відповісти
23.04.2026 15:17 Відповісти
За оцінкою Центру Карнегі "Росія-Євразія", Росія перетворилася на "економічно безнадійний випадок. Вона загрузла у війні, яка зайшла в глухий кут, є надзвичайно дорогою, та від якої російске суспільство може ніколи повністю не оговтатись".
23.04.2026 16:12 Відповісти
23.04.2026 16:12 Відповісти
Не забудь штангенциркуль при собі мати.
23.04.2026 15:22 Відповісти
23.04.2026 15:22 Відповісти
Так переживали за міліметри так переживали що після вторгення віддали оркам Каховку, Енергодар, заес, Маріуполь? Цинічні зелені брехуни.
23.04.2026 15:34 Відповісти
23.04.2026 15:34 Відповісти
Кожного дня втрачаємо десятки кілометрів, але ні міліметра не визнаємо. Як легко стає на душі від такої глибокої сентенції.
23.04.2026 16:05 Відповісти
23.04.2026 16:05 Відповісти
Хтось пам'ятає відео з 24 лютого 22 року в першому відосику ішака обкуреного як він в костюмі голений з радісною посмішкою на всю мордяку оголошував військовий стан в Україні? Оман точно за графіком, воно все знало наперед і які регіони будуть втрачені.
23.04.2026 16:18 Відповісти
23.04.2026 16:18 Відповісти
Чем все это закончится более менее уже понятно. Интрига только в том, куда вы все тикать будете. Израиль не резиновый.
23.04.2026 16:40 Відповісти
23.04.2026 16:40 Відповісти
 
 